Rahal prefiere el push-to-pass de IndyCar y no la "basura del DRS"

A Graham Rahal se le negó su primera victoria en la serie desde 2017 cuando Scott Dixon, que sufrió un trompo en la primera vuelta, logró una notable remontada con una estrategia alternativa el pasado domingo en el circuito mixto de Indianápolis.

Esto significó que Rahal lo alcanzó en las últimas vueltas, pero Dixon había almacenado más tiempo de potencia extra -debido al ahorro de combustible- y así pudo desplegar su push-to-pass (que en el circuito de Indy era de 200 segundos en total para la carrera, en un período máximo de 20s) para mantener a Rahal detrás.

Dixon ganó la carrera por cuatro décimas y logró su 54º victoria en el campeonato de monoplazas estadounidense.

"Francamente, casi lo tenía, lo que significa que necesitaba una distancia de un coche más para estar más cerca al salir de la (curva) 13 y poder pasar", dijo Rahal. "Pero me retiré del adelantamiento, porque realmente no estaba ganando. Me mantuve estable".

"Debido a que su patrón de carrera era mucho más ahorrador de combustible, tuvo muchos más adelantamientos (push-to-pass) en una etapa. Lo estábamos alcanzando al final. Estaba empezando a utilizar los adelantamientos. En un momento dado tenía 60 segundos más que yo".

"Creo que al final acabamos igualados. Él lo estaba usando para mantenerse por delante de mí".

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

A pesar de que Dixon utilizó el sistema de aumento de potencia del motor como un arma defensiva, en lugar de una para crear adelantamientos, Rahal dijo que la situación era una lucha justa que él prefiere a la ayuda exclusivamente aerodinámica de la F1.

"Eso es lo que más o menos me gusta de nuestra versión de los adelantamientos francamente", dijo. "Es una batalla mano a mano".

"Lo usas a la ofensiva y a la defensiva. Nada de esa basura del DRS que lo hace fácil. Para mí, creo que Dixon lo utilizó bien hoy".

"Intenté hacerlo lo mejor que pude para desafiarlo. Me quedé sin fuerzas".

"En la última vuelta, pasé por la serpiente, la curva siete, ocho, nueve, diez, no tenía agarre. Perdí alrededor de medio segundo, 3-4 décimas. Eso fue todo".

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Rahal criticó la duración de la neutralización después de la primera vuelta, lo que significó que la carrera no se reinició hasta la octava vuelta, lo que podría cambiar la estrategia de combustible de Dixon.

"Pregunté por qué no nos ponemos en verde. no tenía ningún sentido", añadió. "Cuando Dixie entró en boxes, me dije 'hijo de...'".

"Si le das al tipo una pulgada, va a conseguir una milla. Es el mejor ahorrando combustible, yendo rápido, haciendo las cosas que hace".

"Hice exactamente esa estrategia hace dos años, así que sabía que funcionaba."