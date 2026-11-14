IndyCar

Repaso de la temporada 2026 de IndyCar: Juncos Hollinger Racing

Una campaña de Rinus VeeKay, que fue la mejor de su carrera, elevó a Juncos Hollinger Racing al top 10 de IndyCar, ocultando un año marcadamente diferente al otro lado del garaje

Joey Barnes

Publicado: 14 nov 2026, 21:05

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La temporada 2026 de la IndyCar Series fue un año de avances históricos y validación duramente ganada para Juncos Hollinger Racing (JHR). Aunque la estructura con sede en Indiana siguió operando con uno de los presupuestos y presencias comerciales más pequeños del paddock, constantemente rindió por encima de sus posibilidades.

La incorporación de Rinus VeeKay para pilotar el Chevrolet #76 demostró ser uno de los movimientos más astutos de la pretemporada en la parrilla. Después de un reinicio en 2025 con Dale Coyne Racing tras su salida de ECR, el neerlandés de 25 años encajó de inmediato con el grupo de ingeniería de JHR y le dio al equipo su primer resultado entre los 10 mejores en el Campeonato de Pilotos (10°, 378 puntos). El año de VeeKay no estuvo definido por apuestas afortunadas bajo bandera amarilla, sino por un ritmo genuino a una vuelta y en carrera en todas las disciplinas.

La campaña del neerlandés tomó un impulso importante durante el Mes de Mayo. Después de abrir el año con un sólido noveno puesto en las calles de St. Petersburg, VeeKay encabezó el mejor mayo de JHR hasta la fecha, clasificando 11° y remontando hasta el sexto lugar en la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis para asegurar el mejor resultado de la organización en el Brickyard. Esa forma de inicio de temporada se tradujo en una consistencia implacable durante el verano, con cuartos puestos en World Wide Technology Raceway, Mid-Ohio —donde contuvo al campeón Alex Palou con un auto sin patrocinio— y Portland, además de un séptimo lugar en las calles de Markham.

La joya de la corona llegó durante el fin de semana final de la doble fecha en Milwaukee Mile. Después de liderar 25 vueltas camino al séptimo puesto en la Carrera 1, VeeKay remontó desde el 24° lugar de la parrilla en la Carrera 2 para terminar tercero y asegurar el único podio de JHR en la temporada. Para la bandera a cuadros en Laguna Seca, había sumado cuatro resultados entre los cinco primeros y ocho top 10 en 18 largadas —ambas, las mejores marcas de su carrera— rumbo a convertirse en el líder indiscutido del equipo.

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

Photo by: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Del otro lado del garaje, la segunda temporada consecutiva de Sting Ray Robb en el Chevrolet #77 contó una historia mucho más difícil. Al iniciar 2026 con continuidad junto a su grupo de ingeniería, el piloto de Idaho de 25 años tuvo dificultades para extraer velocidad en clasificación, con una posición media de salida de 22.4.

Obligado a pelear desde el fondo del pelotón cada fin de semana, Robb se vio frecuentemente atrapado en los incidentes de la zona media —incluido un fuerte choque secundario tras el duro impacto de David Malukas durante el inaugural Freedom 250 Grand Prix en las calles de Washington, D.C. en agosto— y no logró registrar ni un solo resultado entre los 10 primeros en el calendario de 18 carreras, el único piloto de tiempo completo en hacerlo. Un mejor resultado de 11° lo dejó 25° en el Campeonato de Pilotos final con 182 puntos, casi 200 por detrás de su compañero de equipo.

Mientras la consistencia implacable de VeeKay y su ritmo para desafiar a los grandes llevaron a JHR a alturas inéditas, las dificultades de Robb durante toda la temporada para escapar del fondo de la parrilla pusieron en evidencia la marcada brecha de desarrollo entre las dos entradas del equipo.

JHR entra al invierno con impulso gracias a la campaña de VeeKay, pero también con muchas preguntas en el plano de la propiedad, mientras los rumores de una posible separación entre los copropietarios Brad Hollinger y Ricardo Juncos siguen ganando fuerza. Con todo eso en marcha, sin embargo, VeeKay está prácticamente confirmado de manera oficial para regresar y liderar al equipo en la entrada #76, después de atraer la atención de todo el paddock por sus actuaciones desafiando a los grandes.

Mientras tanto, aunque Robb apunta a las carreras de autos deportivos durante la pretemporada para hacer su debut en prototipos en la Asian Le Mans Series con United Autosports —compartiendo la entrada #22 ORECA 07 LMP2 junto a Ian Aguilera y Giorgio Roda—, el estado del asiento hermano #77 sigue abierto mientras la dirección del equipo evalúa si conservar el respaldo comercial o emparejar a VeeKay con alguien nuevo, como Caio Collet, Callum Ilott o Nolan Siegel, para ayudar a convertir a Juncos Hollinger Racing en una amenaza constante de dos autos en 2027.

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