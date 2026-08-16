Resultados oficiales de la IndyCar 2026 en Markham

Marcus Ericsson adelantó a Romain Grosjean a falta de cinco vueltas en las calles de Markham, logrando su primera victoria desde marzo de 2023 en St. Pete. Es la quinta victoria de la carrera del sueco en IndyCar, y la primera desde que se unió a Andretti. Markham pone fin a una racha de 63 carreras sin victorias para Ericsson.

Grosjean terminó segundo, logrando su sexto subcampeonato de su carrera y su séptimo podio, mientras sigue 0-77 en sus intentos de llegar al Victory Lane de IndyCar. El margen de victoria fue de 7,5 segundos.

Will Power se quedó con el último lugar en el podio, conteniendo a un Alex Palou que venía fuerte en cuarto lugar y a Pato O'Ward en quinto.

La carrera presentó varios incidentes con un total de ocho abandonos, y 14 pilotos terminaron en la vuelta del líder.

Resultados de IndyCar Markham