Resultados oficiales de la IndyCar 2026 en Markham
Ericsson le negó la victoria a Grosjean en las vueltas finales de una alocada carrera en un circuito callejero, logrando su quinta victoria en IndyCar
Marcus Ericsson adelantó a Romain Grosjean a falta de cinco vueltas en las calles de Markham, logrando su primera victoria desde marzo de 2023 en St. Pete. Es la quinta victoria de la carrera del sueco en IndyCar, y la primera desde que se unió a Andretti. Markham pone fin a una racha de 63 carreras sin victorias para Ericsson.
Grosjean terminó segundo, logrando su sexto subcampeonato de su carrera y su séptimo podio, mientras sigue 0-77 en sus intentos de llegar al Victory Lane de IndyCar. El margen de victoria fue de 7,5 segundos.
Will Power se quedó con el último lugar en el podio, conteniendo a un Alex Palou que venía fuerte en cuarto lugar y a Pato O'Ward en quinto.
La carrera presentó varios incidentes con un total de ocho abandonos, y 14 pilotos terminaron en la vuelta del líder.
Resultados de IndyCar Markham
|cla
|#
|driver
|team
|laps
|time
|gap
|int
|mph
|pits
|retirement
|pts
|1
|28
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|90
|2:16'22.2341
|83.156
|2
|51
|2
|18
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|90
|2:16'29.7646
|7.5305
|7.5305
|83.079
|2
|41
|3
|26
|Will Power
|Andretti Global
|90
|2:16'32.7923
|10.5582
|3.0277
|83.049
|2
|36
|4
|10
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|90
|2:16'32.9792
|10.7451
|0.1869
|83.047
|2
|32
|5
|5
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren
|90
|2:16'33.3999
|11.1658
|0.4207
|83.042
|3
|30
|6
|7
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|90
|2:16'44.0184
|21.7843
|10.6185
|82.935
|3
|28
|7
|76
|Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|90
|2:16'44.4042
|22.1701
|0.3858
|82.931
|3
|26
|8
|3
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|90
|2:16'47.6769
|25.4428
|3.2727
|82.898
|2
|24
|9
|15
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|90
|2:16'48.2410
|26.0069
|0.5641
|82.892
|3
|22
|10
|14
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|90
|2:16'49.1590
|26.9249
|0.9180
|82.883
|3
|20
|11
|77
|Ray Robb Sting
|Juncos Hollinger Racing
|90
|2:17'01.7697
|39.5356
|12.6107
|82.756
|3
|19
|12
|6
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|90
|2:17'02.4182
|40.1841
|0.6485
|82.749
|3
|19
|13
|2
|Josef Newgarden
|Team Penske
|90
|2:17'03.5146
|41.2805
|1.0964
|82.738
|4
|17
|14
|8
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|90
|2:17'30.9510
|1'08.7169
|27.4364
|82.463
|3
|16
|15
|19
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|89
|2:15'34.7589
|1 Lap
|1 Lap
|82.712
|2
|Accident
|15
|16
|66
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|89
|2:17'05.8250
|1 Lap
|1'31.0661
|81.796
|4
|14
|17
|12
|David Malukas
|Team Penske
|89
|2:17'34.1235
|1 Lap
|28.2985
|81.516
|3
|13
|18
|9
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|84
|2:17'06.9026
|6 Laps
|5 Laps
|77.191
|4
|12
|19
|4
|Caio Collet
|A.J. Foyt Enterprises
|67
|2:09'39.0881
|23 Laps
|17 Laps
|65.113
|3
|Retirement
|11
|20
|20
|Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|66
|1:45'39.5074
|24 Laps
|1 Lap
|78.706
|3
|Mechanical
|10
|21
|27
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|53
|1:23'33.6380
|37 Laps
|13 Laps
|79.918
|1
|Accident
|9
|22
|45
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|42
|1:03'58.8155
|48 Laps
|11 Laps
|82.713
|1
|Accident
|12
|23
|21
|Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|35
|51'48.5623
|55 Laps
|7 Laps
|85.120
|2
|Accident
|7
|24
|60
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|18
|26'36.7030
|72 Laps
|17 Laps
|85.226
|2
|Mechanical
|6
|25
|47
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|14
|18'39.9064
|76 Laps
|4 Laps
|94.508
|Accident
|5
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