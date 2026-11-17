IndyCar

Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: Team Penske

Una transición fluida para el recién llegado David Malukas y avances al final de la temporada enmascararon otro año viendo cómo la Astor Cup y el Borg-Warner Trophy se le escapaban de las manos a Team Penske

Joey Barnes

Publicado: 17 nov 2026, 22:47

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Para Team Penske, la temporada 2026 de la IndyCar Series fue una campaña definida por una transición generacional exitosa, autoridad en los óvalos y el amargo recuerdo de haberse quedado agonizantemente cerca en los escenarios más importantes de la categoría.

Tras iniciar el año despidiéndose de Will Power, pilar del equipo durante 17 temporadas, la organización entregó las llaves del Chevrolet #12 a David Malukas. Aunque el joven originario de Chicago validó rápidamente la confianza del dueño del equipo, Roger Penske, al consolidarse como el piloto mejor ubicado de la escudería en el campeonato, la estructura en su conjunto —al igual que el resto de la parrilla— pasó 18 fechas persiguiendo a Alex Palou, de Chip Ganassi Racing. Entre perder las 500 Millas de Indianápolis más cerradas de la historia por apenas una fracción de auto y sufrir altibajos a mitad de temporada con sus pilotos más experimentados, Penske cerró 2026 con un balance combinado de tres victorias, cuatro pole positions y 13 podios; cifras respetables para la mayoría de los equipos, aunque todavía por debajo del estándar de campeonato que se espera de ellos.

Ocupar un asiento que previamente perteneció a un bicampeón de la serie y ganador de la Indy 500 en 2018 conllevaba un escrutinio inmenso; sin embargo, Malukas manejó la presión como un veterano curtido. Anunció su llegada de inmediato en la segunda fecha, en Phoenix Raceway —el primer regreso de la IndyCar al óvalo de Arizona en ocho años—, al quedarse con la pole position y liderar la mayor cantidad de vueltas antes de que su compañero Josef Newgarden lo superara en el cierre para llevarse el triunfo.

Aquella tarde marcó la pauta de la campaña debut de Malukas con el equipo del Capitán: velocidad demoledora, consistencia en los puestos de vanguardia y finales de infarto que dejaron su primera victoria en la categoría tentadoramente cerca, pero aún fuera de su alcance. En ningún lugar esa desilusión fue más dolorosa que en la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis. Alineado para un duelo a una sola vuelta rumbo a la bandera a cuadros, Malukas salió disparado hacia el liderato en el reinicio, solo para que Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, aprovechara la succión en la recta principal y lo venciera en la línea de meta por 0.0233 segundos, firmando el final más apretado en la historia de la mítica prueba.

David Malukas, #12 Team Penske Chevrolet, was narrowly defeated in the Indianapolis 500 by Felix Roseqnvist, #66 Meyer Shank Racing Honda.

Photo by: Penske Entertainment

Incluso sin subir a lo más alto del podio, Malukas demostró que es mucho más que un especialista en óvalos. Lideró a todos los pilotos de Penske con seis podios (incluidos cuatro segundos lugares), nueve top 5, 13 top 10 y 282 vueltas lideradas, la segunda mejor marca de toda la serie solo por detrás de Palou. Al cerrar el año con un quinto puesto en WeatherTech Raceway Laguna Seca para asegurar la quinta posición en el campeonato con 514 puntos, Malukas se estableció firmemente como una piedra angular del futuro de Penske.

La sexta temporada completa de Scott McLaughlin en la máxima categoría de monoplazas de Norteamérica estuvo enmarcada por destellos de brillantez tanto al inicio como al cierre, aunque el tramo intermedio lo dejó fuera de la pelea por el título. El neozelandés, quien atravesó múltiples cambios en su muro de boxes con un nuevo ingeniero en Raúl Prados, un nuevo estratega en Tim Cindric y un nuevo spotter en David Hunt, abrió el año arrebatando la pole position en las calles de St. Petersburg y lo cerró de manera contundente en Laguna Seca, donde superó a Palou por la pole y lideró 87 de las 95 vueltas al mando del Chevrolet #3 para romper una sequía de dos años sin victorias en el final de temporada.

En el intermedio, sin embargo, el auto #3 tuvo dificultades para hilar la ejecución semana tras semana necesaria para sostener una candidatura al campeonato. McLaughlin sumó tres pole positions —solo superado por las ocho de Palou en todo el paddock— y acumuló una victoria, cuatro podios, siete top 5 y 12 top 10, incluido un luchado tercer lugar en las 500 Millas de Indianápolis por detrás de Rosenqvist y Malukas. Aun así, las oportunidades desaprovechadas en circuitos permanentes y callejeros lo dejaron sexto en la clasificación general con 482 puntos.

Tras sufrir una lesión en el pie durante un accidente en las 500 Millas de Indianápolis, Josef Newgarden logró sumar una victoria adicional y un segundo puesto, además de siete top 10 en las últimas 11 carreras.

After sustaining a foot injury during a crash in the Indianapolis 500, Josef Newgarden went on to capture an additional win and runner-up finish, along with seven top 10s over the final 11 races.

Photo by: Penske Entertainment

Para el bicampeón de la categoría y dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Josef Newgarden, 2026 fue un ejercicio de extremos. En los óvalos cortos, el originario de Tennessee siguió siendo la referencia de la serie, aportando dos de las tres victorias de Team Penske. Entregó el primer triunfo del año para la organización en marzo en Phoenix Raceway y repitió en junio con una actuación metódica bajo las luces en World Wide Technology Raceway para conquistar una sexta victoria récord en el óvalo de 1.25 millas.

Lejos de los óvalos cortos, sin embargo, la campaña de Newgarden se desmoronó en una racha inusualmente irregular. Su temporada cobró un alto precio físico durante la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, cuando perdió el control de su Chevrolet #2 en un reinicio en la vuelta 125 e impactó violentamente contra el muro exterior de la curva 4. El fuerte golpe le provocó una lesión en el pie que lo obligó a usar muletas y a competir mermado durante el resto del calendario.

Agravado por aquel accidente de mayo y por problemas persistentes en los circuitos mixtos, Newgarden no logró registrar una sola pole position en toda la temporada, cerrando con dos victorias, tres podios, cuatro top 5 y 11 top 10 en 18 participaciones. Los incidentes, los tropiezos en clasificación y la limitación física de su lesión lo relegaron al octavo puesto de la tabla final con 423 puntos.

Team Penske encara la temporada baja con su alineación de pilotos definida y pruebas suficientes de que su techo sigue siendo tan alto como el de cualquier otro equipo en la IndyCar. Colocar a sus tres autos dentro de los ocho primeros del campeonato de pilotos —la única estructura con múltiples monoplazas en meter a toda su plantilla en el top 10— subraya la solidez base del programa en el primer año completo de Jonathan Diuguid como presidente del equipo.

No obstante, en un paddock actualmente dominado por Palou y Chip Ganassi Racing, esa solidez base ya no basta. Convertir la constancia de podios de Malukas en victorias, combinar el impulso de McLaughlin en Laguna Seca con una mayor regularidad a mitad de campaña y recuperar el nivel de Newgarden en circuitos permanentes serán tareas innegociables si Team Penske pretende poner fin a su sequía de títulos cuando caiga la bandera verde en 2027.

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