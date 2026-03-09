Se revela el trazado del circuito IndyCar de Washington D.C. y el logotipo del evento

Se ha revelado el diseño y el trazado del circuito para el Gran Premio Freedom 250 de Washington D. C. de este verano.

La IndyCar Series recorrerá las calles de Washington D.C. los días 22 y 23 de agosto de 2026, lo que supondrá la primera vez que se celebra una carrera alrededor del National Mall (Nota: la American Le Mans Series corrió en D.C. en 2002, pero no alrededor del mencionado monumento). El evento forma parte de la celebración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. El emblemático fin de semana será gratuito y abierto al público.

El trazado

El circuito urbano temporal tendrá una longitud de 1,7 millas y siete curvas, e incluirá una vuelta alrededor del National Mall con algunos de los monumentos más históricos e emblemáticos de Estados Unidos como telón de fondo.

Todo comienza con una recta de 0,4 millas a lo largo de Pennsylvania Avenue, enmarcada por el Monumento a Washington y el Capitolio de los Estados Unidos, con una zona de boxes adyacente a la pista entre las curvas 1 y 2. Los coches y las estrellas del principal campeonato de monoplazas de Norteamérica también correrán junto al Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, la Galería Nacional de Arte y los Archivos Nacionales, como parte del desafiante y pintoresco trazado del circuito.

«Este circuito no se parece a ninguna otra carrera urbana que hayamos visto», afirmó Josef Newgarden, dos veces campeón de IndyCar y ganador consecutivo de las 500 Millas de Indianápolis, que tuvo la oportunidad de recorrer el circuito el lunes por la mañana.

«Hay un e e tramo de alta velocidad en Pennsylvania Avenue que premiará el compromiso y la precisión, mezclado con curvas técnicas alrededor de la calle 9 que exigirán respeto. Correr por el corazón de la historia de Estados Unidos, con esos increíbles monumentos a lo largo del recorrido, va a ser increíblemente emocionante. Estoy deseando volver aquí para correr y celebrar el cumpleaños de Estados Unidos en el Gran Premio Freedom 250».

El Gran Premio Freedom 250 se formalizó mediante un decreto ejecutivo firmado a principios de este año por el presidente Donald J. Trump titulado «Celebrando la grandeza estadounidense con las carreras de motor estadounidenses». La primera carrera callejera alrededor del National Mall de cuenta con el apoyo clave de la jefa de protocolo de los Estados Unidos, la embajadora Monica Crowley, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, el secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, y la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser.

«La historia de Estados Unidos es una historia de visión, coraje, perseverancia y velocidad», afirmó la embajadora Monica Crowley, presidenta y representante de Trump para el 250.º aniversario de Estados Unidos. «¡Qué mejor manera de mostrar nuestro excepcional espíritu estadounidense que organizando el Gran Premio en la capital de nuestra nación durante el año de nuestro 250.º aniversario! Los presidentes Washington y Jefferson celebraron el con emocionantes carreras de caballos; la carrera Freedom 250 llevará esa tradición histórica al siglo XXI y renovará un tremendo sentido de orgullo patriótico».

Newgarden, el embajador Crowley, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, y el secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, se unieron a la alcaldesa de Washington D. C. Muriel Bowser, junto con el director ejecutivo de Freedom 250, Keith Krach, el fundador, presidente y socio gerente de &, el director ejecutivo de Monumental Sports & Entertainment, Ted Leonsis, el director ejecutivo y productor ejecutivo de FOX Sports, Eric Shanks, y el presidente del Gran Premio Freedom 250, Bud Denker, para desvelar el diseño del circuito .

«¡La libertad no suena, ruge! El Gran Premio Freedom 250 mostrará el ingenio estadounidense en ingeniería y tecnología con nuestra histórica capital como telón de fondo, en un espectáculo que dejará al mundo boquiabierto», afirmó Duffy.

«El presidente Trump y nuestros socios de IndyCar están preparando una celebración histórica e e digna del 250.º aniversario de Estados Unidos. El diseño de esta pista única y competitiva ofrecerá una experiencia emocionante y segura para que millones de estadounidenses disfruten y celebren».

Burgum añadió: «Bajo la presidencia de Donald J. Trump, el 250.º aniversario de Estados Unidos será diferente a cualquier otro momento de la historia de nuestra nación. Las carreras de IndyCar siempre han capturado el espíritu estadounidense: innovación audaz, impulso incansable hacia adelante y determinación para liderar, y el Departamento del Interior se enorgullece de ayudar a llevar esta histórica carrera totalmente estadounidense a las calles de Washington D. C. que dieron forma a nuestra gran nación.

«El Gran Premio Freedom 250 marcará una vuelta de hito en la historia estadounidense y se erigirá como un momento decisivo de la celebración del 250 aniversario, dando vida en la capital de nuestra nación a las cualidades que hacen que Estados Unidos sea verdaderamente excepcional: ambición, velocidad, resiliencia y la libertad individual de cada estadounidense para trazar su propio camino hacia el futuro».

La construcción del circuito comenzará a finales de este verano, y se espera que las carreteras cercanas al Capitolio de los Estados Unidos y alrededor del National Mall permanezcan abiertas y accesibles durante la mayor parte de la creación del circuito.

«Estamos muy emocionados por acoger el Gran Premio Freedom 250 en la capital deportiva», afirmó Bowser. «Queremos que la gente planifique ya sus viajes a Washington D. C. Vengan al Freedom 250 y quédese para disfrutar de nuestros monumentos y museos , nuestros hermosos parques, restaurantes y hoteles de primera categoría, y toda la cultura y el entretenimiento que nos convierten en la mejor ciudad del mundo».

En el evento también se reveló el diseño del logotipo del Gran Premio Freedom 250, que muestra un coche Indy situado frente a la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, representado con los colores patrióticos estadounidenses: rojo, blanco y azul.

El coche Indy del evento también hizo su debut el lunes, con una decoración personalizada en rojo, blanco y azul creada específicamente para honrar los 250 años de la independencia estadounidense. El coche se exhibirá en lugares destacados de la región del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia (DMV) durante los próximos meses, sirviendo como embajador rodante del Gran Premio Freedom 250 a medida que se acerca la fecha.

El Gran Premio Freedom 250, que se ha añadido a última hora como la 18.ª carrera del calendario de este año, se retransmitirá en directo por FOX a una audiencia televisiva nacional. FOX ofrecerá una cobertura mejorada del Gran Premio Freedom 250 como uno de sus eventos estrella en honor al 250.ºth .

«Esto es mucho más que otro evento deportivo en el calendario», dijo Shanks. «Es una oportunidad única para celebrar la creatividad, el ingenio y el espíritu competitivo que ayudaron a construir Estados Unidos. El Gran Premio Freedom 250, que se disputará en un circuito repleto de monumentos en el corazón de Washington D. C., será un elemento de las celebraciones en honor al 250.ºth . FOX Sports se enorgullece enormemente de ayudar a llevar este momento histórico e a los aficionados de todo el país».

El Gran Premio Freedom 250 de Washington D. C. también cuenta con el apoyo de Monumental Sports & Entertainment (MSE), que será el socio oficial de marketing, patrocinios y ventas de hospitalidad corporativa del evento, aprovechando su plataforma integrada de deportes, medios de comunicación y recintos para conectar INDYCAR con los aficionados, los socios y la comunidad local . MSE es propietaria de los Washington Capitals (NHL), los Washington Wizards (NBA) y los Washington Mystics (WNBA) y la empresa organiza cada año cientos de eventos de gran repercusión en toda la región.

Harbinger, una empresa líder en la producción de eventos en directo con sede en Washington, es también socio oficial del Gran Premio Freedom 250. Con una amplia lista de clientes que incluye empresas de la lista Fortune 500, el gobierno federal, las principales oficinas de turismo y muchos más, Harbinger coordinará la logística y la experiencia de los aficionados durante el fin de semana de celebración de la independencia de Estados Unidos.

