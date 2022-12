Juncos: "Si hoy tuviera el dinero para Canapino, lo llevo a IndyCar"

Cargar reproductor de audio

Ricardo Juncos recibió a Motorsport.com en el taller de su equipo en Indianápolis para una extensa entrevista. Luego de haber publicado la primera parte, en la que habla de su forma de vivir los éxitos de su carrera, la temporada 2022 de IndyCar, entre otros temas, aquí compartimos la segunda entrega de esa conversación.

El argentino destaca el trabajo de Agustín Canapino al volante de un IndyCar y sus ganas de verlo corriendo en la categoría, su intención de ser el promotor local ante una posible carrera del campeonato en Argentina, las bondades del autódromo de Termas de Río Hondo y por qué cree que los pilotos argentinos deberían ir a correr a los Estados Unidos en vez de a Europa.

Motorsport.com: ¿Cómo te impactó toda la atención que tuviste por parte del público durante las exhibiciones en Argentina? Es algo a lo que creo que no estás acostumbrado.

Ricardo Juncos: Obviamente me gustó todo lo que viví. Me sorprendió la gente. Mejor dicho, no es que me sorprendió porque voy al Turismo Carretera siempre, veo la vehemencia de la gente, pero ahora yo era protagonista. Una cosa era ver cómo le cantaban a Agustín Canapino y le sacaban fotos a él, o a Mariano Werner, y ahora resulta que era conmigo. Eso me llamó la atención porque, por ejemplo, en Buenos Aires no podía caminar por la calle de boxes de la cantidad de gente que me venía a saludar, a sacarse fotos, a preguntarme o lo que sea. Eso me sorprendió un poco. Y me llevó la gratitud de lo fue la convocatoria de gente que tuvimos tanto con el Turismo Nacional como en Termas. Muchos tiran en redes sociales, esos amigos que hay siempre, que dicen que las entradas eran gratis. Siempre tratan de arruinar todo. Sí, las entradas eran gratis, pero también hubo 40.000 personas viendo en vivo en YouTube. Y en Santiago hubo más de 15.000 personas y yo no podía caminar por los boxes que todos me preguntaban y sabían de Callum Ilott, sabían de IndyCar, sabían de Penske, no era gente que fue ahí sin saber, como hubo comentarios que escuché. Pero eso no quita lo que realmente pasó y la magnitud que tuvo en las redes sociales y mismo en Estados Unidos. Nosotros esperábamos tres mil personas en Santiago, como mucho. De hecho se había planeado usar solamente las tribunas de arriba de los boxes y enseguida hubo que abrir la primera tribuna porque colapsó todo. O sea que sorprendió un montón para bien, y eso estuvo bueno.

Y lo que me gustó mucho es que yo siempre fui a Argentina de vacaciones, a pasar un rato con mi familia. Pero ahora tuve que trabajar, armé dos relaciones comerciales, una con el Turismo Nacional y la otra con Termas de Río Hondo, tuvimos que hacer contratos, tener obligaciones, responsabilidades, poner un grupo de trabajo. Y fue una experiencia muy buena y me recordó nuevamente lo que es Argentina. En Estados Unidos quizás es todo más organizado y allá es todo más dinámico, hasta último momento no sabíamos si íbamos a hacer esto o lo otro, pero no importa, todo era comunicación. Me quedé muy conforme y se armó un grupo de trabajo en el que todos tiraron para adelante, no había egos de decir que fue mi decisión hacer esto. Fue un equipo que tiró todo para adelante, saliera bien o mal, tanto con el Turismo Nacional como en Termas de Río Hondo. El nivel que tiene Termas de Río Hondo, con la gente de Santiago del Estero, es nivel de Estados Unidos. 100% profesionales, muy organizados, cadena de mando perfecta, impresionante, sentido común para todo, muy dinámicos. Sorprendente la verdad.

Motorsport.com: Habiendo visto eso, ¿te gustaría eventualmente estar involucrado como promotor si se avanza con una carrera en Argentina y en Termas?

Ricardo Juncos: Sí, me gustaría. De hecho todo lo que hicimos fue promoción nuestra. Toda la promoción fue nuestra, inclusive la de Termas, porque la obligación mía era solamente que el auto girara, y sin embargo nos pusimos a trabajar y todo lo que se vio en Termas, desde pensar el show, qué se iba a hacer, con quién, la gráfica, el diseño, dónde ponerlo, el fan zone, el podio, fue 100% todo nuestro, de Juncos.

Me gustaría ser el promotor local porque me parece que de esa manera tenés un punto móvil directo entre IndyCar y el circuito, no hay que tener tanta gente dando vueltas, sería algo más directo. Además yo entiendo muy bien el sistema de acá, lo que la IndyCar pretendería, qué quiere, no tengo que andar traduciéndole a un tercero. Lo haría yo directamente, poniendo mi nombre y mi reputación de que va a salir como IndyCar quiere. Esta experiencia creo que fue buenísima porque ahora entiendo mucho del otro lado, porque al principio era todo un desafío. Yo no sabía cómo iba a salir, bien, mal. Tengo un montón de gente en Argentina trabajando para mí, que los pusimos a prueba de fuego. Esto fue algo que estábamos contrarreloj, no nos alcanzaban las horas. Nos metimos en un lío importante y creo que salió un espectáculo recontra lindo.

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Photo by: Juncos Entertainment Group

Motorsport.com: ¿Qué te pareció el Autódromo de Termas de Río Hondo?

Ricardo Juncos: El mejor asfalto que toqué en mi vida es el de Termas. Nunca estuve en una pista que sea tan lisa, tan grande, tan ancha, con unas buenas vías de escape. Los semáforos electrónicos, la tecnología que tiene de cámaras de pista es sorprendente, no la vi en Estados Unidos. Es una exigencia del MotoGP, pero la verdad que yo no lo había visto. En Estados Unidos debe estar quizás en Austin porque corre el MotoGP allí. Pero tampoco tuve la oportunidad de ir a la Sala de Control ahí, que sí lo hice en Termas. Me encontré con un autódromo de primer nivel mundial.

Motorsport.com: ¿Que la IndyCar corra finalmente en Argentina lo ves como una decisión de la categoría de querer salir o será un tema financiero?

Ricardo Juncos: Yo creo que es una cuestión más que nada de IndyCar. Obviamente tienen que tomar la decisión de salir y después ver cuál es la tarifa, porque originalmente había un fee que es el que todo el mundo toma de referencia. Hay que ver con qué fee salen ahora. Ahí podría ser una complicación, pero si el fee se mantiene como siempre estuvo creo que es algo accesible y de hecho es positivo para el país. Es simple: gastás cuatro pero te entran diez. Entonces salís positivo. Sería ridículo no hacerlo. Es básicamente como pasa con el MotoGP, que llegó hace años y los números son positivos. Ayuda a la economía del país y de la región. Hay que hacerlo, es una necesidad. Justamente el país está tan mal que necesitamos este tipo de cosas para que entre dinero de afuera. Se mueve la economía, van a venir fans de Brasil, Paraguay, Chile, la gente va a venir. Van a venir americanos también.

Motorsport.com: Previamente dijiste que no sos alguien de objetivos. ¿Esto lo tomás entonces como un deseo?

Ricardo Juncos: Sí, seguro que es un deseo. Un objetivo no es porque no depende de mí. Si yo tuviera incidencia en la categoría, lo haría. Ya estaría corriendo afuera hace rato si fuera por mí, y hay cuatro o cinco pistas en USA que no viene público. Entonces cambiaría el calendario. Empezaría de a poco, tampoco vas a agregar cinco carreras afuera de una sola vez, pero creo que hay que hacerlo hace rato. También debe haber cuestiones de fondo que uno no conoce, y seguramente habrá motivos por los que no se puede salir y uno los desconoce. Pero si fuera por mí, hay que hacerlo. Es sin dudas lo que la IndyCar necesita. Porque es sin dudas la mejor categoría del mundo en cuanto a la parte deportiva. Eso no lo puede discutir nadie. Si ves los números de la cantidad de pilotos diferentes que ganan, la cantidad de adelantamientos que hay en una carrera, un promedio de 700 por competencia. Y que lleguen a la última carrera en los últimos diez años más de cinco pilotos con chances de campeonato, ¿qué categoría del mundo te da eso? Y es real. Estas son carreras de purasangre donde no te ponen kilos, no te ponen nada. Es a cara de perro con 26 autos en un segundo en clasificación. Más competitivo no puede ser. Y equipos chicos como el nuestro casi clasificamos en la pole position contra Penske, o mejor que Andretti. Deportivamente es lo mejor que hay. Por eso considero que deberíamos mostrar este producto, porque en definitiva somos un show para la gente a nivel mundial.

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Photo by: Juncos Entertainment Group

Motorsport.com: ¿Cómo lo viste a Agustín al volante de un IndyCar?

Ricardo Juncos: Lo vi muy bien sobre todo en Sebring, que fue la prueba a velocidad plena. Porque en Argentina fue una exhibición. Y fue sorprendente otra vez. Como digo siempre, Agustín es un talentoso y para mí la rompió. Tengo un reporte de 19 páginas sobre Agustín comparándolo con la primera vez en Sebring de de Callum Ilott. Pero esa primera vez de Callum fue después de las tres carreras de finales de 2021. Con lo cual Callum venía de toda su vida en autos de fórmula, pruebas de F1, tres carreras en IndyCar y gira por primera vez en Sebring. Lo comparo con la primera vez de Agustín y hay tres curvas en que fue mejor Agustín. Pero después ese día había otros cuatro autos y cada vez que ponían la goma nueva usaron el push-to-pass, nosotros no lo usamos. Entonces al comparar goma nueva contra goma nueva, más allá de que hubo cosas que salieron mal, entonces es muy difícil analizarlo a Agustín. Pero las tres o cuatro veces que salió a pista en condiciones iguales, que podemos comparar, lo que hizo Agustín fue increíble.

Motorsport.com: ¿Y ves factible que pueda correr alguna carrera?

Ricardo Juncos: Es complejo por una cuestión económica, porque hoy en día no tengo el sponsor. Y el problema es que si yo firmo un piloto va a ser para todo el año, no tengo un tercer auto para agregar a Agustín en una carrera. Si fuera la de Argentina sí, podríamos agregar un tercer auto con nosotros o con alguien pero que haya un argentino y obviamente Agustín podría ser el que lidere porque ya lo probó. Pero es una cuestión económica. Si hoy tuviera el dinero para Agustín, lo subo a él. Creo que todos quisiéramos eso y yo lo veo con 32 años que todavía tiene un futuro en la categoría. Es una categoría dificilísima, no es fácil. Olvidate que Agustín pretenda ganar una carrera, porque es muy difícil, pero con tiempo va a estar bien porque él es inteligente, es talentoso, es una cuestión de tiempo. Hablábamos de Romain Grosjean, con lo bueno que es, viene de F1, y terminó 13 el campeonato en su segundo año. Entonces no es fácil y hay que entender eso. Pero ante ese contexto, de cualquier manera, vale.

Motorsport.com: ¿Te gustaría en algún momento usar tu estructura para que jóvenes pilotos argentinos vengan a Estados Unidos?

Ricardo Juncos: Me encantaría y lo vengo diciendo hace 20 años, pero los argentinos no vienen para acá, van para Europa. No me tienen que convencer a mí, tienen que convencer a los pilotos. Si Esteban Guerrieri, Mariano Altuna y "Pechito" López, que fueron los tres en 2001 que viajaron a correr a Europa y gastaron no sé cuántos millones de dólares, hubieran venido a Estados Unidos, hubieran ganado campeonatos y no se usaba la plata. Porque al salir campeón, te pagan. Te puedo nombrar a Sage Karam, Spencer Pigot, Kyle Kaiser, Gabby Chaves no son pilotos de plata, son pilotos que corrieron en IndyCar solamente por haber salido campeones del Road to Indy. Y después Guerrieri cuando vino a Indy Lights no logró el campeonato, porque el nivel que hay acá, como siempre dije y me lo critican, es alto. No tenés 20 pilotos buenos, tenés tres o cuatro, pero esos son iguales o mejores que los de Europa y quedó demostrado siempre. No hablo de pilotos adinerados, llegaron por el Road to Indy. Entonces si los talentos argentinos son tal que pueden ganar la Pro Mazda, la F2000, la Indy LIghts, que los hay, pero no quieren venir. Así que si ellos quieren ir a Europa, bueno, bienvenido sea. Pero ese es el problema por el que no hay argentinos en IndyCar.

Team owner Ricardo Juncos, Juncos Racing Chevrolet Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Acá en el equipo tuvimos a Nicolás Dapero, que ganó una carrera de Indy Pro en Laguna Seca, se la gana a Pato O'Ward, a un montón de pilotos muy buenos. Después corre en Indy Lights sin experiencia y en tres carreras llegó adelante de Colton Herta peleando mano a mano en una época en que había 18 autos en la categoría. No era mal piloto, pero necesitaba continuidad, dos o tres temporadas más de Indy Lights y él tenía ganas, pero se cortó la parte económica. En su momento si Facundo Ardusso, Mariano Werner, Bebu Girolami, cuando estaban en la Fórmula Renault siendo campeones, hubieran venido a Estados Unidos, hoy estarían en la IndyCar. Yo lo firmo en un papel, pero no vinieron.

Motorsport.com: Y hay tantos pilotos brasileños que han venido y lo hicieron muy bien.

Ricardo Juncos: Claro, pero si vos hablás con Tony Kanaan y Helio Castroneves ellos te dicen que, teniendo Brasil a los Fittipaldi, Piquet, Senna, Barrichello, ellos no iban a llegar a la Fórmula 1 pese a ese historial porque es para hiper mega millonarios. Entonces si no sos hiper mega millonario, no llegás a la F1. Ellos no lo eran, entonces vinieron a Estados Unidos. Fueron más inteligentes y hoy Helio Castroneves ganó cuatro veces las 500 Millas de Indianápolis. Y sin embargo hoy en día los argentinos siguen intentando Europa. No aprendemos más. "Pechito" López fue piloto de pruebas de Renault en la época en que Fernando Alonso gana los campeonatos en 2005 y 2006, cuando se abre un lugar en su mejor momento, tanto igual de rápido que Alonso, con 23 años, el momento justo, y viene Nelsinho Piquet con no sé cuántos millones de euros, y chau "Pechito" López. Si él no lo consiguió en esa época, ¿por qué lo van a conseguir los demás? Y sin embargo después de esa situación, cuántos más siguen intentando sin parar? Entonces el tema de los argentinos acá es que quieran primero los pilotos venir acá y consideren Estados Unidos como algo viable. Yo siempre digo, es lo mismo que la carrera en Argentina: es IndyCar o nada. No es IndyCar o Fórmula 1.

Motorsport.com: ¿Te hubiese gustado ver a Colton Herta en Fórmula 1?

Ricardo Juncos: Sí, porque hubiera andado muy bien. Me parece que es simple la ecuación. Si hoy analizás un piloto, como Callum Ilott o cualquiera de los jóvenes, después de dos temporadas de IndyCar, te puedo asegurar y te lo firmo que se piloto está mucho más preparado que uno de Fórmula 2. No me gana nadie en esa. Mick Schumacher fue campeón de la F2 y si viniera a IndyCar ahora, no sé cómo le iría. Capaz se haga más adelante lo de Herta, el tema son los puntos de la superlicencia. Pero se debería ver pilotos como Palou, Herta, Pato, Veekay... que vayan de la IndyCar a F1, porque claramente van a estar mejor preparados que en un F2. Además tenés los óvalos. En mi experiencia, tenés un piloto en la Pro Mazda, por ejemplo, con un nivel X, el momento en que probó y corrió en un óvalo, cuando vuelve a una pista convencional, ese chico es mejor piloto. Todos los pilotos mejoran en la pista después de haber corrido en óvalo. Es algo lógico, porque el óvalo te pone al límite absoluto, estás al borde de chocar todo el tiempo y no tenés que frenar, no tenés data para analizar, vas a fondo en todos lados y te falta más. Entonces tenés que ir sacando downforce y el feedback que desarrollás y la adrenalina que tenés, la tensión que lleva un piloto permanentemente en el óvalo, cuando volvés a la pista el riesgo te cambia. Entonces la curva uno de X pista, que era quinta a fondo jugado, después te fumás un cigarrillo a lo que es la psicología de estar en el óvalo. Entonces en la mayoría de los casos el piloto es mejor después de correr en óvalos. Totalmente. Pero eso lo sabemos nosotros y quizás no te lo cree la gente. Es lo más difícil. Callum Ilott después de probar en Texas dijo que había sido lo más difícil que hizo en su vida.