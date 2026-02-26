Rinus Veekay siete que tiene su "mejor oportunidad" en la IndyCar con Juncos

La IndyCar despierta esta semana de su largo letargo invernal. Desde el Music City Grand Prix en el Nashville Superspeedway del 31 de agosto de 2025 han ocurrido muchos cambios en la IndyCar. Uno de ellos es que Rinus "VeeKay" van Kalmthout dejó el equipo Dale Coyne Racing después de solo una temporada y se pasó a Juncos Hollinger Racing. Para VeeKay eso se siente como un regreso a casa, ya que con ese equipo completó el Road to Indy.

Ahora VeeKay se prepara para su primera temporada con Juncos Hollinger Racing en la categoría principal. Como preparación, los equipos probaron recientemente en el bacheado circuito de Sebring, una buena prueba para ver cómo se comportan los autos en un circuito mixto o callejero. Ese test fue positivo para VeeKay, que marcó el tercer mejor tiempo el primer día y al día siguiente terminó con el décimo mejor registro.

"Fue muy bueno", recuerda VeeKay en una entrevista con Motorsport.com sobre el test de Sebring. "También fue agradable. Llegamos aquí, ponemos el auto en pista y enseguida es muy bueno. Y ya tenía las cualidades que más o menos estoy buscando: un tren delantero muy fuerte".

Rinus VeeKay Photo by: Rinus VeeKay PR

Según el piloto neerlandés de 25 años eso no está garantizado con los actuales autos de IndyCar. Señala el aeroscreen, que adelante añade más peso, mientras que atrás hay un pesado motor híbrido. "Eso es bastante peso extra y genera subviraje", explica. "Pero el auto ya era muy fuerte".

En un circuito tan bacheado como Sebring, los equipos también pueden buscar a fondo los mejores amortiguadores, uno de los pocos elementos con los que se puede marcar la diferencia en la puesta a punto. En ese aspecto, VeeKay se mostró inmediatamente gratamente sorprendido por JHR. "Llegamos al test y teníamos de inmediato nueve amortiguadores para probar. No estaba acostumbrado a eso en los años anteriores, así que fue realmente muy bueno", dijo VeeKay, que afronta su séptima temporada en IndyCar.

Gran diferencia

Tras el test de Sebring, VeeKay subraya que en el hardware de los amortiguadores "no hay demasiada diferencia" respecto, por ejemplo, al auto de Dale Coyne Racing del año pasado. "Pero los componentes internos sí son bastante diferentes, al igual que las pruebas que se han hecho con ellos y las combinaciones que utilizan", añade.

"Si necesitamos algo, también recibimos un amortiguador construido específicamente para dar cierta sensación y ofrecer una diferencia concreta de agarre", afirma VeeKay. "En cuanto a material no es completamente distinto, pero se desarrolla mucho más en los propios amortiguadores. Realmente se nota una gran diferencia".

Así, VeeKay tuvo muchas más opciones que el año pasado, pero ¿pudo finalmente elegir el mejor amortiguador? "¡Sí, sin duda!", responde. "Al final, el ajuste del amortiguador no se siente enormemente grande. Lo que funciona bien en Sebring no necesariamente funciona en St. Pete. Pero tenemos una buena respuesta, así que si buscamos algo tenemos una especie de mapa por el que vamos navegando y de ahí podemos elegir algo rápidamente".

Como ocurre en muchos otros días de test, la cuestión es hasta qué punto los tiempos de vuelta eran representativos. Aunque no cuentan toda la historia, VeeKay está convencido de que sí dan una idea de las fuerzas relativas. "No conozco a ningún piloto que no empuje cuando está con neumáticos nuevos", afirma el piloto de Juncos. "Los tiempos con neumáticos nuevos dicen algo. Tienes tan pocos juegos nuevos que creo que todos intentan marcar un tiempo competitivo al menos una vez".

En general, VeeKay dejó Sebring con la sensación de que las carreras en circuitos callejeros y mixtos pueden ir bien. "Cómo estaba el auto en el pitlane en Sebring era completamente distinto a lo que tenían el año pasado, también con mi aporte y feedback. Creo que para muchos circuitos encontramos cosas muy buenas en Sebring. Si funciona en una curva… 'Esa curva se parece un poco a la de Long Beach, guardémoslo en el bolsillo' y 'esa curva es importante para St. Pete'. Hay que saber extraer ciertas cosas, pero sin duda se trasladan a otros circuitos".

Buenas sensaciones también en Phoenix

Poco después del test de Sebring, el circo de la IndyCar se trasladó al óvalo de Phoenix Raceway, donde se probaron aspectos muy distintos. También allí VeeKay vio enseguida que el trabajo en Juncos iba por buen camino. "Phoenix fue bien, sí. Era un circuito nuevo para mí y para el equipo. Empezó bastante fuerte desde el principio".

"Empezamos otra vez con una puesta a punto que ya era bastante buena", continúa VeeKay, que en los tres tests terminó con el decimoquinto mejor tiempo combinado, aunque registró un décimo y dos decimoterceros puestos en sus sesiones. "Al final en un óvalo es un poco diferente. También teníamos pocos neumáticos para esos dos días, así que hay bastante más de lo que mostramos", subraya el neerlandés. "Pero el ritmo era muy bueno. Sobre todo en las tandas largas fuimos realmente rápidos".

VeeKay afirma que, basándose en el promedio de las tandas largas durante ese test, terminó cuarto. "Eso es muy bueno", comenta. "No me preocupan los óvalos con este equipo. El año pasado ya lo demostraron. Por supuesto debemos seguir trabajando duro, pero hasta ahora el ritmo ya se ve muy bien. Eso también lo notan otros pilotos en el paddock".

Rinus VeeKay tuvo también una buena prueba con Juncos en Phoenix. Photo by: Rinus VeeKay PR

Son todas señales positivas para VeeKay, que recientemente había indicado que su elección por JHR también se debía en parte a las fuertes prestaciones del equipo en los óvalos. Fue su excompañero de equipo Conor Daly quien le señaló que el auto de Juncos era el mejor con el que había corrido en el Indianapolis Motor Speedway. Además de esos resultados, VeeKay está especialmente satisfecho con la confianza mutua que existe.

"Si veo cómo el equipo afronta esto: la mentalidad de cara a un test así y las opciones que tenemos dentro de la puesta a punto son mucho más amplias que lo que he tenido en el pasado", explica. "Eso también aporta mucha confianza. Todos dentro del grupo de ingeniería, los mecánicos… todos confían en mí en el auto, y en el auto en sí. Se ve muy bien. Por supuesto habrá algún fin de semana que sea menos fácil que los tests hasta ahora".

Pequeña diferencia en los motores

Ambos tests dan esperanza a VeeKay de que los fines de semana de carrera transcurran con fluidez, en parte porque el equipo hasta ahora ha estado bien desde el inicio en cada ocasión. "Lo más importante es que en el primer entrenamiento libre salgas a pista y que el auto ya se comporte como un auto de carrera", afirma VeeKay. "Que entonces solo tengas que pulir los detalles y probar para el resto del fin de semana, en lugar de tener que girar 180 grados con otra puesta a punto o pasar a un plan B, C o D".

"Eso distrae mucho", continúa VeeKay. "El año pasado con Dale Coyne Racing lo tuvimos demasiado a menudo. Ahora justamente nuestro punto fuerte es que empezamos muy bien cada vez. Eso demuestra que la mentalidad que tuvimos en la pretemporada, desarrollando el auto y las puestas a punto, fue la correcta. Estoy muy contento con eso".

Algo que también le dejó buenas sensaciones a VeeKay fueron las paradas en boxes. En Phoenix ya pudieron practicarlas lo suficiente y el equipo de pits se mostró preciso en todo momento. "En Phoenix pudimos practicar por primera vez pitstops con el motor en marcha. Hicimos tres y todos estuvieron alrededor de los cinco segundos, lo cual es realmente muy bueno", afirma. "Eso muestra que el equipo ha practicado bien, incluso en un pitlane donde patinabas un poco. Eso fue muy bueno y es importante para la próxima temporada".

Sin embargo, VeeKay tuvo que volver a adaptarse a las diferentes unidades de potencia, ya que tras un "año intermedio" con Honda ahora vuelve a competir con el motor Chevrolet. Así también pudo sentir las diferencias entre ambos, aunque según él "no son enormes". En Sebring sí notó que el Honda "entra en tracción un poco más fácil" cuando el agarre es bajo y al pasar por baches.

Rinus VeeKay Photo by: Rinus VeeKay PR

"Pero en Phoenix sí sientes que el Chevy tiene un poco más de potencia", añade. "Eso también se vio en Sebring, donde los Honda estaban arriba. Y en Phoenix los Chevy estaban arriba. Hay una pequeña diferencia". Además, señala que el Honda es "algo más eficiente" que la unidad de potencia Chevrolet. "Pero si podemos compensarlo con ritmo puro, entonces no es ningún problema".

Confianza ciega

Por ahora, VeeKay está muy satisfecho con la colaboración con el equipo con el que conquistó el título de Indy Pro Mazda en 2018 y fue segundo en Indy Lights en 2019, ahora conocida como Indy NXT. "Va muy bien", evalúa VeeKay. "Al igual que con Dale Coyne Racing, dentro de este equipo puedo orientar mucho la puesta a punto a mi gusto".

"También los ingenieros preguntan en serio: '¿Qué debemos hacer? ¿Buscamos rotación o sigue siendo un problema la entrada en curva?' Si doy una respuesta, se asume ciegamente que lo que digo es correcto. Eso es realmente muy agradable, no siempre lo he tenido en el pasado. Pero el liderazgo que pude ejercer el año pasado en Dale Coyne Racing —y fue una temporada muy exitosa— todavía puedo ejercerlo. Sumado a la fortaleza financiera del equipo y a un grupo de ingeniería muy potente; debería traducirse en victorias y sin duda en podios".

Con esto último, VeeKay repite sus expectativas de una entrevista reciente con Motorsport.com de que este año puede luchar por buenos resultados e incluso aspirar a meterse en el top 10 del campeonato. Según él, los días de test en Sebring y Phoenix han "respaldado su punto" y afirma que esos puntos "siguen siendo correctos".

"Creo que sigue siendo alcanzable", enfatiza VeeKay. "En IndyCar todo está tan apretado que es difícil decirlo. Quizá terminemos sextos o séptimos en el campeonato. O quedamos decimosextos y nos quedamos a las puertas. Puede pasar de todo. Depende mucho de la competencia, pero creo que personalmente tengo una mejor oportunidad que nunca en mi carrera en IndyCar".

VeeKay is optimistisch over zijn kansen in het IndyCar-seizoen 2026. Foto door: Rinus VeeKay PR

El próximo fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo, ya se disputa la primera carrera de la temporada de IndyCar: el Gran Premio de St. Petersburg en Florida. Es un circuito callejero donde VeeKay ha logrado algunos buenos resultados, incluido el noveno puesto en su debut con DCR en 2025. Con los tests positivos en Sebring y Phoenix, VeeKay viaja a St. Pete con una "muy buena sensación".

"Por supuesto tengo muchas ganas", concluye VeeKay. "St. Petersburg siempre es una de mis carreras favoritas del año. Es simplemente un circuito divertido. Casualidad, fue el primer circuito en el que corrí en Estados Unidos, en el Road to Indy. Todo se ve muy bien. Tengo mucha confianza en el equipo. Sé que el año pasado logré un top 10 y entré en la clasificación Fast 12 con Coyne. Ese auto no era del todo perfecto, puedo decirlo. Con lo que aprendimos allí, realmente debería tener un muy buen fin de semana", concluye VeeKay.