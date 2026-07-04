Rinus VeeKay tiene una "idea bastante buena" de su próximo movimiento en IndyCar

El paddock de la IndyCar Series está actualmente inmerso en uno de los mercados de pilotos más impredecibles que se recuerdan, y Rinus VeeKay navega por el caos con tranquila confianza.

Mientras la tradicional "silly season" del verano entra en plena efervescencia, cambios monumentales ya están remodelando la parrilla para el próximo año. Solo esta semana, el mundo de las carreras quedó atónito con la noticia de que el seis veces campeón de la IndyCar Series Scott Dixon deja Chip Ganassi Racing tras una permanencia sin precedentes de 24 años. Aunque el vigente ganador de las Indianapolis 500, Felix Rosenqvist, también ha salido al mercado, más temprano el vienres se confirmó que Marcus Armstrong aseguró una extensión multianual con Meyer Shank Racing y pasará del Honda #66 al #60 (actualmente ocupado por Rosenqvist) a partir de 2027.

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing Photo by: Penske Entertainment

Para VeeKay, actualmente en medio de su séptima temporada en IndyCar pero la primera al volante del Chevrolet #76 de Juncos Hollinger Racing, la oleada de actividad es exactamente lo que anticipaba.

"Creo que lo veía venir desde hace tiempo", dijo VeeKay, respecto a la repentina carrera por los asientos libres. "He estado atento. Sin duda es una de las silly seasons más locas hasta ahora. Creo que solo hay 14 coches confirmados ahora mismo, ¿15? Así que definitivamente hay muchos asientos libres".

Durante las primeras 10 rondas de la campaña actual, VeeKay ha reunido un rendimiento sólido para presentar a posibles pretendientes, o para usarlo como base para continuar en Juncos Hollinger. Ha logrado tres resultados entre los 10 primeros en lo que va de temporada, destacado por una impresionante actuación con cuarto puesto en World Wide Technology Raceway.

Cuando se le preguntó si el ritmo acelerado de los recientes anuncios de gran impacto ha aumentado su propia sensación de urgencia por cerrar un contrato, el neerlandés de 25 años se mantuvo sereno, reconociendo que el panorama cambiante es simplemente parte del negocio anual a esta altura del año.

"Bueno, normalmente es más o menos en junio, julio cuando ves que las cosas empiezan a suceder", explicó VeeKay. "Pero sí, empezaremos a ver caer fichas de dominó esta semana. Vimos caer dos ayer y hoy. Ya veremos".

A pesar de los objetivos cambiantes en todo el paddock, VeeKay y su equipo de gestión parecen tener una hoja de ruta clara.

"Para mí, creo que hemos estado trabajando para encontrar nuestra mejor decisión para el próximo año, pero también para el futuro", añadió VeeKay. "Por supuesto, cuando caen fichas de dominó, miras las cosas de una manera un poco diferente, y eso mueve las cosas. Pero al final, creo que tenemos una idea bastante clara de lo que queremos hacer".