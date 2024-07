Sting Ray Robb ya se está preparando para la ronda de la IndyCar Series de este fin de semana en las calles de Toronto, sólo 48 horas después de su aparatoso accidente en el que levantó vuelo en la segunda carrera de la doble ronda en el Iowa Speedway.

Al salir de la curva 2 en la última vuelta, el piloto de 22 años chocó contra la parte trasera izquierda del Chevrolet Arrow McLaren Nº 7 de Alexander Rossi.

El contacto hizo que el Chevrolet Nº41 de AJ Foyt Racing de Robb saltara por los aires con un tiempo de suspensión prolongado antes de dar dos vueltas y media de campana mientras volvía al suelo, patinando por la recta de atrás sobre el lado derecho y parte del parabrisas antes de detenerse en la curva 3. El incidente desencadenó un accidente múltiple que también incluyó a Kyle Kirkwood y Ed Carpenter, que hicieron un trompo tratando de evitar el coche de Robb.

Después de que el equipo de seguridad la IndyCar volcara el coche de Robb y lo ayudara a salir, fue trasladado por aire a un hospital cercano, pero se informó de que estaba "despierto, alerta y de buen humor" y fue dado de alta unas horas más tarde.

En una rueda de prensa el martes, Robb ofreció su perspectiva de lo ocurrido.

"Durante nuestra primera parada en boxes, sólo teníamos medio depósito en el coche", explicó Robb. "Íbamos justos de combustible. Estaba ahorrando mucho combustible para el último stint".

"El problema era que estaba retrasando a un gran grupo detrás de mí porque estábamos luchando para intentar ahorrar tantas gotas de combustible como pudiéramos. Estaba luchando con Ed. Teníamos una buena batalla".

"Apretando en las últimas vueltas, pude ver que Rossi estaba ralentizando. No sabía hasta qué punto. Miré hacia arriba al entrar en la curva 1 para ver dónde estaba. Creo que era alrededor de tres cuartas partes del camino a través de la curva, pude ver el ritmo de acercamiento. Era muy, muy grande. Fue tan enorme".

"Es como el peor de los casos, cuando sales de una curva a esa velocidad, con esa velocidad de acercamiento, sin saber lo que otros pilotos están pensando o experimentando. Ojalá hubiera podido pulsar un botón de reinicio como en un simulador, empezar de nuevo. Estoy seguro de que él estaría pensando lo mismo".

"Hubo cuatro coches que quedaron prácticamente destrozados en ese accidente. El hecho de que estemos todos sanos y salvos y listos para Toronto es bastante impresionante".

Sting Ray Robb, A.J. Foyt Enterprises Foto: NBC

El impacto que sufrió Robb fue de 109G, pero asombrosamente ya ha mostrado suficientes progresos médicos como para que le hayan dado el visto bueno para volver a ponerse al volante en la ronda de este fin de semana en el circuito urbano de 1,786 millas y 11 curvas de Canadá.

Sin embargo, un golpe de tal magnitud no se produce sin importantes dolores y magulladuras. Una vez que el coche frenó, se hizo una "autoevaluación rápida".

"Me quedé sin aliento", dijo Robb. "Los cinturones hicieron su trabajo. Todo funcionó como debía. No tuve ningún corte ni nada anormal".

"Tuve algunos moratones en las caderas por el funcionamiento de los cinturones de cadera, como debía ser. Cuando me sacaron del coche, me mareé, como si me levantara de la cama demasiado rápido por la mañana, que a veces te mareas, ves un poco las estrellas. Fue así, pero muy fuerte".

Y entonces, en ese momento, Robb perdió el conocimiento.

"Me desmayé durante no sé cuánto tiempo", dijo. "Fue bastante rápido. Cuando volví en mí, me dije: 'No estoy muy bien'".

"Inmediatamente me tumbaron en la camilla. Fue una precaución que queremos asegurarnos de que no es sólo la deshidratación, girando 248 vueltas a la izquierda, mareado por eso".

"Una vez que estaba abajo en la camilla, me sentí muy bien. Estaba viendo claramente. Me conectaron a una vía intravenosa. Inmediatamente sentí que recuperaba la energía y estaba listo para seguir.

"El Life Flight (traslado en helicóptero) fue para hacerme un TAC y asegurarme de que todo estaba bien y no era sólo la adrenalina del momento, que no me dolía".

Sting Ray Robb, A.J. Foyt Enterprises Foto: NBC

Entre todos los destrozos, lo peor que pareció sufrir Robb fue una ampolla en el dedo.

"Toqué el halo al salir del coche", dijo Robb. "Resulta que cuando coges titanio y lo raspas por el suelo durante unos cientos de metros, se calienta. No lo recomiendo. Lección aprendida. Te saldrá una ampolla por tocar titanio caliente ahí".

Ahora, Robb está poniendo de su parte para dejar atrás el incidente y centrarse en Toronto.

"Creo que la gratitud es algo que se pasa por alto muchas veces en estos casos de mirar las cosas que fueron bien antes de ese evento y durante ese evento", dijo Robb.

"También es simplemente estar agradecido. Siento que Dios me protegió en ese momento. Tener la capacidad de volver al coche este próximo fin de semana, no lo estoy haciendo desde un lugar de miedo, lo estoy haciendo desde un lugar de gratitud y agradecimiento y alegría que tengo que ir a conducir un coche de nuevo".

"Es un incidente que da miedo. No sabes lo que va a pasar. Mientras estás en ese momento, es aterrador, como si no supieras lo que te depara el futuro. Cuando entrego mi futuro a alguien, que es donde entra mi fe, me permite seguir adelante mucho más rápido de lo que creo que lo haría de otro modo."