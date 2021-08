Grosjean está listo para Indy 500, dice su ingeniero

Aunque sólo terminó en el puesto 14, en parte debido al desafortunado momento de una bandera amarilla y un cambio de estrategia, Grosjean mantuvo el monoplaza #51 de Dale Coyne Racing with RWR-Honda sin hacer contacto con el muro en el óvalo de 1,25 millas. Esto fue a pesar de un par de momentos en los que se desvió hacia la parte sucia de la pista y perdió velocidad mientras limpiaba sus neumáticos.

El francés logró varios adelantamientos por el interior y el exterior de sus rivales, subiendo desde su ya impresionante 14° puesto en la parrilla (se clasificó 15° pero Alex Palou sufrió una penalización) para alcanzar el noveno lugar.

"Intentamos una estrategia que no salió como queríamos", dijo Grosjean inmediatamente después, "así que el resultado final no es tan bueno como nuestra carrera, pero teníamos un coche rápido, hemos aprendido mucho".

"Cometí un par de errores con los neumáticos fríos y me metí en la parte sucia, pero pude salvarlo y conseguí hacer algunas buenas maniobras".

"Estoy contento con esta primera carrera en óvalos, ahora estoy un poco mareado pero mañana debería estar mejor".

Boisson ha dicho a Motorsport.com que el progreso de su piloto en pista, junto con la forma en que trabajó sus herramientas en el habitáculo para afinar el manejo del coche, lo ha convencido de que Grosjean también puede enfrentarse a las 500 Millas de Indianápolis, al Texas Motor Speedway y al Iowa Speedway el próximo año. Cuando se le preguntó si se sentía confiado para afrontar todos los óvalos con Grosjean el año que viene, Boisson respondió: "Definitivamente, sí".

"Nunca se sabe si un tipo de Europa va a tenerlo para los óvalos o no. Santino (Ferrucci) fue una buena sorpresa para nosotros porque los óvalos parecen ser algo natural para él".

"Romain es un poco así. Cuando viste los adelantamientos que hizo por dentro y por fuera, y cómo se hizo más fuerte en los reinicios, y fue realmente por todas y se lo pasó bien, sí, definitivamente no me preocupa que corra en óvalos. No hay duda de que puede hacerlo".

Boisson dijo que sospechaba que Grosjean sería fuerte en los óvalos luego de la prueba que realizó en julio pasado en Gateway, pero su progreso áun lo sorprendió.

"No tardó en sentirse cómodo en el óvalo", comentó, "así que definitivamente aprende rápido. No hay duda de ello. Pero correr en un óvalo es bastante diferente, así que había un poco de aprensión por su parte y por la nuestra antes de este fin de semana. No sabía que se iba a sentir tan cómodo tan pronto en la carrera y que iba a tener la suficiente confianza para hacer todos esos adelantamientos: ha sido impresionante".

Boisson, que considera que Grosjean habría terminado "séptimo u octavo" con una estrategia mejor, negó que estuviera nervioso mientras Grosjean atacaba a pilotos experimentados en los óvalos.

"No, no, ¡no tanto!", dijo. "Estaba mirando la telemetría y pude ver que el volante no estaba haciendo algo que no me gusta. Me pareció bien que hiciera cosas".

"Unas cuantas veces se metió en problemas pero lo fue arreglando, ¡lo cual es bueno! Las pocas veces que intervine en la radio fue sólo para decir: 'Bien, tal vez es el momento de calmarse un poco', o 'Oye, no me gusta mucho esa barra delantera en esa posición, ¿puedes pensar en cambiarla para que el coche no se te mueva?' Sólo estaba vigilando todas las herramientas y las trazas de la dirección, porque se estaba poniendo emocionante en el coche. Quería asegurarme de que alguien estuviera vigilando todas las cosas básicas para no hacer nada estúpido".

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

En cuanto a la puesta a punto, Boisson admitió que fue en la dirección típica de los que preparan un coche para un novato en óvalos, con más empuje de lo que se ejecutó en el coche de su compañero de equipo, Ed Jones.

"Eran bastante similares, pero intenté hacerlo un poco más conservador que el coche de Ed, siendo el primer óvalo de Romain", dijo. "Le dije: 'Puede que sientas que tiene un poco de subviraje, pero sé que puedes lidiar con él y no quiero que se te vaya de las manos'. Como vimos más tarde en la carrera, a medida que la pista se enfría, con los neumáticos fríos se vuelve muy dura durante algunas vueltas".

"Si hubiéramos optimizado el coche, podría haber sido un poco más rápido, pero sólo intentaba asegurarme de que lo mantuviéramos más en el lado cómodo".

"Era un evento de un día: 90 minutos de entrenamientos y luego directamente a la clasificación, y luego la carrera. Así que como clasificamos fue como corrimos. Así que definitivamente lo mantuvimos en el lado seguro para él a propósito. En la clasificación a dos vueltas, vas a lo desconocido en la primera vuelta. Empujó muy fuerte en las curvas 3 y 4, pensando, 'OK, tal vez puedo ir a fondo por aquí', y lo intentó y descubrió que no, que tenía que levantar un poco".

"Hablamos mucho de la clasificación y de lo que tenía que hacer con las herramientas del coche y de cómo tenía que cambiar la barra para cada extremo de la pista en función de la dirección del viento. Intentamos entrenarlo y lo aprendió muy rápido, porque en la carrera cada vuelta cambiaba sus barras para las curvas 1/2 y 3/4. Estaba bastante cansado después, pero sí, reconoció que era la única manera de mantener un buen equilibrio en ambos extremos de la pista. Así que eso también fue impresionante".

Boisson y el propietario del equipo, Dale Coyne, decidieron antes de la carrera no agobiar a Grosjean con preocupaciones sobre el combustible, prefiriendo dejarlo simplemente empujar y explorar.

"Con todas esas amarillas, mucha gente al principio de la carrera empezó a ahorrar combustible para poder ir a una estrategia de tres paradas", dijo Boisson. "Para la primera carrera de Romain en un óvalo, en lugar de una aburrida carrera de ahorro de combustible, decidimos dejarlo ir, dejarlo aprender, y nunca le pedimos que ahorrara combustible".

"Al final del día el objetivo era terminar. Hablé con él largo y tendido antes de la carrera y le dije que para adquirir la experiencia adecuada en un óvalo, tienes que correr todas las vueltas. Las pruebas en óvalos o incluso la sesión de entrenamientos no son lo mismo. Así que la idea era llegar hasta el final de la carrera, y esa misión se cumplió".

"Creo que fue una buena experiencia para él y dio un espectáculo".