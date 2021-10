Grosjean: "Fue fácil pasar las fases, pero tengo mucho que aprender"

Al igual que Jimmie Johnson, que también estuvo en acción el miércoles en el IMS, el intento de Grosjean de completar el Programa de Orientación para Novatos se vio obstaculizado por la lluvia, a pocas vueltas de completar la tercera y última fase, que requiere que el piloto novato complete 15 vueltas a más de 215 mph de promedio.

Pero el ex corredor de la Fórmula 1, que se ha cambiado al Andretti Autosport-Honda #28 después de correr su temporada de novato en la IndyCar para Dale Coyne Racing, sacó varias conclusiones positivas tras su primer test con la escuadra de Michael Andretti, y sus primeras vueltas en el icónico óvalo de Indy.

"Es un equipo muy impresionante en la forma en que trabajan, en la forma en que operan", observó el piloto de 35 años que se saltó la doble cita de Texas de este año, así como Indy 500. "Pero también es un equipo muy abierto. También están muy interesados en entender qué hacíamos con nuestro coche (en Coyne), cómo podíamos ser tan rápidos".

"Es un equipo grande, pero también me gusta el hecho de que dentro del equipo puedes volar con tus propias alas. No es algo súper rígido donde no puedes hacer nada... Siento que tenemos todos los recursos que queremos, pero también podemos hacer nuestro trabajo por nuestra cuenta. Si no funciona, tenemos la posibilidad de volver a (la configuración de) otra persona. Si funciona, parece que podemos estar en algo genial".

Luego agregó que tener tres compañeros de equipo - además de la asociación técnica de Andretti Autosport con Meyer Shank Racing, que correrá con Helio Castroneves y Simon Pagenaud el próximo año- será de enorme beneficio el próximo mes de mayo.

"La configuración del coche hoy fue muy, muy buena. Ha sido bastante fácil pasar por las fases, lo que es genial. Pero creo que todavía tengo que aprender mucho en los óvalos".

"Creo que por eso tienes un piloto como Helio, que puede ganar más de una vez. Una puede ser un día de suerte. Dos veces dudo que sea un día de suerte. Cuatro veces, ¡sabes que está haciendo algo especial! Es genial que pueda mirar sus datos, lo que ha estado haciendo, intentar aprender todo lo que pueda para hacer lo mismo".

Grosjean dijo que había estado escuchando atentamente los consejos y agradeció la presencia de James Hinchcliffe, cuya última etapa en la escudería, al menos como titular, parece haber llegado a su fin.

"Recibí algunas buenas explicaciones, algunos buenos consejos de los chicos, de los ingenieros", dijo. "Además, James Hinchcliffe vino por la mañana, lo que aprecié mucho. Michael también estuvo allí. Cuando tienes a esos tipos, saben de lo que hablan, así que fue genial estar con ellos y saber qué hacer".

Preguntado por los consejos que le dieron, Grosjean dijo: "Mira el viento, eso fue una buena. No piensas en ello si no lo sabes".

"No vayas demasiado bajo en la línea y golpees los bordillos interiores. Bombear el freno antes de llegar a la parada en boxes. Algunas cosas que son un poco diferentes de lo normal porque obviamente en Gateway (escenario del debut de Grosjean en el óvalo) estábamos usando los frenos. Cuando entrabas en el box (en Gateway), estaban un poco calientes, no súper calientes, pero había calor en ellos. Aquí puedes dar 20 vueltas, 30 vueltas y no tocas el freno. Cuando entras, están fríos. No es tan amigable".

Dado que también era el primer test de Grosjean con Andretti Autosport, descubrió cambios entre la disposición en el habitáculo de los dos coches.

"El volante es diferente porque cada equipo puede poner los botones donde quiera", comentó. "Tengo que acostumbrarme a ellos. He pulsado un par de veces el botón para adelantar en lugar del limitador de velocidad fr boxes, algunas cosas así. La pantalla, el tablero, también es un poco diferente. Me estuve acostumbrando".

"El habitáculo se siente más o menos igual, especialmente porque pudimos trasladar mi asiento de Dale Coyne a Andretti. Mi posición de asiento ha sido la misma. Lo único es que hoy he utilizado el agarre de Ryan Hunter-Reay en el volante, mientras que ahora vamos a hacer el mío. Eso ha sido un poco diferente de lo que me gustaría idealmente".

A diferencia de algunos de los pilotos más experimentados en Indianápolis, Grosjean dijo que tenía el volante ajustado de la manera tradicional, con la parte superior del volante a nivel cuando las ruedas delanteras estaban rectas. Algunos pilotos prefieren tener el volante configurado de forma que parezca que gira a la derecha en las rectas para que se nivele al entrar en la curvas.

"En realidad era bastante recto en la recta, al menos en comparación con Gateway", dijo Grosjean. "Creo que Gateway era un poco diferente porque es una pista más cerrada. En realidad aprendí que quizás Iowa podría ser más. Se sentía bastante recto en comparación con Gateway. Incluso en la recta, el coche quiere ir a la izquierda, pero ni de lejos tan malo como lo fue en St. Louis".

"Se sintió bien. No sé en los óvalos lo que debería tener, así que más o menos copio lo que corren mis nuevos compañeros de equipo Colton (Herta) y Alex (Rossi), y luego lo uso como referencia y aprendo a partir de ahí. Hasta ahora no sentí que nada necesitara un gran cambio".

Romain Grosjean, Andretti Autosport-Honda, IMS Rookie Orientation Program, Oct. 6, 2021. Photo by: Chris Owens