Rosenqvist recibe el alta para regresar a Arrow McLaren SP en Mid-Ohio

Rosenqvist se perdió la segunda carrera del fin de semana de Detroit, así como la ronda de Road America que se celebró a la semana siguiente, debido a un enorme choque con el muro en la primera fecha en la Isla Belle.

Aunque el sueco, en su tercer año en la IndyCar, no se rompió ningún hueso, pasó la noche en el hospital y su lugar lo ocupó el piloto al que este año sustituyó en el McLaren SP-Chevrolet #7, Oliver Askew.

Cuando Rosenqvist tampoco fue autorizado a correr en Road America, su lugar lo ocupó el ex piloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen, que venía de ganar por primera ocasión en la serie IMSA con Renger van der Zande en el Cadillac de Chip Ganassi Racing en Detroit.

Hoy, sin embargo, Arrow McLaren SP ha anunciado a través de las redes sociales que Rosenqvist volverá a la acción en Mid-Ohio, una pista en la que estuvo a punto de ganar en su temporada de novato en la IndyCar pilotando para el equipo Ganassi.

"Felix Rosenqvist ha sido autorizado a conducir por el equipo médico de la IndyCar y volverá a pilotar el #7 Vuse Arrow McLaren SP-Chevrolet este fin de semana para la Indy 200 en Mid-Ohio”.

"Felix y Arrow McLaren SP quieren dar un agradecimiento especial al Dr. Billows [director médico de la serie] y al equipo médico de la IndyCar por la atención y el tratamiento excepcionales que han proporcionado".

Tras el fin de semana del GP de Detroit, Rinus VeeKay se cayó de su moto durante un entrenamiento, fracturándose la clavícula, y esta lesión hizo que también se perdiera la carrera de Road America, lo que obligó a Ed Carpenter Racing a llamar a Askew como su sustituto.

Askew hizo un buen trabajo pero no estará disponible para los tres días de acción de la IndyCar en Mid-Ohio esta semana, ya que estará compitiendo en el LMP3 de Andretti Autosport en la WeatherTech 240 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en Watkins Glen el viernes.

Sin embargo, tal y como están las cosas, es poco probable que se necesiten sus servicios. VeeKay será revisado mañana por el equipo médico de la IndyCar, y el equipo prevé que no habrá problemas. Un portavoz de ECR dijo a Motorsport.com: "No tenemos ninguna razón para pensar que no será autorizado, pero hasta que no lo sea, no podemos confirmarlo... El Dr. Billows tiene la última palabra".

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images