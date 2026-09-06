Scott McLaughlin pone fin a dos años sin victorias en IndyCar con su triunfo en Laguna Seca

Scott McLaughlin puso fin a una sequía de dos años y 35 carreras sin victorias al ganar la última prueba de la temporada de IndyCar en Laguna Seca.

Tras partir desde la pole position con el Chevrolet n.º 3 del equipo Penske, el neozelandés de 33 años mantuvo el control durante toda la carrera de 95 vueltas, logrando una victoria con una ventaja de 1,3739 segundos sobre Kyle Kirkwood (Andretti Global) en este circuito de trazado natural de 2,238 millas y 11 curvas.

Alexander Rossi (ECR) terminó tercero, consiguiendo su primer podio desde 2024 (Laguna Seca). Felix Rosenqvist finalizó cuarto en su última carrera con Meyer Shank Racing, por delante de David Malukas (Team Penske), que fue quinto.

Al terminar segundo en la prueba, Kirkwood también aseguró el subcampeonato.

La carrera

McLaughlin lideró el pelotón hacia la bandera verde, pero la bandera de precaución apareció poco después cuando el debutante de Dale Coyne Racing, Dennis Hauger, fue golpeado por detrás por Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing) en la curva 6. Como consecuencia, Robb recibió una penalización de 10 segundos de parada obligatoria (stop-and-hold) por contacto evitable.

La carrera se reanudó en la vuelta 4; McLaughlin perdió ligeramente la adherencia trasera al acelerar, pero logró abrir brecha respecto a Palou.

En la vuelta 10, McLaughlin aventajaba a Palou en 1,6479 segundos, mientras que Scott Dixon fue el primero en entrar a boxes para cambiar los neumáticos primarios (más duros) por los alternativos (más blandos). Christian Rasmussen (ECR) entró en la vuelta siguiente.

Varios pilotos comenzaron a realizar sus primeras paradas en boxes, incluidos Marcus Ericsson (Andretti Global) y el debutante Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) en la vuelta 17. Palou, que rodaba segundo, entró a boxes en la vuelta siguiente, junto con Pato O’Ward (Arrow McLaren) y David Malukas (Team Penske).

McLaughlin entró a boxes liderando la carrera en la vuelta 20, junto con Kyle Kirkwood (Andretti Global) y su compañero de equipo Will Power. Rossi, que comenzó con los neumáticos más duros, se colocó en cabeza en la vuelta 21. Realizó su primera parada en boxes en la vuelta 25, momento en el que McLaughlin recuperó el liderato. Rossi se reincorporó a la pista en quinta posición.

Los cinco primeros clasificados tras las 30 vueltas iniciales eran McLaughlin, Palou, Kirkwood, Rossi y Malukas.

Kirkwood adelantó a Palou por el interior en la curva 2 para situarse segundo en la vuelta 31, a 4,3 segundos de McLaughlin. Poco después, Rossi logró arrebatarle la tercera plaza a Palou en la curva 3. Debido a una repentina pérdida de adherencia en el eje trasero, Palou entró en boxes desde la cuarta posición al final de esa vuelta y cambió los neumáticos duros (primarios) por el compuesto más blando (alternativo).

En la vuelta 35, McLaughlin aventajaba a Kirkwood en 4,0303 segundos.

La ventaja de McLaughlin sobre Kirkwood se redujo a 3 segundos en la vuelta 40, mientras Rossi se mantenía cerca, tercero a 3,8 segundos.

Los tres primeros clasificados entraron en boxes en la vuelta 44, cediendo el liderato a Felix Rosenqvist, del equipo Meyer Shank Racing. El piloto sueco realizó su parada en la vuelta siguiente.

McLaughlin recuperó el liderato en la vuelta 47, con Kirkwood segundo a 2,7 segundos.

En la vuelta 50, la ventaja de McLaughlin sobre Kirkwood aumentó a 3,4637 segundos, mientras Rossi seguía tercero a 4,4 segundos.

Kirkwood recortó ligeramente la distancia en las siguientes 10 vueltas, situándose a 3 segundos de McLaughlin en la vuelta 60.

A falta de 30 vueltas para el final, los cinco primeros puestos seguían ocupados por McLaughlin, Kirkwood, Rossi, Malukas y Rosenqvist.

Kirkwood redujo la ventaja de McLaughlin a 1,6 segundos cuando faltaban 27 vueltas.

Los cinco primeros pilotos entraron en boxes en la vuelta 70; McLaughlin logró mantener el liderato. Kirkwood, que montaba neumáticos blandos (alternativos), se situaba a 1,5 segundos.

En la vuelta 80, McLaughlin lideraba la carrera con una ventaja de 1,5619 segundos sobre Kirkwood. En la vuelta 85, Kirkwood perdió algo de terreno, quedando a 1,8993 segundos del ritmo de carrera que marcaba McLaughlin.

A falta de seis vueltas, la única maniobra de adelantamiento fue la de Rosenqvist sobre Malukas en la curva 2, con la que aseguró la cuarta posición.

Finalmente, McLaughlin se mantuvo inalcanzable hasta la meta, por delante de Kirkwood y Rossi.