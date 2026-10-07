Shank habla de las expectativas de Mick Schumacher para IndyCar 2027: "No lo contraté por su apellido"

Mike Shank, copropietario de Meyer Shank Racing, espera un avance significativo por parte deMick Schumacher para la temporada 2027 de la IndyCar Series, y ha expresado su firme confianza en el potencial del piloto alemán mientras este se prepara para su segunda temporada en las carreras de monoplazas norteamericanas.

Tras una campaña de debut centrada principalmente en la formación del carácter, con algunos destellos de brillantez en Rahal Letterman Lanigan Racing, Schumacher fue presentado como segundo piloto de MSR para 2027, al volante del coche n.º 66, en la última prueba de la temporada en el circuito de Laguna Seca.

En cuanto a sus expectativas respecto al alemán, Shank no se anda con rodeos. "Espero que luche por estar entre los diez primeros. Y punto", declaró a Motorsport.com.

El proceso de adaptación de la Fórmula 1 y del Campeonato Mundial de Resistencia a las exigencias específicas de la IndyCar conllevó sus propios retos, algo que Shank considera un rito de iniciación habitual para los recién llegados a la serie.

"Si echamos la vista atrás a muchos de los pilotos que ahora están entre los diez o cinco primeros, su primer año, su debut en el mundo de la IndyCar, no fue bueno", señaló Shank.

"Como todo el mundo, en su mayor parte, el 90 % de ellos. Parece que es simplemente un ritual por el que hay que pasar. Es una serie realmente difícil. Él lo consiguió. Lo superó y lo pasó realmente mal. También tuvo momentos de oro".

Meyer Shank Racing se nutre de trabajar con pilotos que tienen algo que demostrar.

"Mick es nuestro tipo de piloto. Se encuentra en una situación en la que la gente aún no tiene muy claro qué pensar de él. Nosotros vemos que tiene potencial y queremos ver hasta dónde llega", afirmó Shank.

Con una temporada completa de experiencia a sus espaldas, los objetivos de rendimiento para la próxima campaña están claros: "Ya has tenido tu año de novato. Ahora tiene que estar entre los diez primeros, y ese es nuestro objetivo".

"Y, con suerte, podremos subir un poco más cuando estemos realmente, realmente bien. La expectativa es que dé un gran paso adelante el año que viene; creemos que tiene el talento necesario y lo vamos a comprobar".

El apellido no influyó en la contratación de Schumacher

Tras el accidente en la clasificación de Detroit: esto es lo que Mick Schumacher tiene que decir Foto: Penske Entertainment

Al referirse al famoso apellido de la familia, Shank hizo hincapié en que el linaje de Schumacher, como hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, no influyó en la decisión de ficharlo. Comentó que se lo comunicó directamente tanto a Mick como a su madre, Corinna.

"Se lo dije a su madre y se lo dije a él en dos ocasiones distintas: no contraté a Michael Schumacher. Quiero decir, cuando yo era joven, él ya era un tipo estupendo, un gran piloto; nunca lo conocí, pero eso simplemente no me importa", afirmó Shank.

"Lo que me importa es Mick, adónde va Mick y qué va a hacer Mick por él y por nosotros. Eso es lo único que me importa, y creo que él está de acuerdo".

En última instancia, la colaboración gira en torno a las ambiciones competitivas en un campo tan reñido como el de la IndyCar: "No se trata de su padre. Se trata de lo que creemos que puede hacer por nosotros, por nuestros socios y por nuestros patrocinadores".

"Queremos ganar una tercera de estas [Indy 500], y él puede hacerlo; creemos que tenemos las bazas necesarias para lograrlo. Y va a ser su oportunidad. Ahora bien, habrá momentos buenos y habrá momentos malos, pero yo contrato a Mick Schumacher, no a Michael".

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