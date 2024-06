Arrow McLaren cambia a Pourchaire por Siegel en la IndyCar

Arrow McLaren ha anunciado el fichaje de Nolan Siegel con un contrato multianual, que comenzará con la ronda de la IndyCar Series de este fin de semana en Laguna Seca.

Nacido en California hace 19 años, Siegel acaba de ganar la categoría LMP2 en las 24 Horas de Le Mans con United Autosports, el equipo propiedad de Zak Brown, CEO de McLaren.

Siegel tomará el relevo en el Arrow McLaren Chevrolet Nº 6 del vigente campeón de Fórmula 2, Théo Pourchaire, que fue anunciado el mes pasado como piloto del equipo para correr el resto de la temporada 2024, a excepción de las 500 Millas de Indianápolis.

El francés, de 20 años, se incorporó originalmente como sustituto mientras David Malukas -que desde entonces ha sido liberado por el equipo y se ha unido a Meyer Shank Racing- se recuperaba de una lesión de pretemporada que requirió cirugía.

Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

"La estabilidad y el crecimiento sostenido son clave para nuestro plan de juego a largo plazo aquí, y este es un paso significativo en esa misión", dijo Gavin Ward, director del equipo Arrow McLaren.

"En primer lugar, quiero dar las gracias a Théo por el tiempo que nos ha dedicado en el coche Nº 6 en las últimas semanas. Hemos estado trabajando con sillas musicales durante toda la temporada, y en última instancia, hacer este cambio a Nolan ahora que está disponible nos da la oportunidad de construir una base para el futuro. Es un piloto joven y con talento, con una inmensa experiencia en esta etapa de su carrera, y estamos entusiasmados por continuar juntos en el camino ascendente".

Según el comunicado del equipo, Siegel conducirá el coche "durante las 10 carreras restantes de esta temporada y a partir de 2025".

Al asumir el papel con Arrow McLaren, Siegel renunciará al resto de su segunda campaña en Indy NXT con HMD Motorsports, donde es cuarto en la clasificación del campeonato.

La variada carrera de Siegel también incluye victorias en LMP2 en IMSA con CrowdStrike Racing durante la campaña 2023, que se produjeron en las Seis Horas de The Glen y en Petit Le Mans, y también ayudó a conseguir una victoria en LMP2 en la Asian Le Mans Series más tarde esa misma temporada con Inter Europol Competition.

Un año de montaña rusa para Siegel

Este año, Siegel se inició en la IndyCar Series debutando en la carrera no puntuable de The Thermal Club con Dale Coyne Racing en marzo. También corrió para el equipo en Long Beach (terminando en 20º posición, el mejor resultado de su carrera hasta la fecha) y no consiguió entrar en el grupo de 33 pilotos tras un intento de ir por todo que terminó con un accidente en la clasificación de la Indy 500.

En la ronda anterior en Road America, Siegel dejó de lado su compromiso en la Indy NXT después de recibir la oportunidad de sustituir a Agustín Canapino en Juncos Hollinger Racing cuando el argentino se tomó una carrera de licencia.

"Estoy deseando saltar directamente con el equipo Arrow McLaren esta semana y confirmar mi lugar en la NTT IndyCar Series en papaya hacia adelante", dijo Siegel, el Novato del Año 2023 de Indy NXT.

"Este es un salto inesperado, pero estoy encantado de estar en esta posición después de una carrera gratificante en la serie Indy NXT by Firestone con HMD Motorsports. Estoy deseando comenzar este nuevo viaje y aprender junto a todo el equipo a partir de este fin de semana en mi estado natal."