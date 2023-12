Sting Ray Robb se une a AJ Foyt Racing para la temporada 2024 de IndyCar

El piloto de 22 años, originario de Idaho, se une al equipo fundado por A.J. Foyt, cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, y pilotará el Chevrolet nº 41 en su segunda campaña en el campeonato norteamericano de open-wheel.

"Me siento muy honrado de pilotar el Chevrolet nº 41 de AJ Foyt Racing en la temporada '24", dijo Robb, que actualmente vive en Indianápolis.

"Es un sueño hecho realidad pilotar para el legendario A.J. Foyt y su equipo, bajo la dirección de Larry Foyt (presidente del equipo). Me brinda la oportunidad de poner en práctica las lecciones aprendidas y seguir avanzando en mi segunda temporada, ya que entramos en un grupo muy competitivo de equipos y pilotos. Estoy entusiasmado con la temporada que tenemos por delante.

"A mi familia de socios y simpatizantes, gracias por ser parte de este viaje, seguiremos trabajando duro y creciendo en lo que Dios nos ha llamado a ser".

Como novato en 2023, Robb disputó todas las rondas con Dale Coyne Racing con Rick Ware Racing. Terminó en el puesto 12, el mejor de su carrera, en el final de temporada en Laguna Seca.

Antes de la IndyCar, Robb pasó por las categorías de desarrollo que incluían la consecución del título de 2020 en USF Pro 2000 (entonces Indy Pro 2000) con siete victorias, cinco poles, 11 podios y cuatro récords de pista en 17 carreras. En 2022 fue subcampeón de la Indy NXT, con una victoria, ocho podios y dos poles en 14 carreras.

El coche de Robb se basará en el taller de carreras del equipo en Speedway, Indiana, que es también donde se encuentra el departamento de ingeniería del equipo, dirigido por Michael Cannon.

"Estoy deseando trabajar con Sting Ray", dijo Larry Foyt. "Tengo que admitir que su nombre me llamó la atención cuando estaba en las fórmulas junior, así que observé su ascenso a través del sistema de escalafones de la IndyCar, donde lo hizo realmente bien. Creo que es una gran incorporación a nuestro programa y demostrará todo lo que ha aprendido en su campaña de novato en las NTT IndyCar Series."

Pieter Rossi, manager de Robb en One Motorsports Marketing and Management, LLC, dijo: "He estado trabajando con Sting Ray desde 2017, poco después de que se graduara de los karts a los autos de carreras. Su impresionante currículum en karting me inspiró para querer trabajar con él. A los 16 años, era igualmente impresionante por su madurez, disciplina y deseo de competir a un alto nivel".

"En su camino hacia la IndyCar, Sting Ray ganó en todos los niveles y trabajó más duro que los que le rodeaban. Ha sido un privilegio ver su crecimiento y ser parte de su éxito.

"Ahora que Sting Ray entra en su segundo año en la IndyCar, donde las carreras y la competición son feroces, estoy seguro de que Sting Ray seguirá perfeccionando sus habilidades e impresionando. Estoy deseando que empiece una gran temporada".