Takuma Sato estará en Indy 500 2026 con Rahal Letterman Lanigan Racing

Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) anunció el regreso de Takuma Sato para la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis en mayo.

Sato, dos veces ganador de "El mayor espectáculo del automovilismo", conducirá la inscripción #75 impulsada por Honda del equipo, con el patrocinio principal ya conocido de AMADA AMERICA, Inc., un fabricante y proveedor global líder de maquinaria para la industria del metal, que también estuvo en su coche en los últimos dos años.

El piloto japonés de 49 años intentará clasificarse para su 17ª Indy 500 en mayo, con el objetivo de lograr una tercera victoria tras haber sido contendiente al triunfo el año pasado, cuando partió desde la primera fila y lideró un total de 51 vueltas, la mayor cantidad de la carrera, antes de que un error en boxes lo relegara al noveno lugar.

"El momento en que cayó la bandera a cuadros en las 500 Millas de Indianápolis 2025, nuestra preparación para la 110ª edición ya había comenzado", dijo Sato.

"Estoy increíblemente entusiasmado por continuar este camino con Rahal Letterman Lanigan Racing mientras vamos por lo que quedó pendiente. Un sincero agradecimiento a (los copropietarios de RLL) Bobby (Rahal), Mike (Lanigan), David (Letterman) y a todos en RLL por su confianza y compromiso. Es un honor volver a representar a AMADA como socio principal, junto a Panasonic Automotive Systems, Niterra, Deloitte Tohmatsu, NAC, Honda, HRC y todos nuestros fieles patrocinadores que hacen posible este desafío.

"El año pasado mostramos una velocidad tremenda y un gran potencial. Ahora regresamos aún más enfocados, mejor preparados y más decididos. Las 500 siempre son especiales, pero este año tienen una emoción extra. No puedo esperar para reunirme con el equipo, ver todas las caras conocidas y empezar a construir impulso de cara a mayo".

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Photo by: James Gilbert / Getty Images

Sato compitió para RLL en 2012, entre 2018 y 2021, y desde 2024 hasta la actualidad. Cuatro de sus seis victorias en la IndyCar Series han sido con RLL, incluida su segunda Indy 500 en 2020.

"Estamos encantados de tener a Takuma de vuelta con el equipo para las 500", dijo Rahal.

"Si hay un lugar que conoce a la perfección, es Indianápolis. Hizo un trabajo fantástico en la clasificación el año pasado y fue una lástima lo que pasó en la carrera, porque creo que, claramente, era el mejor del grupo. Es un tipo eternamente joven y aporta mucha energía positiva al equipo, y todos se contagian de eso. Ha sido una gran relación durante varios años y me alegra que quiera volver para las 500, y me alegra que sea con nosotros.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida nuevamente a AMADA como patrocinador principal de la inscripción. Ha sido un socio extraordinario para nuestro equipo mucho más allá de las 500, y su equipamiento juega un papel importante en nuestras operaciones diarias. Es una relación que valoramos mucho".

Lanigan añadió: "Takuma siempre ha sido rápido en el óvalo, y sus dos victorias demuestran su talento en el mayor escenario del automovilismo. Soy optimista sobre lo que podemos lograr juntos y entusiasmado por la oportunidad de ayudarlo a buscar una tercera victoria en las 500. También estamos agradecidos de contar nuevamente con AMADA como patrocinador principal de la inscripción de Takuma en ‘El mayor espectáculo del automovilismo’".

La relación del equipo con AMADA se remonta a 2023, cuando el fabricante fue el patrocinador principal de la inscripción #30 del equipo en el Gran Premio de Alabama de Indy en Barber Motorsports Park. Además de ser el patrocinador principal de la inscripción de Sato en la edición 2024 de las 500, también fue un importante patrocinador asociado del coche #30 del equipo en el Gran Premio de Long Beach más tarde ese mismo año.

"Durante el 80º aniversario de AMADA, no podemos pensar en una mejor manera de celebrar este hito extraordinario que asociarnos una vez más con Rahal Letterman Lanigan Racing y Takuma Sato para la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis", dijo Mike Guerin, CEO de AMADA AMERICA, Inc.

"Nuestra asociación sigue reflejando un compromiso compartido con el máximo rendimiento a través de una determinación incansable y la innovación. ¿Qué mejor lugar para destacar nuestro compromiso conjunto con estos ideales que el mayor escenario del automovilismo?".