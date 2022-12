Tatiana Calderón "Todas las opciones están abiertas para 2023"

Cargar reproductor de audio

Tatiana Calderón fue contratada para correr con un tercer coche para AJ Foyt Racing esta temporada en todos los eventos de circuitos mixtos y callejeros, pero sólo pudo hacer siete de sus 12 salidas previstas antes de que su participación terminara debido a que ROKiT no pudo conseguir la financiación prometida.

La carrera de Mid-Ohio de julio fue la última de la colombiana en la serie, con un 15° puesto en el circuito mixto de Indianápolis como su mejor resultado.

Mirando hacia atrás en su campaña en la serie, Calderón cree que se las arregló bien teniendo en cuenta su falta de experiencia, pero admite que cualquier regreso futuro -considerado improbable para 2023- dependerá de la cantidad de patrocinio que sea capaz de conseguir.

"Teniendo en cuenta la falta de preparación a principios de año y las circunstancias financieras del equipo, y también el hecho de que estaba corriendo en el tercer coche del equipo, que no era lo ideal, creo que hice un buen trabajo", dijo Calderón a Motorsport.com.

"Firmamos el acuerdo muy tarde, sólo tuvimos tres días de test antes de la primera carrera y no conocía ninguno de los circuitos excepto Mid-Ohio. El físico de todo esto estaba a otro nivel, y los neumáticos son diferentes entre los circuitos mixstos, los circuitos urbanos, e incluso a veces en las pruebas, si Firestone se presenta con neumáticos diferentes. Como novata, lo hizo realmente difícil".

"Creo que el equipo estaba satisfecho con mis progresos. Pero para mostrar a la gente de fuera necesitas los resultados, sobre todo porque ahora más que nunca el automovilismo es muy caro".

"Definitivamente disfruté de mi tiempo en la IndyCar y espero poder volver en el futuro. Siento que tengo algunos asuntos pendientes allí. Pero al final, es la cantidad de dinero que puedes conseguir de los patrocinadores lo que dicta tus posibilidades de seguir compitiendo".

Después de un período de inactividad, Calderón recibió una oportunidad sorpresa de regresar a la Fórmula 2, donde anteriormente corrió a tiempo completo en 2019, con el equipo Charouz Racing System en las últimas cuatro rondas del año.

Su minicampaña, que se vio interrumpida por un accidente en Monza en el que se rompió la mano, fue posible gracias al apoyo financiero de la cantante pop colombiana Karol G, a la que le presentó un conocido común.

"Nunca imaginé que volvería a correr en la F2, y el objetivo era continuar en la IndyCar", dijo Calderón, que logró un mejor resultado de 18° con Charouz.

"No es que estuviéramos buscando en absoluto un asiento en la F2, pero de repente llegó. Todo fue gracias a Karol G, realmente. Sin ella no habría tenido esta oportunidad".

"Antes de Spa, no hice nada de simulador, no vi al equipo ni hablé con ninguno de los ingenieros, simplemente me presenté allí el miércoles e hice mi asiento. Luego fueron tres carreras seguidas, así que casi no hubo tiempo para pensar o para prepararse adecuadamente".

Calderón admitió que las limitaciones presupuestarias probablemente impidan un regreso a tiempo completo a la F2 para el próximo año, así como su opción preferida de IndyCar, pero dijo que estaba abierta a volver a las carreras de resistencia después de sus dos campañas conduciendo para el equipo Richard Mille Racing LMP2 en 2020 y 2021.

La piloto de 29 años también dijo que había estado explorando la posibilidad de volver a Japón, donde disputó dos temporadas interrumpidas por el COVID en la Súper Fórmula para Drago Corse durante el mismo período.

"El automovilismo se está volviendo muy caro, así que tenemos que ver cuánto patrocinio podemos conseguir para saber realmente qué oportunidades hay", dijo la piloto de 29 años. "Por el momento no estoy seguro de la dirección que tomaremos".

"Pero si he aprendido algo este año, es que nunca sabes realmente qué oportunidades puedes tener, así que de momento me dejo llevar por la corriente".