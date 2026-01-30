Tim Cindric regresa a Team Penske en IndyCar como estratega de Scott McLaughlin

Team Penske confirmó el jueves su alineación de estrategas de carrera para la próxima temporada de la IndyCar Series, que incluye el destacado regreso de Tim Cindric.

Cindric, ex presidente de la organización, volverá al muro de pits y se desempeñará como estratega de carrera de Scott McLaughlin. El presidente de Team Penske, Jonathan Diuguid, se encargará de la estrategia de Josef Newgarden, mientras que Travis Law hará lo propio con el recién llegado David Malukas.

"Estoy entusiasmado con nuestra alineación de Team Penske para la temporada 2026 de IndyCar", dijo Diuguid. "Espero con ganas seguir trabajando con Josef (Newgarden), ya que hemos disfrutado de mucho éxito juntos. Travis Law será un gran líder para David (Malukas) en su transición a Team Penske. Tim Cindric aporta décadas de experiencia al muro de Scott (McLaughlin) y, dada su trayectoria y su tiempo dentro de nuestra organización, será una gran incorporación a nuestra alineación en los días de carrera en el rol de estratega".

"Con el apoyo de nuestro sólido y experimentado grupo de ingenieros, técnicos y socios, las inscripciones No. 2, No. 3 y No. 12 de Team Penske están bien posicionadas, y confío en que el equipo peleará por victorias en cada carrera en el extremadamente competitivo pelotón de IndyCar desde St. Pete".

Hace nueve meses, Cindric, junto con el director general de IndyCar Ron Ruzewski y el gerente general de IndyCar Kyle Moyer, fueron despedidos por el propietario del equipo Roger Penske, quien también es dueño de la categoría y del Indianapolis Motor Speedway, el 12 de mayo de 2025.

La salida del trío se produjo después de que dos de las tres inscripciones del equipo no superaran la inspección técnica durante la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis 2025, con infracciones por modificaciones no aprobadas en el atenuador trasero de los autos de Newgarden y Will Power. Fue el segundo episodio de trampa en igual cantidad de años, tras el escándalo del push-to-pass que sacudió al paddock en 2024 y llevó a muchos equipos a cuestionar la integridad de la forma en que se gestionaba la categoría.

A raíz de esos hechos, se creó una Junta de Fiscalización Independiente, que sigue siendo financiada por Penske, y que cuenta con un miembro de la FIA junto con otros dos designados por los demás equipos con franquicia.

A diferencia de Ruzewski y Moyer, que encontraron nuevos destinos en Andretti Global y Arrow McLaren, respectivamente, Cindric ha regresado a su antigua casa.

La llegada de Cindric es uno de varios cambios clave en el equipo de McLaughlin, con Raul Prados reemplazando a Ben Bretzman como su ingeniero de carrera y David Hunt asumiendo el rol de spotter en lugar de Adam Fournier.