2020 será la última temporada de Kanaan en IndyCar

Kanaan tomará el volante del famoso auto número 14 de Foyt para las cinco carreras en óvalos de este año: la 104° edición de las 500 Millas de Indianápolis, las carreras en Texas Motor Speedway y Richmond Raceway en junio, Iowa Speedway en julio, y finalmente en World Wide Technology Raceway at Gateway en agosto.

En cuatro de estas el piloto de 45 años de Salvador de Bahía, Brasil ha logrado victorias -Indy (2013), Texas (2004), Richmond (2008), Iowa (2010)- mientras que Gateway lo vio subir al podio en 2003 y el año pasado.

El comunicado de prensa de Kanaan indica que existe la "posibilidad de volver para Indianápolis 500 ene l futuro, pero no para otra temporada a tiempo parcial o completa de la Serie IndyCar".

Después de dos temporadas en Indy Lights con Tasman Motorsports que resultaron en el campeonato de 1997, Kanaan llegó a la por entonces Serie CART con el equipo propiedad de Steve Horne y an 1999 pasó a Forsythe Racing, con quien ganaría en Michigan.

Tres temporadas en Mo Nunn Racing lo vieron cambiar a la Indy Racing League, y en 2003 Kanaan se unió a lo que entonces se llamaba Andretti Green Racing. Con ese equipo ganó en su segunda carrera juntos en Phoenix, y en 2004 su ritmo y su sorprendente consistencia -Kanaan completó cada vuelta de la temporada y terminó 15 de las 16 carreras entre los cinco primeros- lo llevó inevitablemente al título de IndyCar.

Kanaan permaneció en el equipo de Michael Andretti acumulando victorias y poles hasta que se unió a KV Racing en 2011, lo que finalmente lo llevó a la victoria en la 97| edición de las 500 Millas de Indianápolis en 2013, su 12º intento. Fue una de las victorias más populares en la historia de IMS, con el público expresando su alegría por el hecho de que "TK" se eliminara de la lista de los pilotos más desafortunados de Indy, una lista que incluye a grandes talentos como Ted Horne, Lloyd Ruby y Michael Andretti. La carrera también fue memorable por ser la más rápida de la historia (187.433mph) y por presentar el mayor número de cambios de liderazgo (68 -aunque eso sólo cuenta a los cruzan una vuelta).

Luego le seguirían cuatro temporadas en Chip Ganassi Racing, donde reemplazó a su amigo Dario Franchitti, cuya carrera se había visto finalizada por un gran accidente en Houston en 2013. Durante las dos últimas temporadas, Kanaan ha librado una buena batalla con el equipo Foyt, consiguiendo su 78º y más reciente podio en la carrera de Gateway el pasado agosto.

En sus 377 carreras disputadas entre CART e IndyCar -sólo superado por las 407 de Mario Andretti- Kanaan ha conseguido 17 victorias y 15 poles, y tiene el récord activo de más carreras consecutivas, un recuento que se remonta a Portland en 2001.

"Miro hacia atrás todos estos años de carreras en IndyCar y lo primero que me viene a la mente es lo afortunado que he sido de estar en el máximo nivel del deporte durante este tiempo", dijo Kanaan antes de su anuncio en Indianapolis Motor Speedway el jueves por la mañana. "Entré en esta categoría a los 23 años con muchas esperanzas y sueños y puedo decir, sin duda, que logré todo lo que quería".

"Ahora tengo 45 años. Tengo aficionados, victorias, podios, récords, un campeonato y una victoria en Indy 500. Siento y sé que puedo seguir haciendo esto por mucho tiempo, pero como todo en la vida, también hay un ciclo en las carreras. Durante mucho tiempo, me han preguntado cuándo me retiraría, y mi respuesta siempre fue la misma: 'El día que me levante por la mañana y sienta que ya no puedo hacer esto, es cuando me voy a retirar'".

"Desafortunadamente, hay otras cosas que uno debe tener en cuenta al planear el futuro, y probablemente la más importante es cuáles son las opciones disponibles. Para 2020, mi mejor opción era correr los cinco óvalos de la temporada de la Serie IndyCar, la categoría que me dio tanto y que siempre amaré".

"No he terminado con las carreras, eso es seguro. Decidí que este año daría un paso atrás y disfrutaría de estas cinco carreras, tendría tiempo para mi familia (su esposa Lauren, sus hijos Leonardo, Max y Deco y su hija Nina) y mis aficionados, y también les devolvería a los patrocinadores que siempre estuvieron a mi lado".

Kanaan, que suma 18 participaciones en Indy 500 y ha liderado 361 vueltas allí -más recientemente, 19 en 2018- admitió que "le encantaría seguir involucrado con IndyCar en algún sentido", pero dijo que ha tenido ofertas para correr en otras series.

El brasileño ha demostrado ser un consumado corredor de sportscars, ganando la clase LMP2 en el Acura ARX-01 de Andretti Green en las 12 horas de Sebring de 2007 y el Monterey SportsCar GP en Laguna Seca en 2008, antes de conseguir la victoria general en las 24 Horas de Daytona de 2015 para Chip Ganassi Racing, junto con Scott Dixon, Kyle Larson y Jamie McMurray.

Kanaan promocionará el hashtag #TKLastLap durante el transcurso de la temporada 2020 de IndyCar en sus redes sociales - @tkanaan en Instagram y @tonykanaan en Twitter y Facebook.

AJ Foyt Racing, que la semana pasada anunció a Charlie Kimball como único piloto de su auto #4 en 2020, se espera que anuncie a los otros pilotos del monoplaza #14 -incluyendo a Sébastien Bourdais- a principios de la próxima semana.

Recordamos el día en que Tony Kanaan logró la victoria en las 500 Millas de Indianápolis: