Tony Kanaan: su nuevo rol en McLaren, hacer campeón a O'Ward y más

Tony Kanaan le puso fin a su extensa y exitosa carrera como piloto en la IndyCar al disputar las 500 Millas de Indianápolis de este año, y recientemente fue anunciado como nuevo director deportivo del equipo Arrow McLaren SP.

El brasileño fue una de las caras más visibles el último fin de semana durante la visita del Stock Car Series de Brasil al Autódromo de Buenos Aires, donde recibió a Motorsport.com en el box del equipo Texaco Racing el domingo por la mañana para conversar sobre cómo enfrentará su nuevo papel al otro lado del muro de pits, su confianza en el mexicano Pato O'Ward y las ganas de celebrar victorias y campeonatos desde afuera del habitáculo.

- ¿Qué tan ilusionado estás con tu nuevo rol de Director Deportivo en Arrow McLaren?

"Es una gran responsabilidad. Creo que cuando empecé este trabajo como asesor este año no esperaba que fuera tan grande. Creo que lo que ocurrió fue que pasé mucho tiempo en el taller, aunque sólo me contrataron para ir a los fines de semana de carreras. Y comenzó a evolucionar y empecé a meter la nariz, literalmente, en todas partes. Y creo que mejoramos el equipo. Entonces Zak (Brown) y Gavin (Ward), y esos chicos vieron el potencial. Y en la última carrera tuve una reunión con Zak y básicamente me ofreció un trabajo a tiempo completo, que nunca he tenido... ¡un trabajo! Así que es un gran reto, un montón de responsabilidades. Aún me estoy acostumbrando. No será oficial hasta el 1º de enero, pero ya estoy trabajando. Me voy esta noche (domingo) y aterrizo en Indianápolis mañana a las 13.00 y a las 14.00 ya tengo una reunión de equipo. Estoy muy emocionado. Nunca he pensado como piloto que al cambiar de rol disfrutaría viendo a un coche ganar una carrera si yo no estuviera conduciendo. Y descubrí que es bastante divertido. Al hablar con el equipo la semana pasada cuando me anunciaron les dije: 'Escuchen, la única forma en que puedo ganar un campeonato y una Indy 500 de nuevo, es a través de ustedes'. Así que haré todo lo que pueda".

- ¿Seguirás compitiendo en la Stock Car Series el año que viene, ahora que eres el director deportivo de Arrow McLaren?

"Las intenciones son que sí, pero todavía es incierto. Obviamente, hay un par de conflictos. La IndyCar tendrá prioridad, así que ahora dependerá del equipo y del patrocinador saber si puedo ausentarme, ya que ahora mismo tenemos cuatro rondas que se superponen. Así que en caso de seguir, me perderé cuatro carreras. En los últimos tres años me perdí una. Lo dejé en sus manos. Creo que es un gran desafío para mí. Me encantaría seguir corriendo en Brasil. Pero mi futuro obviamente está allí (en Estados Unidos), mi familia está allí. Así que si puedo seguir haciendo ambas cosas, lo haría, y lo haré. Pero tengo que ser justo con el equipo y con mi patrocinador. Llevan tres años conmigo. Les dije este fin de semana en Buenos Aires que son libres de hacer lo que quieran, pero que estoy disponible para ocho de las doce carreras".

- ¿Vas a estar cerca de los pilotos de Arrow McLaren e intentarás ayudar con tu experiencia?

"Obviamente, tengo muchas funciones como director deportivo. Pero la principal, obviamente, será trabajar con todos los pilotos. Creo que eso es algo que, ya sabes, es lo que he hecho toda mi vida. Creo que creamos un sistema bastante bueno en cuanto a confiar los unos en los otros. Tuve a Dario Franchitti como entrenador cuando estaba en Ganassi y funcionó muy bien. Así que entre Pato (O'Ward), (Alexander) Rossi y ahora (David) Malukas, creo que trabajaré muy cerca de ellos. Obviamente, Pato lleva allí un tiempo, así que probablemente necesite menos ayuda que los otros dos, Malukas probablemente sea el que más necesite. Pero sí, si divides en porcentaje, el 60%, 70% de mi trabajo será concentrarme en mantener a los pilotos afilados, y que ganemos carreras, entre otras cosas. Me refiero a la nutrición, condiciones físicas, concentración en la pista, cómo hablan con los ingenieros, escucharlos, intentar sacar lo mejor de ellos en una situación difícil".

Pato O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet, junto a Tony Kanaan. Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

- ¿Qué puedes comentar de la temporada 2023 de Pato O'Ward y qué esperas de él para 2024?

"Pato hizo siete podios este año, fue realmente fuerte. No ganamos ninguna carrera por muchas razones, podríamos haber ganado al menos tres, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis. Pero Pato es un talento natural, creo que es el futuro de la IndyCar, especialmente en América Latina, ya sabes, viniendo de la América Latina de habla hispana. Creo que es el piloto más popular allí. Creo que es algo que es realmente importante, pero en cuanto a talento, quiero decir, creemos en él y es por eso que ha estado allí durante mucho tiempo y espero que esté allí por mucho tiempo con nosotros. Pero tiene todo en su mano para convertirse en campeón. Y creo que mi responsabilidad es intentar acelerar ese proceso si puedo".

- ¿Está listo Arrow McLaren para luchar por un campeonato?

"Nos estamos acercando. No voy a decir que estamos al nivel de Ganassi o Penske, porque, piénsalo, todavía es un equipo nuevo. Acabamos de adquirir el equipo el año pasado. Ha sido una transición. Mira todos los cambios que hicimos esta temporada baja conmigo y Gavin y Brian (Barnhardt). Así que estaremos luchando, pero no creo que seamos tan consistentes como Ganassi o Penske ahora mismo. Pero quiero decir, estamos trabajando en esta temporada baja para ser mejores que este año. Y si nos fijamos en este año, el promedio, de los tres coches, estuvimos mejor que Penske. Casi les ganamos en el campeonato, ya sabes, la clasificación, básicamente, entre Pato y (Scott) McLaughlin, que estuvieron muy cerca. Así que creo que estamos ahí. Pero nunca estoy contento. Así que voy a decir que todavía no estamos ahí".

- ¿Tienes una especie de plan de dos o tres años para ir por un campeonato?

"En las carreras, el plan es mañana, pero creo que el plan es mejorar este año y estar listos para 2025. Las carreras no esperan. Así que espero que estemos listos para 2024 tanto como podamos. Y aún así, incluso si no somos tan consistentes, podamos ser capaces de ganar un campeonato y algunas carreras. Pero siempre pienso en el futuro. Creo que un proyecto a cinco años, como Zak hace lo mismo. Pero en cuanto a ganar, es el próximo año".

- Tienes un nuevo piloto brasileño en Gabriel Bortoleto con McLaren en Europa. ¿Qué puedes decir de él?

"Gabi es uno de los brasileños más rápidos de esta generación y creo que en Brasil tenemos la reputación de tener pilotos realmente rápidos. Gabriele lo tiene todo para convertirse en una de las estrellas brasileñas y en un piloto de Fórmula 1 y por eso está donde está. No lo habríamos elegido sólo por ser brasileño, así que creo que se lo merece. Es un largo camino. Aún queda mucho camino por recorrer, pero es un buen comienzo para él. Es buen momento. Le dije que era un buen momento. Yo estoy allí, él está allí y espero que lo haga tan bien como hasta ahora, y le dije: 'si lo haces, no importa de dónde seas, pero ser brasileño te ayudará'".

Tony Kanaan, Arrow McLaren Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images