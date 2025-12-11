Tony Kanaan elogia a la FIA por revisar los puntos de la superlicencia de IndyCar

Los cambios actualizados de la FIA en la asignación de puntos para la superlicencia en el campeonato de la IndyCar Series de cara a la temporada 2026 han sido bien recibidos por varios integrantes del paddock, entre ellos el director del equipo Arrow McLaren, Tony Kanaan.

El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA celebró el miércoles su última reunión de 2025, en la que aprobó varios cambios en distintas categorías, los cuales también impactaron al principal campeonato de monoplazas de Norteamérica.

Anteriormente, los diez primeros lugares del campeonato de IndyCar recibían puntos para la superlicencia del primero al décimo de la siguiente manera: 40-30-20-10-8-6-4-3-2-1. Sin embargo, con las modificaciones actualizadas, ahora la asignación del primero al décimo será: 40-30-25-20-15-10-8-6-3-1.

Esto acerca el estatus de la IndyCar a la Fórmula 1 como una ‘categoría formativa’ en términos de alcanzar los 40 puntos de superlicencia requeridos en un periodo de tres años, manteniéndose por detrás de la Fórmula 2 (40-40-40-30-20-10-8-6-4-3) y por delante de la Fórmula 3 (30-25-20-15-12-9-7-5-3-2).

Kanaan reacciona a los cambios de la FIA

Tony Kanaan Photo by: Gregg Feistman / Motorsport Images

“Nadie duda de que IndyCar es una de las categorías más competitivas del automovilismo mundial, y me alegra que la FIA lo esté reconociendo al aumentar los puntos para que sean más comparables con la Fórmula 2”, señaló Kanaan en un comunicado enviado a Motorsport.com.

“Es una buena noticia para la IndyCar y también para los pilotos de la categoría si desean llegar a competir en la Fórmula 1. Un piloto de IndyCar no debería tener que ir a una categoría formativa para demostrar que tiene lo necesario para competir en cualquier otra serie”.

Aunque Pato O’Ward, piloto de Arrow McLaren, también funge como piloto de reserva y de pruebas de McLaren F1 (y recientemente participó en sesiones de FP1 en México y Abu Dhabi este año), Kanaan probablemente se refería a Colton Herta.

Herta ha estado entre la lista de pilotos más prometedores del paddock de IndyCar desde su irrupción a finales de 2018, y en 2019 se convirtió en el ganador más joven de una carrera, con 18 años, 11 meses y 25 días. Sin embargo, su elegibilidad para obtener la superlicencia ha sido complicada. Un posible debut en la F1 con AlphaTauri en 2023 se frustró debido a que solo contaba con 32 puntos de superlicencia, pese a haber terminado séptimo, tercero y quinto en el campeonato entre 2019 y 2021.

El ahora piloto de 25 años llegó a la temporada 2025 con 31 puntos de superlicencia y, bajo los criterios anteriores de la FIA, necesitaba terminar cuarto en el campeonato o quinto combinado con una participación en una sesión de prácticas libres 1 (FP1).

A pesar de que Herta no logró ese objetivo y finalizó séptimo en la lucha por el título, fue incorporado al equipo Cadillac de Fórmula 1, aunque únicamente como piloto de pruebas. Además, dejó la IndyCar al final de la temporada para competir en la Fórmula 2 con el equipo Hitech, en busca de sumar los puntos necesarios de superlicencia para aspirar a un asiento en la F1 en 2027. Para lograrlo, necesita finalizar al menos octavo, aunque también podría conseguirlo con un décimo lugar en el campeonato combinado con varias participaciones en sesiones de prácticas libres.

Actualmente, solo Alex Palou (120 puntos), Scott Dixon (56 puntos), Pato O’Ward (48 puntos) y Scott McLaughlin (41 puntos) cumplen con los requisitos de elegibilidad basados en sus resultados de las últimas tres temporadas. Los cambios actualizados solo impactarán los puntos obtenidos a partir de la temporada 2026.