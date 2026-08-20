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IndyCar Washington, D.C.

Trump ondeará la bandera verde y dará una 'vuelta de honor' antes de la carrera de IndyCar en Washington

El presidente de EE. UU. Donald Trump dará una vuelta al circuito en la 'Beast' antes de ondear la bandera verde para el evento inaugural en Washington.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Alex Palou, Donald Trump y Roger Penske

IndyCar driver Alex Palou, U.S. President Donald Trump, and Roger Penske

Foto de: Andrew Harnik via Getty Images

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha participado directamente en la preparación de la carrera de IndyCar en las calles de Washington D.C. este fin de semana, llamada Freedom 250 Grand Prix. Firmó una orden ejecutiva en enero de este año, instruyendo a su administración para que hiciera posible la carrera como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de EE. UU.

Bueno, el fin de semana de carrera finalmente ha llegado, y el presidente Trump agitará la bandera verde mientras el secretario de Transporte Sean Duffy agita la bandera a cuadros el domingo. Bud Denker, presidente de Penske Corporation y presidente de Freedom 250, confirmó la noticia.

Además, el presidente Trump dará una vuelta al circuito urbano de 1.7 millas antes del inicio de la carrera en la 'Beast', la limusina presidencial fuertemente blindada. Lo seguirá una caravana completa, y la primera dama Melania Trump también estará presente. Esto fue informado primero por el NY Post y se está llamando una 'vuelta de honor'.

El presidente Trump hizo anteriormente algo similar antes del inicio de las Daytona 500 de 2020 y 2025. Además de IndyCar y NASCAR, también asistió al Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de 2024.

El circuito de IndyCar llevará al pelotón de 25 coches de IndyCar por Pennsylvania Avenue, Independence Avenue y alrededor de lugares emblemáticoscomo los National Archives, la National Gallery of Art y el National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution. El U.S. Capitol Building y el Washington Monument servirán como telón de fondo para el circuito urbano temporal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) cerrará el espacio aéreo sobre el Reagan National Airport (DCA) de 10:15am EST a 1:15pm EST antes de la carrera, que tendrá bandera verde justo después de la 1pm EST. El Freedom 250 Grand Prix contará con 147 vueltas de carrera.

La IROC también se une a IndyCar como serie de apoyo este fin de semana con un par de carreras de 20 minutos, ya que no está presente la Indy NXT.

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