VeeKay y Juncos Hollinger Racing logran un histórico top 10 en el campeonato de IndyCar

Rinus VeeKay y Juncos Hollinger Racing (JHR) alcanzaron nuevas cotas en la temporada 2026 de la IndyCar Series, asegurando el 10.º puesto en el Campeonato de Pilotos, el primer resultado entre los 10 mejores en un campeonato tanto para el piloto como para el equipo.

El hito del 10.º puesto del neerlandés de 25 años al volante del #76 JHR Chevrolet corona una campaña revelación de 18 carreras. A lo largo de la temporada, VeeKay y JHR sumaron un podio, cuatro top 5 y ocho top 10, superando en puntos a contendientes consolidados de grandes equipos, incluidos Will Power de Andretti Global y Scott Dixon de Chip Ganassi Racing.

El resultado establece nuevos máximos para ambas partes, superando el anterior mejor resultado de VeeKay en su carrera, 12.º (2021, 2022 con Ed Carpenter Racing), y pulverizando el récord previo del equipo JHR, el 16.º puesto logrado por Callum Ilott en 2023.

Sellando el Top 10

Al llegar a la final de temporada con la necesidad de proteger su posición entre los 10 mejores del campeonato, VeeKay superó una adversidad temprana en el pit lane para asegurar la P10 en la clasificación final por un margen de 10 puntos. Tras salir P19 y adelantar pronto a Nolan Siegel, Christian Rasmussen y Dixon, una carga de combustible incompleta en la vuelta 14 de 95 obligó a JHR a cambiar a una estrategia de cuatro paradas. VeeKay respondió marcando la vuelta rápida de la carrera y remontando hasta la séptima posición, para finalmente recibir la bandera a cuadros 16.º tras un contacto tardío, más que suficiente para asegurar el nuevo mejor resultado de su carrera en la clasificación general.

“¡10.º en el Campeonato! Ese era nuestro objetivo al llegar a este fin de semana”, dijo VeeKay. “No fue nuestra carrera más fácil. Nos faltó un poco de equilibrio en la clasificación y, al final, fue una carrera de posición en pista y simplemente no pudimos hacer mucho más allí.

“Tuvimos un pequeño problema en la primera parada en boxes, cuando no entró todo el combustible, así que tuvimos que ajustar la estrategia y pasar a cuatro paradas. Creo que nos adaptamos bastante bien y no asumimos demasiado riesgo.”

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing Photo by: Penske Entertainment

Al reflexionar sobre el logro de toda la temporada, VeeKay dio crédito a toda la tripulación por elevar al equipo a la élite de IndyCar.

“Uno de esos fines de semana en los que estuvimos un poco por detrás”, dijo. “No fue espectacular, pero fue suficiente para hacer el trabajo y conseguir el 10.º puesto en el Campeonato.

“Mirando atrás, un trabajo increíble del equipo, de la tripulación del No. 76, todos los ingenieros, los mecánicos, los chicos que hacen las paradas en boxes y todos los que ayudaron a llevarme al 10.º puesto en el Campeonato, a llevarnos al 10.º puesto en el Campeonato. Creo que es genial y estoy muy feliz por todos y muy agradecido por todo el duro trabajo de todos en el equipo.”

Una temporada de declaración de intenciones para Juncos Hollinger Racing

El resultado en el campeonato destaca un salto organizativo para JHR, que también mantuvo una fuerte presencia en la clasificación Firestone Pit Stop Performance durante toda la temporada. El director del equipo JHR, Dave O’Neill, enmarcó el logro como prueba del progreso y el potencial del equipo de cara al futuro.

“Terminar P10 en el Campeonato de Pilotos es un logro fantástico para este equipo y algo de lo que todos podemos estar increíblemente orgullosos”, dijo O’Neill. “Nuestro mejor resultado anterior fue 16.º, así que eso muestra lo lejos que hemos llegado y cuánto se ha invertido en esta temporada.

“También hemos luchado dentro del top 10 en la clasificación Firestone Pit Stop Performance durante toda la temporada, lo que es otra prueba importante del progreso que hemos logrado en todo el equipo.

“Hoy, Rinus progresó mucho desde el 19.º puesto y compitió hasta llegar al séptimo. El stint final no nos salió bien y terminamos 16.º, pero marcar la vuelta rápida de la carrera demuestra que el ritmo estaba ahí.”

David O'Neill, Team Principal Juncos Hollinger Racing Photo by: Grindstone Media Group/ASPInc

Al mirar atrás a una campaña anclada por una actuación de podio del 24.º al 3.º en Milwaukee, O'Neill reflexionó sobre la base construida a lo largo de 2026, al tiempo que reconoció la decepción del #77 Chevrolet, pilotado por Sting Ray Robb, al quedarse fuera del valioso Leader’s Circle, terminando 25.º (el peor entre los participantes de tiempo completo).

“Obviamente, hay decepción con el #77. Queríamos meter ese coche en el Leader’s Circle y no lo hemos conseguido”, dijo O’Neill.

“Pero mirando la temporada en su conjunto, hay muchísimo de lo que estar orgullosos. Hemos conseguido un podio, tres cuartos puestos, liderado carreras y demostrado que podemos pelear delante en todo tipo de circuitos. Rinus ha tenido una temporada sobresaliente, y felicitaciones para él. Sting Ray lo ha dado todo durante el año. Nuestro agradecimiento a ambos pilotos y a todos en el equipo por su compromiso y determinación.

“Quiero agradecer a todos nuestros socios que nos han apoyado, han invertido en este equipo y nos han acompañado en este viaje durante todo el año. Nuestro agradecimiento también a Chevrolet por todo el apoyo que nos ha brindado. Y, por supuesto, gracias a nuestros aficionados, cuyo apoyo significa muchísimo para nosotros.

“Hemos hecho avanzar significativamente a Juncos Hollinger Racing en 2026. Hay mucho más que queremos lograr, pero por ahora podemos disfrutar de lo que hemos conseguido juntos esta temporada.”

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