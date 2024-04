VeeKay supera a Grosjean en la 2º práctica de Barber con O'Ward en el top 6

El piloto neerlandés de 23 años se colocó en cabeza del clasificador con una vuelta rápida de 1m06.5463s en el circuito de 3,2 km y 17 curvas.

"El coche va muy bien", dijo VeeKay. "Ayer me sentí muy bien. Realmente no pude dar una vuelta con los neumáticos rojos, pero hicimos algunos cambios durante la noche para lo que pensábamos que era la dirección correcta y era la dirección correcta. Así que eso es realmente bueno".

"Estoy emocionado por la clasificación. Suele ser una muy buena señal cuando eres rápido en el segundo entrenamiento".

Romain Grosjean continuó su fuerte fin de semana, con el Dallara-Chevrolet Nº 77 de Juncos Hollinger Racing terminando justo por detrás de VeeKay a 0.0356s. Scott Mclaughlin, del Team Penske, terminó tercero a 0.0636s de la mejor marca.

El dúo de Rahal Letterman Lanigan Racing, Graham Rahal y Christian Lundgaard, terminó cuarto y quinto, respectivamente.

Pato O'Ward fue sexto en el Arrow McLaren Chevrolet Nnº 5, por delante de Will Power, del Team Penske, que fue séptimo.

El vigente y bicampeón de la IndyCar Series Alex Palou terminó la sesión con su Honda Nº 10 del Chip Ganassi Racing en octava posición. Josef Newgarden, del equipo Penske, que lideró la primera sesión del viernes y sigue en el ojo de la tormenta por su descalificación en San Petersburgo, fue noveno.

Marcus Armstrong, de Chip Ganassi Racingy Novato del Año 2023 de la IndyCar, terminó décimo.

La sesión comenzó con una bandera roja a menos de tres minutos después de que Pietro Fittipaldi se saliera en la curva 2, sufriendo un fallo en la dirección.

"Sólo estábamos dando vueltas y calentando el coche", dijo Fittipaldi. "No estábamos forzando mucho y se me soltó la cremallera de la dirección. Por suerte no ocurrió en la curva de alta velocidad porque habría sido bastante aterrador".

"Básicamente no tenía dirección. Estoy decepcionado porque necesitamos vueltas, obviamente, para seguir tomando ritmo con estas pistas que no conozco. Obviamente, no ayuda a la carrera".

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Lundgaard fue el más rápido poco después de la reanudación de la práctica, produciendo una vuelta rápida de 1m06.6973s. Pero VeeKay destronó al danés con su vuelta rápida a falta de 30 minutos para el final.

La bandera roja volvió a salir a falta de 20 minutos para el final después de que Theo Pourchaire, de Arrow McLaren, que toma la salida por segunda vez en su carrera en la IndyCar este fin de semana, hiciera un trompo en la curva 14 tras deslizarse por la cresta de la colina. Pudo continuar tras recibir asistencia.

Durante la bandera roja, el Honda Nº 60 del equipo Meyer Shank Racing, de Felix Rosenqvist, tuvo que regresar al paddock por un problema en el motor, lo que puso fin prematuramente a su sesión.

"Tuvimos una pérdida de potencia y luego nos dijeron que teníamos que aparcarlo [por] algo con el motor", dijo Rosenqvist. "Así que es desafortunado".

"Pensé que en realidad el coche se sentía bastante bien en comparación con ayer, así que estoy más contento ahora de cara a la clasificación que si hubiera sido ayer".

"Mala suerte, pero lo arreglaremos aquí. Creo que podríamos hacer un cambio de motor y ver si acabamos en la clasificación".