Vettel podría esperar una "difícil transición" en IndyCar

Cuando hace unos meses se especulaba con la posibilidad de que Vettel pusiera fin a su carrera en la F1, el fundador y copropietario de RLL, Bobby Rahal, comentó que le encantaría que el alemán probara uno de sus monoplazas de IndyCar. Desde entonces, el piloto de Aston Martin ha anunciado que 2022 será su última temporada en la F1.

Lungaard, quien fuera parte del programa de jóvenes pilotos de Alpine y realizara pruebas con un F1 mientras competía en Fórmula 2, fue preguntado qué pensaba de la idea de que Vettel probara un IndyCar.

"Creo que sería genial que Sebastian condujera un IndyCar, sinceramente. He conducido coches de Fórmula 1. He probado bastantes días con Renault (hoy Alpine). Así que para mí, voy a decirlo tal cual: Para mí, fue personalmente el coche más fácil que he conducido. Es fácil de conducir hasta cierto punto".

"Y la razón por la que vemos que la Fórmula 1 está, yo diría, dividida en la parte delantera de la parrilla y luego la parte media está extremadamente apretada, es que el coche es muy fácil de conducir hasta cierto límite. Entonces encontrar ese medio segundo o un segundo es lo difícil. Porque el coche tiene tanta carga aerodinámica que se va a pegar, ¿no?"

"Así que creo que para que Sebastian venga aquí y pruebe un coche en el que tienes que esforzarte, tienes que trabajar el coche, y... el coche no te conduce a ti, tú conduces el coche - creo que va a ser una transición difícil. Pero creo que honestamente habrá muchos pilotos de F1 que me gustaría que probaran un IndyCar".

Lundgaard, que consiguió su primer podio en la IndyCar el mes pasado en el circuito mixto de Indianápolis, habló de forma elogiosa de dos pilotos que, en su opinión, serían fuertes si siguieran su ejemplo y se pasaran de la F2 a la IndyCar. Uno de ellos era el actual líder del campeonato, Felipe Drugovich, y el otro era Marcus Armstrong, que ha conseguido dos victorias este año.

"Creo que mirando a Felipe, ha hecho un trabajo extremadamente bueno este año", dijo el danés de 20 años. "Ha tenido un comienzo de temporada muy, muy bueno, que lo ha puesto en esta posición para poder conseguir puntos y seguir manteniendo el liderato del campeonato".

"Fui compañero de equipo de Marcus en 2020 en la F2. Sé que tuvo un año muy duro ese año, pero sé que Marcus es un buen piloto. Sé que también puede manejar el coche. No sé mucho sobre Felipe en general, pero creo que Marcus seguro que sería capaz de ser rápido".

"Lo que pasa con la IndyCar es que tienes que ser rápido siempre, y eso es difícil. Creo que la transición a los óvalos es dura".

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

En cuanto a las buenas actuaciones mostradas por él mismo y por otro ex piloto de F2, probador de F1 y novato de IndyCar, Callum Ilott, en el campeonato de IndyCar de este año, Lundgaard dijo: "Diría que el vínculo con Dallara es un factor importante, pero creo que pasar de los neumáticos Pirelli a los Firestone ha sido un gran beneficio tanto para Callum como para mí, porque creo que tenemos la experiencia necesaria para ahorrar neumáticos y cuidarlos, porque los neumáticos Pirelli son difíciles (de gestionar). Son muy difíciles de entender, y de una pista a otra, también es diferente".

"Aquí siento que los Firestone pueden aguantar mucho más, por lo que realmente puedes empujar los neumáticos. Pero al mismo tiempo, sabemos cómo ser rápidos, pero ahora también sabemos cómo ahorrar los neumáticos... Hemos demostrado ser capaces de hacer un buen trabajo, ser rápidos, pero ahora creo que ha ayudado mucho más a nuestro oficio de carrera. Pero cuando lo ves, creo que también nos hemos clasificado bastante bien".

"Creo que los coches no se conducen de forma drástica. Creo que el IndyCar es capaz de apurar más. Tiene un deslizamiento suave. La mayor diferencia para mí sería la de los neumáticos, pero el coche se maneja prácticamente igual. Es un poco diferente, pero no es dramáticamente diferente".

Lundgaard también dijo que le satisfacía mucho el ambiente duro de las carreras pero razonablemente amistoso dentro del paddock de la IndyCar.

"No creo que haya habido mucho que no me haya gustado de la IndyCar hasta ahora", comentó. "Siempre va a haber decisiones que esperabas que hubieran sido diferentes por parte de varias personas, si son los comisarios o el director de carrera, etc., cambios en los circuitos y cosas así".

"Pero creo que en general, como he dicho muchas veces cuando me he trasladado aquí y me han preguntado: '¿Cuál es la diferencia entre Europa y América?', para mí se trata de las carreras. Se trata más de las carreras que de la política, etc. Lo que me gusta de la IndyCar es que la sensación que tengo aquí es la que tuve cuando me enamoré de los karts. Pones el coche en el suelo, corres y te diviertes. Pero compites, y una vez que te quitas el casco, todo el mundo es mejor amigo: eso no se ve en Europa".

"La vida es buena para mí en Estados Unidos, la prefiero aquí. Obviamente, echo de menos a la familia y a los amigos, etc., pero estoy seguro de que llegará el momento en que me visiten".

"Simplemente, todo lo relacionado con el deporte aquí es preferible para mí".