VIDEO: O'Ward y Canapino abandonan por choques al final de Indy 500

La oportunidad de la victoria para Pato O'Ward terminó a seis vueltas del final cuando un accidente en un reinicio lo mandó contra el muro en el momento que luchaba por mantenerse dentro de los tres primeros.

Un accidente menos de 20 vueltas del final entre Felix Rosenqvist y Kyle Kirkwood obligó a una bandera roja, en especial cuando un neumático de Kirkwood salió proyectado a las gradas, aunque afortunadamente cayendo en el estacionamiento sin causar daños a los asistentes.

La carrera reinició a ocho giros con O’Ward en la cima, pero perseguido por Marcus Ericsson y Josef Newgarden. El de Penske atacó por el exterior y adelantó al de McLaren y al de Ganassi para tomar la cima.

El mexicano trató de recuperar la posición ante Ericsson, pero en lugar de eso terminó contra el muro luego de que el sueco lo presionó al mexicano contra el pasto. O’Ward perdió la adherencia y no tuvo control.

Al hablar a los micrófonos de NBC, O'Ward dijo que Ericsson no le dio espacio para continuar la pelea.

"Sí, creo que no fue muy bueno conmigo, Me siento mal con el equipo, teniamos cuatro autos muy rápidos y quedaban unas cuantas vueltas. Yo iba por todo. Creo que fui demasiado decente. Yo le di espacio, pero él no me lo dio", explicó.

Detrás de ellos, Scott McLaughlin tocó la parte trasera del coche de Simon Pagenaud que terminó contra el muro y, este incidente ocurrido delante de Agustín Canapino llevó a un trompo al argentino para esquivar el choque y luego a impactar el muro para terminar golpeando contra el monoplaza ya detenido de O'Ward.

Esto provocó la segunda bandera roja de la contienda con solo cinco vueltas restantes, pero el final de la carrera para los dos latinos.

Mira el video del accidente que involucró a Pato O'Ward y también a Agustín Canapino en Indy 500 2023:

