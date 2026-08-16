VIDEO: El error y choque de Alex Palou en la clasificación que causó una bandera roja en Markham

El cuatro veces campeón de la IndyCar Series y actual líder del campeonato, Alex Palou, cometió un raro error en la clasificación y se estrelló durante la clasificación para el Ontario Honda Dealers Indy en Markham el sábado.

El español de 29 años, que lidera la clasificación de IndyCar 2026, se vio sorprendido durante el segundo segmento de la clasificación en el recién construido circuito urbano temporal de 12 curvas y 2,19 millas.

Cuando quedaban aproximadamente tres minutos en la Ronda de 12, Palou marcó la vuelta más rápida de la ronda con 1m13.8s con su Honda #10 de Chip Ganassi Racing, pero golpeó el muro segundos después. El impacto dañó la parte delantera derecha y la trasera izquierda del Honda No. 10 antes de que Palou hiciera un trompo hacia la escapatoria en la curva 10. La bandera roja le costó a Palou sus dos vueltas más rápidas y lo relegó al 12º puesto en la sesión.

Cuando se le preguntó qué causó el accidente, el líder del campeonato asumió toda la responsabilidad por el error.

"Lo perdí", dijo Palou. "Perdí la parte trasera al entrar en la (curva) 10. Estaba apretando. Pensé que el Grupo 2 (pilotos de la ronda anterior) fue realmente, realmente rápido. Así que vi mi 3.8 (vuelta de 1m13.8s) y pensé: ‘Está bien, pero no es genial’. Simplemente perdí la parte trasera allí. Sí, una pena porque teníamos un coche increíble, muy rápido. Quiero decir, claramente habríamos entrado (en el Fast Six). Pero sí, fue mi error. Fue culpa mía. Apreté un poco de más y me estrellé".

A pesar de terminar 12º, Palou saldrá 11º después de que Alexander Rossi recibiera una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor no aprobado en su Chevrolet ECR No. 21. Será la primera salida de Palou fuera del top 10 desde la final de la temporada 2024 en Nashville, donde arrancó 24º.

Cuando se le insistió sobre qué puede lograr saliendo desde atrás en el pelotón, Palou señaló el ritmo inherente de su coche como su principal carta para la carrera.

"Tenemos un coche realmente rápido, así que eso es bueno", dijo Palou. "Esa es la parte buena. Sí, va a ser difícil. Será una carrera diferente, seguro. Pero, quiero decir, la carrera es muy larga y tener un coche rápido realmente ayuda. Así que sí, me centraré primero en no chocar y luego en intentar ganar algunas posiciones".