Wickens podría ser el primer piloto con discapacidad en Indy 500 2024 Robert Wickens says his dream of becoming the first disabled driver to race in the Indianapolis 500 now depends on finding the finance to make it happen.

Por: Charles Bradley Coautor: Mandy Curi Wickens, de 34 años, quien sufrió una lesión grave en la médula espinal en un accidente de IndyCar en Pocono en 2018, ha estado compitiendo en la serie IMSA Challenge con el equipo Bryan Herta Autosport de Hyundai, respaldado por el fabricante automotriz. Habiendo sido uno de los favoritos y ganado carreras en su auto Elantra N TCR, el canadiense está buscando una oportunidad para regresar a una división principal del deporte, y ha puesto su mirada en la Indy 500 en 2024. "Creo que hacer la Indy 500 sería una oportunidad increíble", dijo Wickens a Motorsport.com. “Si puedo estar en la parrilla en 2024 para la Indy 500, será la carrera número 108 y nunca ha habido alguien [corriendo] con una discapacidad. “Nunca pensé que ese sería mi legado. Pero si eso es lo que es, creo que sería algo genial de hacer. Y sería genial para la conciencia de la médula espinal. "Creo que sería genial para cualquier persona que lucha con algo, demostrar que puedes lograr cualquier cosa en la vida si tienes un gran sistema de apoyo, mucho trabajo duro y una actitud positiva". Pocono IndyCar race, 2018: Robert Wickens crash Photo by: Todd Dziadosz / Motorsport Images Wickens sufrió heridas horrendas en el accidente de Pocono que incluyeron una lesión de la médula espinal, fractura de la columna torácica, fractura de cuello, fracturas de tibia y peroné en ambas piernas, fracturas en ambas manos, antebrazo derecho fracturado, codo fracturado, conmoción cerebral, cuatro costillas fracturadas y una contusión pulmonar. Pero fue el estancamiento de su recuperación neurológica de la lesión de la médula espinal lo que ha limitado su función muscular en las extremidades inferiores. Ahora usa una silla de ruedas en su vida diaria, aunque puede estar de pie con algo de apoyo. "Para mí, solo poner un pie en un IndyCar nuevamente y dar vueltas sería un logro en sí mismo". dijo Wickens. "Necesitamos adaptar un automóvil con controles manuales, para ver si es posible. "En este momento, estamos en el estado de recaudación de fondos para tratar de encontrar un socio que esté dispuesto a ayudarnos a adaptarnos en IndyCar porque, como pueden imaginar, no es gratis. Una vez que tengamos sustancia, algo en camino, podemos comenzar a pensar en otras opciones, otras oportunidades. "A partir de ahí, podemos evaluar si la Indy 500 es una posibilidad, o tal vez me estoy encerrando en eso y tal vez simplemente no sea posible, y luego iremos por caminos separados, y comenzaré a concentrarme en IMSA y otras categorías". Robert Wickens, Hyundai Elantra N: steering wheel with hand controls Photo by: Bryan Herta Autosport Wickens usa controles manuales en su auto de carrera Hyundai, y un acelerador manual se usó en un IndyCar antes cuando Alex Zanardi completó las últimas 13 vueltas en Lausitz en 2003, dos años después de su horrible accidente allí que le costó las piernas. Wickens sigue siendo un habitual en el paddock de IndyCar a través de su papel de asesor de pilotos con Arrow McLaren. Dijo que disfrutó su tiempo compitiendo con autos de turismo en IMSA, pero agregó: "Siento que esto es solo el comienzo de mi plan de vida para regresar a ese tipo de nivel de élite del automovilismo nuevamente. Siento que tengo un asunto pendiente allí ." El jefe de su equipo, Herta, dos veces ganador de la Indy 500 como propietario de equipo, está justo detrás del plan de Wickens para regresar a IndyCar y cree que es posible, pero tomará algún tiempo descubrirlo desde un punto de vista técnico. "Creo que Robert es una tremenda historia de inspiración para todos nosotros", dijo Herta. "Estamos interesados, estamos explorando. Creo que a todos les encantaría verlo". "IndyCar ha apoyado increíblemente la idea y está muy abierta a investigarla. Entonces, nadie dice 'no, no puedes hacerlo'. Ha habido muchos sí. Y ahí es donde estamos". "Estamos hablando de desarrollar tecnologías que no han existido o que nunca se han usado en ese tipo de aplicación. Y no es algo que se pueda apresurar. Entonces, la respuesta breve es que no sabemos". #33: Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian, Hyundai Elantra N TCR, TCR: Robert Wickens Photo by: Bryan Herta Autosport Herta dijo que los controles manuales que Wickens usa actualmente no podrían trasladarse en un IndyCar, por lo que se debe diseñar y construir un sistema a medida, y se entiende que se llevaron a cabo conversaciones con el fabricante de automóviles Dallara sobre el tema. "El sistema que usamos no funcionaría en un IndyCar per se, por razones de empaque y peso", agregó. "Y luego el aspecto físico es el otro lado, ¿puedes salir del auto igual que los otros pilotos? Esas son cosas que todavía estamos investigando". "Me encantaría mucho ver a Robert hacerlo. Sé que podría conducir el auto y ser extremadamente competitivo. No tengo ninguna duda al respecto. Son todos estos otros desafíos y obstáculos los que tendríamos que resolver literalmente uno por uno". Más sobre IndyCar: Lluvia retrasa inicio de prácticas de Indy 500 este martes

