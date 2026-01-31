Will Power: "Andretti será el mejor equipo en los próximos tres años"

Will Power se muestra muy confiado sobre lo que depara el futuro para Andretti Global.

El australiano de 44 años dio el salto a su nuevo equipo después de 17 temporadas con Team Penske, etapa en la que consiguió dos títulos de IndyCar y la victoria en las 500 Millas de Indianápolis de 2018. Las cláusulas contractuales con su anterior empleador le impidieron ingresar al taller de Andretti Global hasta el 1° de enero, pero ya ha visto lo suficiente como para saber que el equipo está preparado para grandes cosas.

"El equipo tiene todos los ingredientes", dijo Power, quien se hará cargo del Honda N° 26 que deja Colton Herta, ahora rumbo a la Fórmula 2.

"Con solo estar en el taller, queda claro que tienen todos los ingredientes. Tienen suficiente gente. Tienen personas muy inteligentes. El grupo de mi coche es increíblemente experimentado".

Andy Listes, quien llevó a Dennis Hauger al título de Indy NXT la temporada pasada, será el ingeniero de carrera de Power. También hay una cara conocida, ya que Ron Ruzewski, ex director general de IndyCar en Penske y estratega de carrera de larga data de Power, se sumó a Andretti durante el receso para asumir el rol de director del equipo.

Power, ganador de 45 carreras y poseedor del récord de poles de la categoría con 71, no tardó en señalar algunas áreas que podrían necesitar pequeñas mejoras.

"Mirándolo desde afuera antes de llegar, pensaba que Penske tenía las mejores paradas en boxes", explicó Power. "Entrenan mucho y obviamente tienen un buen entrenador y todo eso, así que creo que ese es un aspecto en el que debería ponerse mucho foco, algo que parece que ya se ha trabajado durante el receso.

"Mejorar en los óvalos cortos y en los circuitos mixtos. Diría que en Penske también necesitábamos mejorar en los circuitos mixtos. Cuando miro a Andretti, creo que su rendimiento en circuitos callejeros es el mejor de todos. Son algo irregulares en los mixtos y en los óvalos cortos, lo cual es positivo teniendo en cuenta que contamos con un test de dos días en Phoenix Raceway".

Y Power sabe que ese es un aspecto en el que puede ayudar a elevar el nivel del programa, beneficiando probablemente a sus compañeros Kyle Kirkwood y Marcus Ericsson.

"Tengo muchísima experiencia con coches de óvalos cortos y en su desarrollo a lo largo de los años con Penske hasta llegar a un punto en el que éramos muy dominantes, así que para mí estamos en una muy buena posición", afirmó Power.

"Definitivamente va a mejorar con respecto al año pasado. Ya somos un buen equipo. Todo lo que están haciendo y han hecho, para mí solo va a ir a mejor, y seguirá mejorando constantemente. Puedo ver la lista, ver la lista de cosas que se están haciendo allí. Solo va a mejorar.

"Por eso he dicho que creo que el equipo será el mejor en los próximos tres años".

De manera particular, el cambio de equipo tampoco se le ha hecho extraño a Power.

"Ahora que ya me puse a trabajar, es simplemente como siempre", dijo. "Ni siquiera registro la diferencia. Estás en un equipo, tratando de sacar el máximo del coche y trabajando estrechamente con los ingenieros. Estás en el simulador de Honda, todo lo mismo. No estás distraído pensando 'me pregunto qué estarán haciendo en Penske' ni nada raro.

"La única cosa difícil es que antes vivía muy cerca del taller. Era fácil ir y ver a todos en Penske. Pero ahora tengo un lugar acá en Indy, que está más o menos a la misma distancia o muy cerca del taller. Así que cuando estoy acá, es lo mismo. Se siente normal".