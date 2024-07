Cómo Will Power logró la más improbable de sus 41 victorias en IndyCar

Ganar no estaba en la mente de Will Power de cara a la segunda etapa de la doble cita de la IndyCar en el Iowa Speedway, pero sucedió de todos modos.

Y es justo entender por qué, después de tocarse con el muro en la segunda vuelta de su tanda de clasificación, salía 22º, siendo especialmente difícil adelantar en el óvalo repavimentado de 0,894 millas, que sólo tenía un espacio de pista limitado para atacar.

Además, en sus 18 participaciones anteriores, nunca había logrado convertir ninguna de sus siete poles en victorias, siendo cuatro segundos puestos su mejor resultado en el trazado corto de alta velocidad.

Sin embargo, en una de las formas más improbables, Power fue capaz de conseguir la victoria, su segunda de la temporada y la primera en un óvalo en casi cinco años (Pocono, 2019).

"Es curioso porque llevaba mucho tiempo intentando ganar esto", dijo Power, piloto del Chevrolet Nº12 del Team Penske. "Incluso el año pasado terminé segundo".

"Creo que terminé segundo unas cuantas veces antes de la repavimentación, tratando realmente de ganar. Realmente no pensé que ganaría hoy".

"Ya sabes cómo va la vida, simplemente sucede así. Llevo mucho tiempo intentando ganar esta carrera. Me alegro de haberlo conseguido. He ganado muchas carreras en muchos circuitos. Cuando marcas una casilla en un circuito en el que no has ganado, te sientes muy bien".

Will Power, Team Penske Chevrolet, Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet celebran el podio con champán. Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

Power se mantuvo en la 19ª posición durante la mayor parte del primer stint antes del primer ciclo de paradas en boxes. Sin embargo, se las arregló para adelantar a todos los demás pilotos y se colocó en cabeza cuando se produjo una bandera amarilla en la vuelta 101.

A continuación, entró en boxes bajo neutralización en la vuelta 106 y salió en segundo lugar, directamente detrás del líder de la carrera Alex Palou.

A partir de ahí, Power acechó al Honda Nº 10 del Chip Ganassi Racing antes de realizar otro adelantamiento tras pasar por boxes en la vuelta 205 y ponerse en cabeza tras una ventaja combinada de 0.888s en el pit lane.

A pesar del tráfico de vueltas y de la presión de Palou, Power pudo asegurar la victoria número 43 de su carrera (contando la Serie CART), rompiendo un empate con Michael Andretti por el cuarto lugar de todos los tiempos.

"Tenía un coche muy bueno", dijo Power. "Mi plan desde el principio era quedarme atrás y ahorrar mucho combustible, simplemente conseguir el mejor número posible usando la velocidad, levantando".

"En ese hueco, recé por una amarilla porque sabía que habría vueltas. Sería entonces cuando la gente sería propensa a cometer errores. Eso es exactamente lo que pasó".

"Incluso si no ocurría, íbamos a adelantar a la gente quedándonos fuera. Ellos entran. Simplemente son más rápidos. Adelantar algunas personas a una secuencia, también. De cualquier manera íbamos a seguir adelante. Pero eso fue lo más importante, conseguir esa amarilla".

"Sentí que teníamos un coche mejor que Alex. Nos quedamos atrás, ahorramos combustible de nuevo. Fui largo. Lo adelanté en esa secuencia. Bien en las vueltas rápidas. Mis chicos han hecho unas paradas increíbles, como siempre. Son los mejores en el pit lane".

"No tienen que creerme. Sólo mira los tiempos cada vez. Tengo suerte con eso".

Will Power, Team Penske Chevrolet, Parada en boxes Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Con la victoria, Power se coloca segundo en la clasificación del campeonato, 35 puntos por detrás de Palou (379-344).

Una cosa que Power comentó fue el estilo único de carrera que se desarrolló en la pista, con adelantamientos inusualmente difíciles en comparación con las carreras anteriores a la repavimentación, en las que se produjo un gran desgaste de los neumáticos. En la primera carrera del sábado por la noche se realizaron 100 adelantamientos en 250 vueltas, mientras que en la del domingo sólo se realizaron 95 en la misma distancia.

Y eso lo convirtió en un reto cuando se acercó a los rezagados - que nunca terminó de pasar - con 40 vueltas para el final hasta la bandera a cuadros. Pero aguantó para ganar por 0.39s.

"Fue un equilibrio difícil", dijo Power. "Básicamente estaba levantando en la curva y pisando el acelerador muy pronto".

"Cada vez que salía de la curva, era una gran lucha. Él se acercaba y no podías hacer nada. Normalmente es cuando alguien se te echa encima".

"Tratando de seguir levantando. A cinco para el final, había un montón de coches luchando y comenzó realmente a retroceder. Esto va a ser interesante, pero lo hice lo mejor que pude. No lo perdía de vista e intentaba mantener esa distancia para conseguir grandes salidas".