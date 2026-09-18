Abbi Pulling y diversos pilotos mexicanos en la lista de Indy NXT en Indianápolis

Abbi Pulling y George "G3" Argyros III encabezan la lista de 11 pilotos inscritos para el lunes 21 de septiembre, en la que cinco equipos de Indy NXT evaluarán a 11 pilotos candidatos en el circuito urbano del Indianapolis Motor Speedway. La sesión, que durará todo el día, se celebrará de 11:00 a 17:00 (hora del Este).

Andretti Global evaluará a la piloto británica Pulling, que llega al Brickyard como una de las promesas más destacadas en monoplazas. Piloto de la Alpine Academy y campeona indiscutible de 2024 de la serie F1 Academy, íntegramente femenina, Pulling se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de la F4 británica, además de lograr una victoria decisiva a principios de este año en el Campeonato GB3, donde fue la primera mujer desde Jamie Chadwick en conseguir la pole y la victoria en la serie. Pulling también realizó una prueba de novata de gran repercusión en Fórmula E con Nissan a principios de este año.

Andretti también contará con el estadounidense George "G3" Argyros III. Argyros llega tras una trayectoria destacada en la escalera de competiciones del USF Pro Championships, donde ha conseguido múltiples victorias y podios en las categorías USF Juniors, USF2000 y USF Pro 2000, en la que ha terminado tercero en la clasificación del campeonato esta temporada. Argyros es nieto del exembajador de Estados Unidos en España y antiguo propietario de los Seattle Mariners, George Argyros.

En la prueba también participarán varios pilotos con experiencia internacional en monoplazas juveniles.

Andretti evaluará además al expiloto del programa Mercedes-AMG F1 Junior, Alex Powell, mientras que Chip Ganassi Racing alineará al piloto japonés Souta Arao. Cape Motorsports powered by ECR presenta al veterano de la Fórmula 3 de la FIA Nikita Bedrin y a José Garfias; AJ Foyt Racing alineará a Teddy Musella; y HMD Motorsports evaluará a una alineación de cuatro pilotos formada por Bruno Del Pino, Leonardo Escorpioni, Patricio González y Rodrigo González.

Los aficionados al automovilismo podrán ver en acción a Pulling, Argyros y al resto de pilotos de forma gratuita, ya que las gradas de la curva 2 del IMS estarán abiertas al público durante todo el periodo de pruebas.