Un piloto se fractura la espalda tras un accidente de 27G en Bathurst

El piloto oficial de Mercedes-AMG, Ralf Aron, ha sufrido dos fracturas en la espalda tras un fuerte accidente durante las 12 Horas de Bathurst.

Aron conducía el Mercedes #77 de Craft-Bamboo cuando se vio involucrado en una colisión frontal con el Porsche de Tsunami-RT pilotado por Johannes Zelger. Según el equipo, Aron estuvo sometido a una desaceleración de 27G.

"En primer lugar, me gustaría agradecer a todos por la increíble cantidad de mensajes que he recibido. El apoyo durante los últimos días ha significado mucho para mí", escribió en Instagram.

"También quiero agradecer especialmente al equipo médico en el lugar, que me atendió inmediatamente después del incidente. Su profesionalismo y rápida respuesta marcaron una gran diferencia.

"Teniendo en cuenta las circunstancias, estoy bien y mi estado es estable. Sufrí dos fracturas en la espalda, pero tengo movilidad y sensibilidad completas en todo el cuerpo, lo cual agradezco mucho. También estoy muy contento de ver que Johannes Zelger pudo salir caminando del accidente".

Aron pide acciones: "La situación en Bathurst fue grave"

El incidente fue provocado por Zelger, cuyo Porsche había hecho un trompo en una sección ciega cuesta arriba. El coche de Zelger quedó detenido en la pista cuando el grupo de cabeza, incluido Aron, llegó al lugar.

El piloto del Mercedes de Craft-Bamboo no pudo evitar el coche y colisionó contra él a toda velocidad. Aunque Aron pudo salir del coche por sus propios medios, se acostó al costado de la pista, lo que generó preocupación inmediata sobre la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, la carrera fue detenida.

Aron afirmó que es consciente de los riesgos de correr en circuitos urbanos, pero subrayó que la situación en Bathurst fue grave.

"He corrido en muchos circuitos urbanos alrededor del mundo, incluidos Macao, Pau, el Norisring e incluso lugares exigentes como Nordschleife", escribió. "Tengo mucha experiencia en estos entornos y entiendo los riesgos que conlleva este tipo de competición. La situación en Bathurst fue grave y, por esa razón, me gustaría tener una reunión y una discusión abierta con dirección de carrera para compartir mi experiencia y perspectiva.

"Esto no se trata de señalar culpables. Se trata de entender qué ocurrió y asegurarnos de que podamos prevenir situaciones como esta en el futuro, para que competir en este hermoso circuito sea lo más seguro posible para todos".

¿Por qué no hubo banderas amarillas?

Aron subrayó que su publicación no se trataba de culpar a nadie, sino de entender qué ocurrió y garantizar que situaciones similares puedan evitarse en el futuro, para que las carreras en Mount Panorama sean lo más seguras posible para todos.

Tras el accidente, hubo un intenso debate sobre si los pilotos fueron advertidos adecuadamente. En el penúltimo puesto de comisarios antes del accidente no se mostraron señales de bandera. Las banderas amarillas dobles solo se agitaron en el puesto situado directamente junto a los vehículos accidentados.

Además, Aron sufrió problemas de radio, lo que le dejó casi sin posibilidades de evitar la violenta colisión.

Siete accidentes de AMG con lesiones de espalda desde 2022

Cabe destacar que el accidente de Aron marca la séptima vez que un accidente con un Mercedes ha resultado en lesiones graves de espalda.

6 de mayo de 2022: accidente en Nürburgring de Manuel Metzger durante la segunda sesión de clasificación para el evento Qualifiers, con fractura de una vértebra torácica.

28 de agosto de 2022: el piloto oficial de Mercedes Jules Gounon se fracturó la cuarta y quinta vértebra torácica en la ronda de IMSA en Virginia.

8 de octubre de 2022: el entonces piloto de Mercedes en Winward, David Schumacher, colisionó de frente contra un muro de hormigón en un accidente en cadena en la carrera del sábado del DTM en Hockenheim, fracturándose la primera vértebra lumbar.

31 de enero de 2023: Lucas Auer chocó de frente contra un muro de hormigón durante el primer entrenamiento para las 24 Horas de Daytona, sufriendo fracturas en las vértebras lumbares.

29 de junio de 2023: el propietario de equipo australiano de 50 años, Kenny Habul, pilotando para SunEnergy1 en la preclasificación de las 24 Horas de Spa-Francorchamps, perdió el control en Eau Rouge, golpeó el muro con el lado delantero izquierdo y se fracturó la primera vértebra lumbar.

Hace un año: el propietario de equipo de 58 años Stephen Grove en Bathurst, cuyo Mercedes-AMG GT3 fue catapultado por el aire tras una colisión con Habul y cayó con fuerza sobre el asfalto. Aunque inicialmente se informó que no había sufrido lesiones graves, mencionó una vértebra aplastada en el sitio web australiano V8 Sleuth.

Aron agradece a Mercedes

El Mercedes-AMG GT3 presenta, a diferencia de la mayoría de los autos GT3, un asiento de fibra de carbono especialmente robusto con arnés de seis puntos, atornillado a la jaula antivuelco de acero y a la estructura de aluminio del vehículo. La carcasa del asiento personalizada del piloto está moldeada dentro de esta estructura.

Tras el accidente de Lucas Auer a comienzos de 2023, Mercedes-AMG lanzó una investigación y anunció medidas de seguridad mejoradas para prevenir más lesiones. No está claro por el momento si estas medidas influyeron en el accidente de Aron.

Aron, acompañado al hospital por su compañero de equipo Auer, expresó su gratitud al fabricante alemán.

"También me gustaría agradecer a Mercedes-AMG por construir un coche tan resistente y por brindarme la protección que me permitió salir por mis propios medios. Gracias también por todo el apoyo", escribió.

