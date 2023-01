Red Bull F1 tiene piloto para Bathurst... y no es Ricciardo

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing pondrá en marcha su monoplaza de 2011 en una demostración especial alrededor del famoso circuito de Mount Panorama durante el fin de semana de las 12 Horas de Bathurst.

Aunque el anuncio inicial no indicaba quién pilotaría el coche, lo que provocó especulaciones sobre la posibilidad de que Daniel Ricciardo hiciera su primera aparición en su regreso a Red Bull, ahora se ha confirmado que Liam Lawson, piloto junior de Red Bull que en 2023 competirá en la Super Fórmula, estará al volante.

Será la primera vez que el neozelandés conduzca en Bathurst y tendrá la oportunidad de batir el récord de vuelta no oficial de 1m48,8s establecido por el británico Jenson Button en un McLaren de F1 en 2011.

"Estoy muy emocionado", dijo Lawson. "Nunca he estado en Bathurst antes, así que será la primera vez para mí".

"Es un circuito en el que he corrido mucho en sim racing e iRacing. Siendo de Nueva Zelanda, Supercars es una gran serie y he crecido viéndola, especialmente la Bathurst 1000. Siempre ha sido uno de los mayores eventos que he conocido".

"Estoy entusiasmado por correr finalmente en la montaña y en ese coche también, en el RB7, que tuve el privilegio de conducir una vez y fue una de las mejores experiencias de mi vida".

"Estoy muy emocionado de volver a tener esa oportunidad en un lugar tan único y de ver la reacción de los aficionados ante el coche, porque creo que va a ser genial".

Lawson pilotará el RB7 con motor V8 el sábado por la tarde en una sesión de demostración entre los dos segmentos de la clasificación para las 12 Horas de Bathurst.

Las vueltas de F1 se emitirán en directo como parte de la transmisión televisiva del evento.

Las 12 Horas de Bathurst de 2023 se celebrarán del 3 al 5 de febrero.

Liam Lawson, MUGEN Photo by: Masahide Kamio