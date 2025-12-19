Todos los campeonatos

Intercontinental GT Challenge Indianapolis 8 Hour

Valentino Rossi disputará las 12 Horas de Bathurst en 2026

Aunque ya no competirá para BMW en el WEC, Valentino Rossi estará una vez más en la largada de las 12 Horas de Bathurst con la marca en 2026.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
#46 BMW M4 GT3, Team WRT: Valentino Rossi, Charles Weerts, Raffaele Marciello

#46 BMW M4 GT3, Team WRT: Valentino Rossi, Charles Weerts, Raffaele Marciello

Foto de: Edge Photographics

Se conocieron algunos detalles más sobre el programa de Valentino Rossi para la temporada 2026. Reconvertido a las cuatro ruedas desde su retiro de MotoGP al final de la temporada 2021, el italiano está vinculado al equipo WRT, lo que le permitió competir en GT con un Audi R8 LMS GT3 Evo II, antes de convertirse en piloto oficial de BMW en 2023. Con la marca bávara, Rossi continuó compitiendo en el GT World Challenge Europe, antes de disputar dos temporadas en el WEC, lo que lo llevó a dos participaciones en las 24 Horas de Le Mans.

Hace algunos días se supo que el siete veces campeón de MotoGP ya no pilotará el BMW M4 GT3 Evo de WRT en el WEC, pero seguirá conduciéndolo en otros campeonatos. Mientras se menciona un regreso al GT World Challenge Europe, del que en las últimas temporadas solo disputó las pruebas más emblemáticas, BMW anunció su presencia en las 12 Horas de Bathurst.

El célebre trazado australiano, denominado oficialmente Mount Panorama Circuit, albergará la primera ronda válida para el Intercontinental GT Challenge. Rossi estará en la largada por cuarto año consecutivo, compartiendo su auto con Raffaele Marciello, como ya lo hizo en las dos últimas ediciones, y con Augusto Farfus, con quien estuvo inscripto en 2023.

#46 BMW M4 GT3, Equipo WRT: Valentino Rossi, Charles Weerts, Raffaele Marciello

#46 BMW M4 GT3, Equipo WRT: Valentino Rossi, Charles Weerts, Raffaele Marciello

Photo by: SRO

Valentino Rossi progresa año tras año en esta prueba. Tras finalizar sexto en 2023 y quinto en 2024, subió al podio el año pasado al clasificar en la segunda posición, por detrás del coche hermano, en el que competía Farfus junto a los hermanos Van der Linde.

"Tengo muchas ganas de volver a Bathurst", comentó Rossi. "Es una de las mejores carreras de la temporada. El circuito es fantástico. Quería correr allí cuando empecé a competir. Ya fui tres veces y siempre lo disfruté. El año pasado la carrera fue muy bien y terminamos segundos, así que esta vez apuntamos nuevamente al podio. Con Raffaele y Augusto tengo dos compañeros de equipo excepcionales, de los que puedo aprender mucho y con los que me voy a divertir mucho".

El resto del programa 2026 de Valentino Rossi aún no se conoce. En las últimas tres temporadas, participó en la mayoría de las carreras del Intercontinental GT Challenge, que reúne las pruebas más emblemáticas del año en GT3, como las 24 Horas de Spa, que también figuran en el calendario del GT World Challenge Europe, y las 24 Horas de Nürburgring. Rossi se impuso en las 8 Horas de Indianápolis, que cerraron la temporada 2025, en un circuito donde también ganó en MotoGP en 2008.

