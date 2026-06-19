El efecto Verstappen motiva a Valentino Rossi a pensar en las 24 Horas de Nürburgring

En una entrevista exclusiva con la edición italiana de Motorsport.com, Valentino Rossi reconoció que la reciente participación de Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring, así como el gran interés que el neerlandés había suscitado, eran de naturaleza tal que lo motivaban a acelerar los preparativos para competir él mismo allí.

Desde su retirada de MotoGP, Valentino Rossi se pasó a las cuatro ruedas, donde compite principalmente en GT y resistencia. Dentro de BMW, con quien renovó este año por dos temporadas más una opcional, disputó en particular el WEC en la categoría LMGT3 en 2024 y 2025, con cuatro podios en su haber.

El italiano llegó a vislumbrar la posibilidad de unirse al programa Hypercar de la marca, pero eso no se concretó. Esta temporada, tampoco compite en LMGT3 y regresó al GT World Challenge, otro campeonato que utiliza GT3.

Los GT3 son precisamente los coches de la categoría principal de las 24 Horas de Nürburgring. Esta prueba dio mucho de qué hablar esta primavera debido a la participación de Max Verstappen, que estaba en la lucha por la victoria antes de una avería mecánica.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Valentino Rossi si estaría interesado en participar en una carrera así, la leyenda del motociclismo respondió: "Me encantaría participar, sobre todo ahora que Max Verstappen también lo ha hecho, lo que realmente ha despertado el interés del público."

Valentino Rossi à bord de l'Hypercar BMW lors d'un test. Photo de: Shameem Fahath

"De hecho, lo tengo en la cabeza desde hace bastante tiempo, pero nunca he conseguido encontrar el momento adecuado para organizarme, porque hay que obtener el permiso disputando dos carreras preparatorias. Digamos que eso significaría tres carreras adicionales en el año, pero me encantaría hacerlo."

El proceso de obtención del permiso implicaría en particular rodar en GT4, lo que no es necesariamente lo que más le gusta a Rossi. Sin embargo, se adaptaría a ello:"Sí, prefiero los GT3, pero Verstappen también lo hizo, así que… De hecho, los organizadores de Nürburgring hicieron bien en ofrecer la posibilidad de disputar dos carreras el mismo fin de semana."

"Además, todo el mundo me dijo que, en cualquier caso, era mejor dar primero algunas vueltas en GT4. Conozco muy bien la Nordschleife gracias al simulador, porque la he probado muchas veces, pero en la realidad solo he conseguido dar tres vueltas."

¿Con qué coches? "Siempre coches de serie: recientemente un BMW y, hace algún tiempo, un Lamborghini. Cuando participaba en el Campeonato del Mundo de motociclismo, disputamos una carrera en Nürburgring; fue en 1997 y ya había rodado en la Nordschleife con mi padre, Graziano, al volante de un Porsche."