Piloto que inició la pelea en karts dice que no correrá nunca más

El piloto italiano de 23 años ha querido pedir disculpas a través de sus redes sociales después de protagonizar un hecho prácticamente insólito en el Mundial de karting FIA de la categoría KZ el pasado domingo en Lonato (Italia).

Corberi se vio involucrado en un accidente con Paolo Ippolito durante la final, quedando fuera de carrera. Pero el natural de Brescia cometió la locura de arrancar el parachoques delantero de su kart para lanzárselo a su rival cuando pasar por delante la vuelta siguiente.

Además, después de la carera se fue al parque cerrado para golpearle en varias ocasiones, antes de que varias personas más entrasen en la pelea.

La FIA anunció este lunes que ha abierto una investigación y que decidió descalificar también a Ippolito por haber provocado el accidente inicial. Felipe Massa, presidente de la comisión de karting, describió el comportamiento de los protagonistas como "inaceptable" y dejó claro que habrá "consecuencias.

"Me gustaría pedir perdón a la comunidad el deporte motor por lo que he hecho. No hay excusas para explicar por qué cometí tan desgraciado acto. Es algo que nunca he hecho en mis 15 años de carrera deportiva y espero que nadie más lo haga en el futuro", arrancó Corberi en su publicación en Facebook.

"Después de la carrera, una vez que me llamaron los jueces deportivos, les pedí que me retirasen la licencia porque era completamente consciente de mis errores irreparables, pero, como me demostraron, no tienen el poder para hacerlo. Está escrito en los reglamentos internacionales, así que, por favor, no vayan en su contra, solo hicieron su trabajo lo mejor que pudieron".

El italiano debutó en karting a nivel internacional en 2008, con 11 años, compitiendo en la ROK Cup International en la categoría Mini. Sus mayores logros en la disciplina son la victoria en la Bridgestone Cup Europe de KF3 en 2011, la Copa del Mundo FIA de KF3 en 2012 y el segundo puesto en el Trofeo Andrea Margutti en 2013 en la categoría KF.

"Por esta razón, he decidido no tomar parte de ninguna otra competición del motor durante el resto de mi vida. No es justicia, es simplemente lo correcto", anunció.

"Mi familia ha estado en el karting desde 1985, lo hemos visto crecer, hemos visto lo mejor y lo peor de él. Este episodio será recordado como uno de los peores en nuestro deporte y es algo que nunca olvidaré. No estoy pidiendo clemencia, porque no la merezco. Aceptaré completamente las sanciones necesarias".

Corberi asegura que no solo su error fue lo único "malo" que ocurrió el pasado fin de semana en Lonato.

"Escribo hoy para pedir perdón, aunque no sea suficiente, porque después de todas las cosas malas que pasaron durante este evento, lo peor llegó de mi parte, un chico que ama este deporte y que después del peor día de su vida seguirá recordando los buenos recuerdos de las carreras", concluyó.

Por su parte, Tony Kart, marca para la que competía el italiano emitió un comunicado en la tarde de lunes en el que aseguraba que lo que pasó este domingo en Lonato "no cumple con los estándares de Tony Kart Racing".

"Por lo tanto, mostramos nuestra cercanía y solidaridad con toda la gente involucrada en el Mundial de karting FIA, y tenemos claro que el karting es una actividad que educa, con rigurosidad y sacrificio desde edades tempranas, a respetar y seguir todas las normas de seguridad, y no solo en pista, permitiendo a los jóvenes crecer y ser mejores no solo en el motor, también y sobre todo en la vida", concluye el texto de la compañía italiana.