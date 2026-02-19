La lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026
Consulta la lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026, la 94ª edición del clásico francés de resistencia y la prueba insignia del Campeonato Mundial de Resistencia 2026.
Salida de las 24 Horas de Le Mans
|No.
|equipo
|coche
|pilotos
|
HYPERCAR - 18 cars
|7
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|8
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Alex Riberas, Marco Sørensen, Roman De Angelis
|7
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|8
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Alexander Lynn, William Stevens, Norman Nato
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
André Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Robin Frijns, René Rast, Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Frederic Makowiecki, Jules Gounon, Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire
|-
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|LMP2
|-
|DKA Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
Alexander Mattschull, TBA, TBA
|-
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca 07-Gibson
|
George Kurtz, Alexander Quinn, TBA
|-
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jonas Ried, TBA, TBA
|14
|TDS Racing
|Oreca 07-Gibson
|
John Farano, Mathias Beche, TBA
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Rasmus Lindh, Gregoire Saucy, Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Edward Pearson, TBA, TBA
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Michael Jensen, Enzo Trulli, TBA
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Ryan Cullen, Vladislav Lomko, Pietro Fittipaldi
|-
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue, TBA, TBA
|-
|Forestier Racing by Panis
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Rousset, TBA, TBA
|-
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin, TBA, TBA
|-
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|
Adrien Closmenil, Ian Aguilera, Theodor Jensen
|-
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Śmiechowski, Tom Dillmann, Nicholas Yelloly
|-
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Christian Aust, TBA, TBA
|48
|RD Limited
|Oreca 07-Gibson
|
Fred Poordad, Romain Dumas, TBA
|95
|AO by TF
|Oreca 07-Gibson
|
PJ Hyett, Louis Delétraz, Dana Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
François Perrodo, Matthieu Vaxiviere, TBA
|222
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Daniel Schneider, Benjamin Hanley, Oliver Jarvis
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Bijoy Garg, TBA, TBA
|LMGT3
|-
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Rui Ibrahim, TBA, TBA
|-
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhöfer
|13
|AWA Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell, TBA, TBA
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Ian James, TBA, TBA
|31
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Salih Yoluç, TBA, Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|-
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Takeshi Kimura, Daniel Serra, TBA
|-
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West, Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe
|-
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu, Sébastien Baud, Valentin Hasse Clot
|-
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Martin Berry, Rui Andrade, Matteo Martinelli
|-
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi, Julian Hanses, Giuliano Alesi
|62
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh, Parker Thompson, Dan Harper
|-
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall
|-
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx
|-
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Tom Van Rompuy, Hadrien David, Jack Hawksworth
|-
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni
|-
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu, Clemens Schmid, José María López
|-
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Stefano Gattuso, Gianmarco Levorato, Logan Sargeant
|-
|Manthey EMA Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Güven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|
Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
