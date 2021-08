Toyota: "No tenemos margen para un problema grande en la carrera"

Toyota debe superar una serie de factores este fin de semana en Le Mans si quiere volver a ganar en el circuito de La Sarthe. El director técnico, Pascal Vasselon, hace un balance de la situación y expone el escenario de carrera que se espera contra Alpine y Glickenhaus.

- Los pilotos tuvieron más salidas de pista de lo habitual el jueves, ¿cómo se explica esto?

El jueves es el momento de buscar los límites en todos los ámbitos. Los pilotos se acomodan y tratan de averiguar hasta dónde pueden ir con los bordillos. Pero es cierto que vimos algunas salidas de más, y está claro que les pedimos que afronten la carrera con un nivel de riesgo mucho menor. El miércoles estuvo muy controlado, pero ayer (por el jueves) empujamos más, está la emoción de la Hyperpole que se transmite a todo el mundo, y vimos demasiadas salidas, está claro.

- ¿El rendimiento se corresponde con lo que esperaba?

En términos de ritmo de carrera, es exactamente lo que esperábamos. En la clasificación, lo hicimos mejor. No esperábamos 3'23"9 y los pilotos superaron la simulación. Pero en condiciones de carrera estamos donde creemos que estamos.

- ¿Cómo se explica este tiempo inesperado en Hyperpole?

Son fenómenos difíciles de captar. Por un lado, hay pilotos que son capaces de superarse a sí mismos en momentos como ese, y por otro lado también hay condiciones de agarre más pragmáticas que pueden ser excepcionales en un momento dado. Ayer creo que tuvimos unas condiciones de agarre excepcionales. (Kamui Kobayashi) podría haber batido el 3'23"9, pero se pasó de la raya en Tertre-Rouge, (y) lo detuvimos porque nos informaron de que la vuelta se anularía.

- ¿Está más o menos confiado que el año pasado en la víspera de la carrera?

Estadísticamente, estoy un poco más preocupado porque el año pasado, después de todos los años con el TS050, estábamos un poco preocupados por todos los imprevistos que podían ocurrir. Con el GR010, todavía podemos descubrir cosas inesperadas. No estamos preocupados, pero no somos inmunes a una sorpresa, a una combinación de circunstancias aún no encontradas con este coche. Desde el punto de vista de la probabilidad, estamos un poco más preocupados que el año pasado. Hemos hecho cuatro simulaciones y somos capaces de hacer 30 horas sin problemas, pero también hemos tenido problemas. Tuvimos un poco de todo, así que no estamos seguros de poder hacer 24 horas sin problemas, no podemos estar seguros con el nuevo coche.

- ¿Son capaces de dar 13 vueltas por relevo?

Eso es lo que se ve después de la carrera, según el ritmo. Sobre el papel, si haces 13 vueltas, ahorras energía. Y si ahorras energía, pierdes tiempo. Es un equilibrio que se decidirá durante la carrera.

- ¿Cómo ve a los rivales?

Yo no descartaría a Glickenhaus, que es miembro de pleno derecho de la comunidad LMH. Han hecho un gran trabajo y están ahí. Quizá sean un poco más lentos de lo que esperábamos después de Monza, pensábamos que estaban un poco más cerca en cuanto a rendimiento. Dicho esto, es su primer Le Mans y es bastante específico para los coches y los pilotos. Creo que todavía tienen la capacidad de ir un paso más allá. En Monza, por ejemplo, fueron más rápidos en la carrera que en los entrenamientos. Así que tenemos en cuenta la progresión de este fin de semana que vimos en Monza, donde su ritmo nos sorprendió. En Le Mans, creo que podemos tener una sorpresa similar. En cualquier caso, en todos los factores de rendimiento, tienen lo necesario para estar a nuestro nivel.

- ¿Existe un estado de ánimo particular en el coche N°7 tras las numerosas decepciones de los últimos años?

Creo que todos los pilotos, cuando se acercan a Le Mans, están en un estado de ánimo particular. El coche #7 aún más porque Le Mans se les ha escapado varias veces, y por una mala suerte realmente increíble. Hay cosas que no son mala suerte a escala de equipo, pero cuando lo restringes a los pilotos, fue realmente mala suerte para ellos. Con este cúmulo de cosas, sí, tal vez estén en un estado de ánimo particular. Dicho esto, los deportistas de alto nivel tienen esa capacidad de olvidar cualquier noción de presión externa y concentrarse en lo que tienen que hacer sin que les moleste el pasado o el futuro.

- ¿Qué escenario espera en la carrera?

El tiempo aún está por definir porque hay riesgo de lluvia, que no se ha cuantificado con precisión, así que mañana (por hoy) emitiremos un juicio definitivo. Los LMP2 no deberían interferir demasiado en la carrera de los Hypercars en el sentido de que no deberían ser demasiado difíciles de adelantar. Sin embargo, lo que está claro es que están cerca en cuanto a rendimiento, entre dos y tres segundos por detrás, lo que significa que no podemos pasar media hora en el garaje. Lo que ocurrió en 2014, por ejemplo, donde el Audi ganador estuvo 25 minutos en el box, o lo que ocurrió en 2017, donde el Porsche ganador estuvo una hora en el box, este año si sucede eso es un LMP2 el que gana. Si un Hypercar pasa más de media hora en el box, será un LMP2 el que gane. Esa es la diferencia respecto a lo habitual. No hay margen para que un problema dure varios minutos.