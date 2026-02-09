Crece la lista de invitados a las 24 Horas de Le Mans 2026 sin Porsche

CrowdStrike Racing by APR y Kessel Racing son los dos últimos equipos que se han ganado la invitación para correr las 24 Horas de Le Mans, que se celebrarán del 10 al 14 de junio como cuarta prueba de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026.

Con la conclusión de la temporada 2025/2026 de la Asian Le Mans Series, se han asignado las dos plazas restantes para las categorías LMP2 y LMGT3, que han recaído en los campeones de la serie ACO disputada a lo largo de las seis carreras celebradas entre Sepang, Dubái y Abu Dabi.

En la clase LMP2, CrowdStrike Racing by APR se ha hecho con el pase para estar presente con su Oreca en el Circuito de la Sarthe gracias a los resultados obtenidos por George Kurtz/Malthe Jakobsen/Louis Delétraz, que se impusieron a Antonio Fuoco/Roberto Lacorte/Charles Milesi al volante del 07-Gibson #47 de Cetilar Racing, que quedó en segunda posición.

Al equipo tricolor solo le queda ahora esperar que se acepte la solicitud de inscripción que debe presentar a la ACO, teniendo en cuenta también que se trata de una escudería con cierta historia en Le Mans, especialmente por lo conseguido en la época del Dallara LMP2, que llegó a situarse entre los diez primeros en ediciones en las que la categoría reina LMP1 contaba con un puñado de coches, mientras que en las otras categorías la batalla era decididamente mucho más espectacular y reñida.

En cuanto a la LMGT3, Kessel Racing también ha conseguido su entrada en la clásica francesa con el trío Dustin Blattner/Dennis Marschall/Chris Lulham al volante del Ferrari #74, capaz de repeler los ataques del BMW #69 del Team WRT en una difícil carrera final en Yas Marina.

El equipo suizo afiliado al Cavallino Rampante ya se había impuesto en la BRONZE CUP del GT World Challenge Europe, por lo que habrá que ver si aprovechará ambas plazas o liberará una.

Y aquí hay que decir que WRT ahora podrá pensar en hacer lo mismo que Cetilar, solicitando una plaza entre los derivados de serie, si se tiene la intención de intentar traer de vuelta a Valentino Rossi a La Sarthe; el "Doctor" ha decidido no participar en el FIA WEC en favor del GT World Challenge Europe, pero si la organización de sus compromisos familiares y laborales con MotoGP lo permiten, también podría plantearse participar en una 24 horas que en dos ocasiones no ha podido completar (y no por culpa suya).

Teniendo en cuenta que aún queda por asignar la inscripción en la clase HYPERCAR en manos de la IMSA, pero que no irá a parar a Porsche Penske Motorsport (campeón en la IMSA, pero ya no inscrito en el WEC y, por lo tanto, automáticamente fuera de Le Mans), veamos cuáles son los nombres de los que tienen derecho a una plaza entre los participantes en las 24 horas.

#4 Crowdstrike by APR

Invitados en la clase HYPERCAR

- Por definir

Invitados en la clase LMP2

- PJ Hyett (campeón IMSA LMP2 y ganador del premio Jim Trueman Trophy)

- VDS Panis Racing (campeón ELMS)

- Inter Europol Competition (subcampeón ELMS)

- AO by TF (campeón ELMS LMP2 PRO/AM)

- CLX Motorsport (campeón ELMS LMP3)

- Crowdstrike by APR (Campeón ALMS LMP2)

Invitados Clase LMGT3

- TF Sport (campeón ELMS LMGT3)

- Orey Fidani (mejor piloto Bronce IMSA GTD y ganador del premio Bob Akin Trophy)

- Kessel Racing (campeón GTWC Europe BRONZE CUP)

- Kessel Racing 2 (campeón GT ALMS)

Por supuesto, todas las invitaciones están sujetas a revisión por parte de la FIA y el Automobile Club de l'Ouest; en las próximas semanas, el comité de selección se reunirá para analizar los distintos casos y las solicitudes recibidas, y finalmente publicará la lista oficial de inscritos en la que, como es sabido, ya figuran los 36 del FIA WEC.