Más allá de Ford vs. Ferrari: otras producciones sobre el deporte motor

Protagonizada por un actor que conocía muy bien el mundo del deporte motor, Steve McQueen, la película cuenta la historia de Michael Delaney en su intento de ganar las 24 Horas de Le Mans. La película tiene imágenes reales de la edición de 1970 de la clásica competencia, que fueron grabadas para ilustrar la acción en la pista. Para esa edición McQueen intentó correr las 24 horas con un Porsche, teniendo como compañero de equipo al tricampeón de F1 Jackie Stewart, pero su petición no fue aceptada.

Cars, una recomendación para ver en familia, cuenta la historia de Rayo McQueen, un auto novato que compite por el título de la Copa Pistón contra un conductor veterano y otro tramposo. Durante su viaje a California, donde se disputaría la última carrera de la Copa, McQueen se detendrá en un pequeño pueblo llamado Radiador Springs, corriendo el riesgo de no llegar a tiempo a la carrera. La animación de Pixar fue nominada al Oscar a la mejor animación.

Pasando de cuatro a dos ruedas, Hitting the Apex: Perfect Bend se centra en seis pilotos de MotoGP: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez, Casey Stoner y Marco Simoncelli. El documental muestra los bastidores de la categoría, sin omitir detalles, y habla de los peligros y desafíos que enfrentan los pilotos, que van más allá de sus propios límites en busca del mejor rendimiento.

Le Mans: Racing is Everything (2017)

12 / 14

Antes de Drive to Survive, otra serie documental sobre el deporte del motor ya había llegado a los servicios de streaming. En 2017, Amazon Prime lanzó la serie Le Mans: Racing is Everything. En seis episodios de 30 minutos cada uno, la producción recuerda la edición 2015 de las 24 horas de Le Mans por varios pilotos y equipos, como Jann Mardenborough, de Nissan, Mark Webber, piloto de Porsche.