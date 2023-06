El ganador de LMP2 en Le Mans, con una lesión y sin radio

Fue la primera victoria de un equipo polaco en el Campeonato del Mundo de Resistencia, y el coche #34 fue perseguido hasta el final por el coche Nº 41 del Team WRT, que contaba en su alineación con la ex estrella polaca de F1 Robert Kubica.

La diferencia entre ambos fue de sólo 21 segundos tras 24 horas de carrera en el circuito de La Sarthe.

"Es increíble, ha sido muy duro luchar hasta el último segundo hasta la meta", dijo el suizo Scherer. "Que un equipo privado de Polonia consiga ahora su primera victoria es increíble".

"Ha sido un año de duro trabajo, porque después del año pasado construimos el equipo de forma un poco diferente y ahora ganamos, así que es increíble".

Los últimos stints de Scherer fueron más difíciles debido a un fallo en el sistema de radio que hizo que su equipo transmitiera mensajes desde el pitwall con señales hechas a toda prisa, por lo que recibió una reprimenda de los comisarios de carrera al final de la carrera.

"Seguro que no ayudó", dijo Scherer sobre la falta de comunicación. "Pero al final me dije: 'Tengo que conducir a fondo', no había nada más que hacer".

"Hablamos de ello en el box antes de entrar (al coche), y no estábamos seguros de poder cambiar de piloto porque la puerta no se abría bien, ¡pero en Le Mans a veces necesitas algo de suerte!"

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson de Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer Foto: Marc Fleury

Scherer también se vio obligado a adaptar su pilotaje debido a una lesión en su pie izquierdo, cuando se entiende que fue golpeado por un coche GTE Am en el pitlane durante la noche.

Tuvo que saltar sobre su pierna derecha hasta el coche, y luego hacer palanca para subir al cockpit.

"De momento el pie está bien porque la adrenalina está muy alta, así que no siento nada", dijo. "Pero mañana me temo que no será bueno. Aunque prefiero eso y ganar la carrera que lo contrario".

Su compañero de equipo, el polaco Jakub Smiechowski, añadió: "Es increíble, ¿qué puedo decir? Es un sueño hecho realidad. Creo que todo se debe al duro trabajo que hemos realizado estos últimos años. Estoy realmente sin palabras".

El tercer piloto de Inter Europol, el español Albert Costa, declaró: "Soy el novato más veterano del campeonato, pero ahora soy un novato que ha ganado Le Mans. No tengo palabras, es increíble".

