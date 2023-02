Grosjean: espero correr Le Mans 2024, siempre que no cruce con IndyCar

Cargar reproductor de audio

El pasado diciembre, el piloto de IndyCar de Andretti Autosport-Honda fue confirmado como parte de la lista de pilotos de Lamborghini destinados a ayudar a desarrollar el prototipo LMDh de la marca y a competir con él en 2024. Como parte de ese acuerdo, Grosjean competirá este año en pruebas de resistencia del IMSA con un Lamborghini Huracán GTD Pro del equipo Iron Lynx.

En su debut con el equipo en las 24 Horas de Rolex de la semana pasada, se unió a Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli y Jordan Pepper y el cuarteto consiguió un sólido cuarto puesto en su clase, un esfuerzo particularmente impresionante dado que el equilibrio de rendimiento de IMSA en Daytona parecía favorecer a los Mercedes AMG GT3 y a los Aston Martin Vantage.

"El Lamborghini es muy divertido", sonrió Grosjean. "He disfrutado mucho con mis compañeros de equipo en Daytona. El BoP no estaba a nuestro favor, así que sabíamos que iba a ser duro. Pero creo que hicimos un muy buen trabajo, terminando cuartos y en la vuelta de cabeza, estando tan lejos del ritmo. Ha sido fantástico.

#63 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Jordan Pepper, Romain Grosjean, Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"La resistencia es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Creo que lo mejor del campeonato IndyCar y de las carreras de resistencia IMSA es que no coinciden, así que tenemos la oportunidad de hacer ambas cosas. Tengo la oportunidad de ser muy egoísta y conducir la IndyCar y ocuparme sólo de mí mismo, y tengo la oportunidad de compartir una experiencia como las 24 horas con mis compañeros y el equipo.

"Este año he hecho Daytona, voy a hacer Sebring y probablemente Petit LeMans; el año que viene el programa [con el prototipo LMDh] incluye esas carreras más las 24 horas de Le Mans. Así que cruzaré los dedos para que nos den el fin de semana libre de la IndyCar".

"Creo que tendría mucho sentido. ¿Cuántos éramos, 10 pilotos de IndyCar en Daytona? Creo que para ambas series es increíble. Si podemos conseguir Le Mans, también sería increíble porque es genial.

"Recuerdo a Mario [Andretti] volando a través del Atlántico haciendo Mónaco [Gran Premio] y la Indy 500 ... y esos chicos, estaban corriendo en todas partes - Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1".

"Así que sí, estoy deseando que llegue el proyecto. Va a haber mucho desarrollo. Para cuando terminemos la temporada de IndyCar, el LMDh estará aquí en los Estados Unidos. Y entonces es cuando voy a dedicarle mucho tiempo".

A la pregunta de si la IndyCar seguirá siendo su prioridad, y que los enduros IMSA/WEC con Lamborghini tendrán cabida en lo posible, Grosjean respondió afirmativamente.

En cuanto a sus perspectivas en la IndyCar para el año que viene, la ex estrella de la Fórmula 1 dijo que estaba "entusiasmado" con las perspectivas de Andretti Autosport en la próxima temporada, describiendo al recién llegado Kyle Kirkwood como "un piloto muy rápido", y añadiendo que "Sabemos de lo que Colton es capaz."

En cuanto a sus propias perspectivas, Grosjean sonaba optimista de que él y el equipo han dado la vuelta a las cosas, después de un decepcionante segundo año en la serie IndyCar, en el que consiguió un único podio y terminó 13º en el campeonato.

Romain Grosjean, Lamborghini Squadra Corse Photo by: Lamborghini S.p.A.

"Creo que lo hemos analizado todo... No ha sido una sola cosa, sino varias cosas juntas que podíamos hacer mejor, así que hemos intentado ponerlo todo en orden. El equipo ha hecho un gran trabajo. Yo también he hecho mi propio trabajo, por mi parte.

"Creo que también para Olivier [Boisson, ingeniero de carrera] y para mí será más fácil el segundo año en el equipo. Olivier ha tenido todo el parón invernal para hacer sus cosas, mientras que el año pasado llegamos y estábamos casi listos para empezar. Sí, eso me entusiasma.

"Pero lo que más me emociona es que tengo muchas ganas de volver a subirme a un IndyCar, y esa es una sensación que me gusta tener, porque eso significa... bueno, que me gusta mucho mi trabajo y que quiero ir a correr".