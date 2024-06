BMW califica de "injusta" la sanción a Kubica en Le Mans y pedirán algo más

A las seis horas y 35 minutos de la carrera más prestigiosa del Campeonato Mundial de Resistencia, el Ferrari 499P nº 83 pilotado por Kubica chocó contra el BMW M Hybrid V8 nº 15 de Vanthoor cuando doblaban al Manthey Pure Rxcing GT3 nº 92 en la curva Mulsanne, lo que envió al piloto belga contra el muro y provocó la retirada del BMW de la carrera.

El Ferrari #83 recibió una penalización de 30 segundos con stop and go, pero se las arregló para permanecer en la vuelta del líder, lo que le permitió seguir en la lucha por la victoria gracias a las actuales normas del coche de seguridad que reúnen a todos los coches en la vuelta de cabeza cuando se neutraliza la carrera.

Vanthoor estaba furioso con la decisión de los comisarios y recurrió a X (antes Twitter) para expresar su descontento: "Gracias por todos los mensajes, ¡estoy bien! Sólo una pequeña contusión. Un mal día para nuestro deporte, empujar a alguien a 300 km/h y recibir una sanción de 30 segundos. Lo siento @FIAWEC, estoy perdiendo la confianza".

El jefe del equipo, Vosse, dijo a Motorsport.com que era intolerable que el Ferrari que había causado el accidente fuera capaz de encontrar el camino de vuelta a la parte delantera del pelotón, y dijo que habría abogado por una penalización de tres o cinco minutos, lo que habría dejado al coche #83 una vuelta por debajo.

"Al final, es algo que no vamos a aceptar", dijo el belga. "Para mí, la penalización fue muy injusta. Le quitas la carrera a alguien. Te mereces que te retrasen de alguna manera mucho más que poder volver a luchar por el podio tres horas después".

Vincent Vosse, director del equipo WRT Foto: Marc Fleury

Sin embargo, Vosse no guarda rencor a Kubica, ex piloto del Team WRT que ganó los campeonatos ELMS y WEC en la clase LMP2 con el equipo belga en 2021 y 2023 respectivamente, mientras que quedó segundo en las 24 Horas de Le Mans el año pasado con sus compañeros Rui Andrade y Louis Deletraz.

"Soy muy amigo de Robert, pilotó para nosotros durante varios años", señaló Vosse. "Ganamos el campeonato con él el año pasado, y es alguien a quien respeto mucho.

"Diré que no esperaba algo así de él, pero no le juzgaré. Primero me calmaré y hablaré con él probablemente la semana que viene sobre el incidente.

"De un deportista de su nivel -y realmente es un deportista, porque yo le veo así- tengo que decir que, desgraciadamente, me ha decepcionado la situación".

Las 24 Horas de Le Mans han sido decepcionantes en general para la escuadra Hypercar de la fábrica BMW, con Marco Wittmann haciendo un trompo con el mismo coche #15 en la vuelta 6, mientras que Robin Frijns estrelló la máquina #20 después de rebotar en un bordillo en la chicane Ford a las 6:23pm. El coche llegó cojeando a boxes y volvió a la pista sólo 21 horas después para ver la bandera a cuadros, sin estar clasificado.

Andreas Roos, jefe de BMW M Motorsport, explicó a Motorsport.com que el coche podría haber vuelto a pista antes, pero el constructor alemán no quiso arriesgarse a sufrir más daños antes de la ronda del WEC de Sao Paulo, el 14 de julio.

"Le Mans siempre puede ser bastante brutal", añadió Roos. "Lo primero es no cometer errores, cosa que no hemos conseguido. Ocurrieron demasiados errores".

"Así es como se intentan ganar las carreras hoy en día", analizó Vosse. "Desgraciadamente, hemos visto que éramos rápidos en algunos momentos, pero quizá demasiado rápidos, o intentándolo demasiado".

"No hemos aprendido tanto como esperábamos sobre nuestros coches, porque al final, no hemos podido pasar la noche con nuestros coches. Digamos que hemos aprendido lo que no debemos hacer el año que viene".

Con información de Heiko Stritzke y Rachit Thukral