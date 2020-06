24 Horas de Le Mans: los 10 autos más bonitos de la historia

10. Porsche 935/78 'Moby Dick'

Año: 1978

Pocos considerarían bonitos a los coches del Grupo 5 de finales de la década de los 70, pero fueron muy llamativos. Y el 935 de cola larga fue quizás el más 'escandaloso' de todos.

El 935 ya era el que marcaba el ritmo en la categoría cuando el 'Moby Dick', señalado por muchos como una referencia a nivel de reglas, llegó a Silverstone y rápidamente ganó las 6 horas por una ventaja de siete vueltas con Jacky Ickx y Jochen Mass al volante.

En Le Mans, donde lo pilotaron Rolf Stommelen y Manfred Schurti, se enfrentó a su prueba más grande. El motor turbo de 3.2 litros daba más de 750 cv, lo que ayudó al 935/78 a igualar los prototipos más rápidos del Grupo 6 en la recta de Mulsanne, superando los 354 km/h.

Tras ser tercero en clasificación, siendo el coche más rápido del Grupo 5 en más de 15 años, el 935/78 luchó en la primera parte de la carrera con los Alpine-Renault y Porsche 936, pero no tenía ni la economía de combustible ni la fiabilidad necesaria para estar delante. Finalmente fue octavo, sueperado por tres 935 'normales', tras haber sufrido una avería en un pistón.

A partir de entonces, algunos equipos clientes de Porsche crearon sus propias versiones. John Fitzpatrick y David Hobbs acabaron quintos en Le Mans en 1982, mientras que el coche de IMSA con decoración de Momo fue quizás incluso mejor que la original con Martini.

9. Alfa Romeo 8C 2900B Touring

Año: 1938

Aunque es raro, algunos cupés corrieron en Le Mans antes de la Segunda Guerra Mundial y dejaron huella. Varios podrían haberse incluido en esta lista, pero la primera elección tiene que ser este Alfa Romeo único, en parte debido a su aspecto impresionante y también porque debería haber ganado las 24 Horas de 1938.

Terminado de construir justo antes del evento, el turismo sobrealimentado de 2.9 litros tuvo un gran impacto. "Causó un gran revuelo entre los coches deportivos, ya que un coche cerrado era casi algo desconocido", escribió el experto en Alfa Romeo Simon Moore en su libro The Immortal 2.9.

Contra los Talbot y Delahaye, Raymond Sommer y Clemente Biondetti lucharon por el liderato desde el principio. Tal fue el ritmo que la máquina italiana, que alcanzó los 241 km/h en Mulsanne, disfrutó de una gran ventaja cuando los coches franceses, que eran más rápidos, fallaron.

Sin embargo, pese al colchón del que disfrutaban, el neumático delantero derecho explotó a menos de cuatro horas para el final. Sommer llevó el Alfa a boxes, pero una válvula rota detuvo al gran cupé. Biondetti finalmente se vio obligado a renunciar al sueño de la victoria.

Por lo tanto, fue uno de los grandes perdedores de Le Mans, pero ese capó largo, el rojo de Alfa y la forma futurista le permitieron convertirse en una leyenda del folclore de la carrera.

8. Mazda 787B

Año: 1991

Patrick Dempsey drivers the Mazda 787B for the 20th anniversary of Mazda's win

Photo by: Rainier Ehrhardt