Le Mans abierto a correrse en octubre o noviembre y sin público

En marzo, el organizador de las 24 Horas de Le Mans, el Automobile Club de l'Ouest, junto con la FIA y el Campeonato Mundial de Resistencia, anunció que la tradicional competencia de 2020 se pospondrían hasta el 19 y 20 de septiembre, esto como consecuencia de la pandemia Covid-19.

En declaraciones a Motorsport Network en la última de nuestras entrevistas exclusivas #thinkingforward con los líderes en el mundo del automovilismo, el presidente de ACO, Pierre Fillon, reveló que si el evento no pudiera tener lugar en septiembre, estaría dispuesto a retrasarlo hasta noviembre, incluso sin espectadores.

Fillon dijo: "Seguro, si a fines de julio las autoridades nos dicen que es imposible en septiembre, pero 100 por ciento posible posterior a eso, podemos hacerlo en octubre o noviembre, por supuesto que lo haríamos. No serán las mismas 24 horas a las que estamos acostumbrados, pero somos profesionales y tenemos excelentes pilotos. ¡Corrimos en Spa en la nieve el año pasado!”.

El CEO del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA, Gerard Neveu, también es parte de la entrevista #thinkingforward, y declaró que Le Mans debería ser consagrado en lo que respecta a la programación del calendario.

"Si piensas en las paredes de nuestra casa, Le Mans es claramente el pilar central de todos los programas de autos deportivos", dijo Neveu. “Por lo tanto, debes proteger el pilar principal si deseas mantener tu casa. Incluso si tiene algunos daños, primero debe proteger esta parte, porque esa es la garantía de que hay un futuro”.

“La verdadera realidad es que Le Mans es una excepción. Por lo tanto, no puedes tomar Le Mans como una [carrera] promedio. Puede ser un ejemplo, puede ser un líder para las categorías, pero cuando discuten sobre la plataforma global, el campeonato, eso es un poco diferente. Le Mans es Le Mans, y es como el Monte Everest ".

Fillon admitió que el potencial para una primera carrera en Le Mans a puerta cerrada es una posibilidad, pero que era muy consciente de que los grandes eventos deportivos están fluyendo a este camino.

"Sí, [a puerta cerrada] es una opción", dijo. “De hecho, en este momento, ¡nadie sabe lo que sucederá en septiembre! Tenemos muchos grandes eventos planeados en Francia antes de ello, como el Tour de Francia y Roland Garros [tenis]. La pregunta es: ¿podemos organizar un evento con más de 100,000 personas? No sé la respuesta a eso”.

"Si escuchas a nuestro presidente, tal vez después de mediados de julio algo sea posible, pero si escuchas a Alemania, no hay nada antes de finales de agosto. Acabo de leer que un gran evento en Munich [Oktoberfest, del 19 de septiembre al 4 de octubre] se cancela, así que nadie lo sabe”.

Gerard Neveu, CEO WEC, Pierre Fillon, ACO president Photo by: Adrenal Media

Fillon describió tres opciones que la ACO está considerando actualmente, dependiendo de las restricciones que aún están vigentes a partir de septiembre.

"La opción 1 es que se nos permita organizar nuestro evento con fanáticos, tal vez con algunas limitaciones como el uso de cubrebocas, etc.", dijo.

"La segunda opción es que no tengamos más de 5,000 personas, o algo así, por lo que es una buena opción para la televisión, pero no es buena para los fanáticos que quieren asistir. Por supuesto, este no es un verdadero Le Mans: no se trata solo de la carrera, es una experiencia para todos los espectadores".

"Y la opción 3 es que sea imposible organizar el evento de las 24 horas de Le Mans. ¡Seguro, esperamos que esa no sea la opción! Pero, en este momento, no podemos excluir nada de eso".

