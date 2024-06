Pechito López: siento que nunca me bajé del hypercar de Toyota

La suerte del Toyota número 7 parece haber cambiado en las primeras horas de las 24 Horas de Le Mans con José María López confiado en que no ha perdido el toque para conducir en el hypercar de la marca japonesa.

“Todo ha sido un cambio muy grande, muchas emociones y bueno, ha sido toda una montaña rusa de cosas, nos han pasado muchas cosas también durante el warm-up de la mañana, así que bueno, esperemos que ahora, a partir de ahora la suerte empiece para nosotros y podamos hacer una buena carrera”, expresó el argentino quien reemplaza de último momento al británico Mike Conway.

Ante la duda de cómo se sentía de regreso en su hypercar que ocupaba hasta el año pasado antes de ser reemplazado por Nyck de Vries y enviado a Lexus en el proyecto de GT3, Pechito López indicó que no sentía una diferencia con más de medio año después de haber competido por última ocasión con Toyota.

“Me siento bien, como si nunca me hubiera ido. En realidad me sentí muy cómodo desde el inicio y en los tiempos de carrera, en el ritmo, con el auto, todo. Así que en ese sentido todo ha sido muy tranquilo. Después, bueno, obviamente después todo lo que es el trabajo y la adaptación a cómo trabaja un equipo de hypercar en comparación con un GT, pero la realidad es que hace mucho tiempo me haya ido. Para mi, como que todo estaba dentro de lo normal”.

López compite junto con Kamui Kobayashi y Nyck de Vries. El holandés tuvo un contacto con el coche en el calentamiento. A pesar de arrancar últimos han ido avanzando hasta mneterse a los 10 primeros de la clasificación remontando gracias a una estrategia de pits que ya está igualada con la de los líderes Ferrari y Porsche.

“Tenemos que trata de pasar y también al mismo tiempo con calma, pensando de que son 24 horas, va a ser por lo menos una de las 24 horas más difíciles que me ha tocado correr por muchos motivos: por la cantidad de autos, por la paridad que hay, por el clima, que se espera que sea un clima bastante cambiante, con mucha lluvia, sobre todo mañana, el frío también. Si uno piensa que estamos a una semana de arrancar el verano y han hecho temperaturas de 16 grados todo el tiempo, casi 20, eso también es algo que ha cambiado bastante todo. Así que creo que bueno, como te dije recién, me parece que va a ser una de las más duras que me ha tocado”.