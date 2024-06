Porsche afirma que Ferrari y Toyota ocultaron sus cartas previo a Le Mans

Muchos consideraban que Porsche era el favorito para hacerse con la victoria en la 92ª edición del clásico francés de resistencia, tras haber ganado las dos rondas anteriores del Campeonato Mundial de Resistencia en Imola y Spa, y también se mostró rápido en las pruebas y la clasificación en La Sarthe.

El director técnico de Toyota, David Floury, llegó a decir que Porsche habría hecho un "bonito trabajo" si no acababa ganando la carrera, de lo tan impresionado que estaba con el ritmo del 963 en las pruebas.

Y aunque la escuadra ampliada de tres coches dirigida por Penske disfrutó de varios periodos al frente de la carrera, incluso por la tarde del domingo, parecía haber una clara disparidad de rendimiento con los coches LMH de Ferrari y Toyota.

Al final, el cuarto puesto fue el mejor resultado que Porsche pudo obtener en su segunda participación en Le Mans en la categoría Hypercar, ya que Estre, Laurens Vanthoor y Andre Lotterer se quedaron a las puertas del podio con el 963 LMDh nº 6.

Al término de la carrera, Estre respondió a los comentarios realizados a principios de semana por Toyota, afirmando que era el fabricante japonés el que había fracasado al perder la lucha por la victoria frente a Ferrari.

"Me hace gracia que los Toyota digan después del día de prueba que si no ganábamos esta carrera es porque la hemos cagado. Hoy son ellos los que la han cagado", dijo Estre a Motorsport.com.

"Al final, nosotros íbamos a tope desde el primer día, y creo que ellos no. No teníamos falsas esperanzas, esperábamos hacer una buena carrera y la hicimos. Dimos todo lo que teníamos, pero no fue suficiente".

#4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Mathieu Jaminet, Felipe Nasr, Nick Tandy Foto de: Rainier Ehrhardt

Christensen también sugirió que Toyota y Ferrari subieron la barrera durante la parte comercial de la semana de carreras, lo que les permitió superar a Porsche y enzarzarse en un duelo directo por la victoria.

"Creo que los demás subieron el ritmo", dijo Christensen a Motorsport.com, que llegó a casa sexto en el Porsche nº 5 que compartía con Frederic Makowiecki y Matt Campbell.

"Los demás subieron el ritmo cuando importaba y nosotros lo dimos todo desde el principio".

El jefe de deporte motor de Porsche, Thomas Laudenbach, no quiso pronunciarse sobre el hecho de que otros fabricantes ocultaran su verdadero ritmo antes de la carrera. Sin embargo, coincidió en que la jerarquía era muy diferente a la que se vio en los entrenamientos.

"Sólo puedo decir que hemos seguido nuestro programa en los entrenamientos", declaró a Motorsport.com. "Lo hicimos todo. Pensamos que era lo correcto y demostramos que podemos hacerlo. Si otros competidores no quisieron mostrarlo todo en los entrenamientos, eso no tiene ningún significado para mí.

"Hacemos lo que consideramos correcto y ése es nuestro programa. Sí, en la carrera se vio un poco diferente a los entrenamientos, pero eso no es un problema para mí".

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Fotografía de: Alexander Trienitz

El déficit de velocidad en recta frena a Porsche

La escuadra Porsche Penske, al igual que otros equipos, cometió algunos errores estratégicos costosos, ya que el tiempo siguió siendo impredecible durante gran parte del enduro. Sin embargo, tampoco tuvo el ritmo necesario para plantar cara a Ferrari y Toyota, especialmente en las dos últimas horas, cuando volvió a llover en La Sarthe.

Los pilotos de Porsche afirman que sus rivales ocultaron sus cartas antes de las 24 Horas de Le Mans

El director de Porsche LMDh, Urs Kuratle, reveló que el 963 LMDh sufría una misteriosa falta de velocidad punta, un problema que se agrava en Le Mans por sus largas rectas y zonas de aceleración rápida.

"Nos faltaba velocidad en recta", explicó Kuratle en una entrevista con Motorsport.com. "Eso es algo que tenemos que entender de dónde viene, de la aceleración, de la eficiencia aerodinámica, no lo sé.

"No estamos hablando de mucho, estamos a 2 o 3 km/h [menos], así que no es mucho. Pero estas diferencias en Le Mans son aún peores. Las rectas son más grandes que en los circuitos normales. Es algo que analizaremos".

Kuratle dijo que estaba orgulloso del esfuerzo realizado por Porsche Penske Motorsport en su segunda participación en la clase Hypercar en Le Mans, pero admitió que el equipo "simplemente no fue lo suficientemente bueno" para llevarse la victoria.

"No es el resultado que queríamos", dijo. Estoy orgulloso del equipo y eso incluye a todos los pilotos, ingenieros, mecánicos, a todos los que han participado".

"Es el punto álgido del año para nosotros en el WEC y ser cuarto no es lo que quieres. Quizás te preguntes por qué [acabamos cuartos], simplemente no fuimos lo suficientemente buenos, eso es lo que pasó".

"Habríamos tomado una u otra decisión [estratégica] de forma diferente, pero eso es lo mismo para todos los equipos. Y al final del día faltaron 40 segundos para la victoria, lo que es increíble después de 24 horas.

"Al final del día no fue suficiente".