Verstappen sorprendió al paddock de la F1 al encadenar el Gran Premio de Imola con una carrera virtual de las 24 Horas de Nurburgring, ambas ganadas.

El piloto de Red Bull se hizo con la bandera a cuadros en Imola solo 15 minutos después de que Chris Lulham, copiloto de Verstappen, sellara la victoria de su equipo en Nordschleife en iRacing, la plataforma de simulador en la que se disputaron las 24 Horas de Nurburgring.

Recibió mucha atención durante todo el fin de semana, pero el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, aplastó cualquier preocupación de que los compromisos de Verstappen con los Esports pudieran afectar negativamente a su búsqueda de un cuarto campeonato mundial de F1 consecutivo.

"Él es básicamente una máquina de carreras, por lo que a menudo está probando diferentes configuraciones por la noche y este tipo de cosas, por lo que no es raro que lo haga", dijo Horner. "Hoy ha ganado dos carreras. Una en un BMW M3 y otra en un Fórmula 1".

Entonces, ¿cuánto tiempo lleva Verstappen compitiendo en sim racing y qué le puede deparar el futuro?

¿Cuál es el equipo de sim racing de Max Verstappen?

Redline es un equipo prolífico y exitoso en el mundo virtual Foto: Motorsport Games

Verstappen conduce para el equipo Redline, una escudería profesional que compite al más alto nivel en carreras de simulación de resistencia.

La organización fue fundada en 2000 por Dom Duhan, que detectó un aumento en el mercado después de haber competido él mismo en varios títulos de carreras. Desde entonces, Redline se ha convertido en uno de los equipos más exitosos del sector, ganando títulos como el iRacing World Championship Grand Prix Series de 2012 a 2015.

La competitividad de Redline tampoco ha decaído con el paso de los años, y 2022 fue un año especialmente fuerte con la victoria en las 24 Horas de Le Mans antes de dominar la BMW Sim GT Cup, la Formula Pro Series, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup y la DTM Esports.

Todo ello llevó a Redline a ganar el premio Autosport Esports Team of the Year en 2022.

Pero siete años antes de eso, comenzó su asociación con Verstappen. Esto fue el resultado de que el director de Redline, Atze Kerkhof, trabajara con el entonces novato de la F1 durante su campaña de F3 en Van Amersfoort Racing en 2014. Los dos desarrollaron una buena relación mientras pasaban tiempo en el simulador del equipo, por lo que Kerkhof ofreció a Verstappen una oportunidad en Redline.

Sin embargo, Redline es conocida desde hace tiempo por su capacidad para atraer a pilotos de renombre, ya que Verstappen se unió a una alineación que ya contaba con Richie Stanaway, que ha ganado en varias series de la vida real, incluyendo GP2, GP3 y el Campeonato Mundial de Resistencia.

Los grandes nombres tampoco terminan ahí, porque Lando Norris y Verstappen ganaron las 24 Horas de Spa como copilotos de Redline en un Audi R8 LMS en 2019. Ambos han sido grandes defensores de la industria de los Esports y Spa fue solo uno de los varios eventos de iRacing en los que Norris ha competido, como las 12 Horas de Bathurst de ese año.

Aunque la participación de Norris ha disminuido desde entonces, Verstappen sigue haciendo sim racing tanto como siempre. Tanto es así que Redline utiliza la marca Verstappen.com Racing -el sitio web oficial del holandés- desde 2023, mientras que Red Bull también es patrocinador del equipo.

Bajo la dirección de Verstappen.com Racing, Redline sigue compitiendo en campeonatos de Esports mientras posee unas instalaciones de última generación en la ciudad holandesa de Tilburg.

¿Cómo se desenvuelve Max Verstappen en sim racing?

Verstappen es un habitual de las sim racing Foto: iRacing

La apretada agenda de Verstappen significa que solo compite en eventos seleccionados de sim racing, pero eso no perjudica sus actuaciones.

El campeón del mundo de F1 se sumó a su victoria en Spa con un triunfo en las 12 Horas de Bathurst de 2021, que Kerkhof describió como su mejor carrera sim hasta la fecha debido a que Verstappen fue el más rápido por cuatro décimas en la clasificación.

Ese fue también el año en que Verstappen consiguió su primera victoria en las 24 Horas de Nurburgring, además de terminar en el podio en Barcelona y Daytona como parte de diferentes campañas de campeonato de iRacing parcialmente disputadas.

Verstappen se ha consolidado como uno de los mejores pilotos de simulación de carreras del mundo.

Pero fue el centro de la polémica en la final de la temporada 2022-23 de las Le Mans Virtual Series, un campeonato en el que Verstappen compitió en las tres rondas finales.

Tras un segundo puesto en Spa-Francorchamps y un cuarto en Sebring, Verstappen y su equipo lideraban la clasificación de cara a las 24 Horas de Le Mans con un ORECA 07. Y parecía que iban a hacerse con la victoria y con el título ya que lideraban la segunda mitad de la carrera, hasta que problemas técnicos desconectaron a Verstappen de la sesión. Redline había retrocedido dos vueltas cuando Verstappen se reincorporó, por lo que el equipo optó por retirarse.

Pero el evento ya había sufrido dos banderas rojas debido a problemas técnicos, con la Le Mans Virtual Series citando streamers compartiendo accidentalmente la dirección del Protocolo de Internet (IP) de los servidores. Sin embargo, Verstappen se enfureció y atacó a los organizadores del evento y a rFactor 2, la plataforma del videojuego.

Verstappen ha sufrido frustraciones virtuales en Le Mans

"Lo llaman increíblemente mala suerte, bueno esto es simplemente incompetencia. Ni siquiera pueden controlar su propio juego. Ya es la tercera vez que me pasa, que me echan del juego mientras hago esta carrera", dijo el tricampeón del mundo de F1.

"Así que también es la última vez que participo. ¿Qué sentido tiene? Te preparas durante cinco meses para intentar ganar este campeonato, estás liderando el campeonato, intentas ganar esta carrera que preparas durante dos meses, y lo manejan así."

La suerte de Verstappen en sim racing no ha sido tan mala desde entonces, ya que ganó la primera manga de la ronda de Imola en la temporada 2023 de la AMX Global League. También ha competido en numerosos eventos de iRacing en 2024, empezando con la victoria en la clase GTD de las 24 Horas de Daytona.

Eso fue a pesar de que el equipo se clasificó noveno en un Mercedes-AMG GT3, pero trabajó con el segundo coche Redline dándose mutuamente rebufos para ayudar a ambos a ascender en el orden. Verstappen condujo el stint del sábado por la tarde, mientras Redline se hacía con el liderato durante la noche antes de terminar al menos una vuelta por delante del resto de la clase.

Verstappen logró más éxitos en el formato de 24 horas cuando su coche Redline se hizo con la victoria en Nordschleife sólo cuatro meses después.

Al tener que correr junto con el GP de Imola, Verstappen condujo un stint de tres horas el sábado por la noche antes de una sesión de dos horas a la mañana siguiente, que fue crucial para que Redline consolidara su ventaja y luego la victoria.

Así que, mientras Verstappen sigue cosechando victorias tanto en carreras virtuales como en la vida real, tiene todo el derecho a echar por tierra las afirmaciones de que esto podría perjudicar sus actuaciones en la F1.

"Creo que soy lo suficientemente profesional como para saber lo que se puede hacer y lo que no", dijo Verstappen. "Si no vas a la cama y no duermes, no será bueno para tu carrera del domingo. Pero creo que con tantos años de experiencia sé lo que hay que hacer".

¿Cómo puedo ver las carreras sim de Max Verstappen?

La estrella de la F1 aborda una gran variedad de pruebas virtuales diferentes Foto: Xynamic

Los aficionados pueden ver a Verstappen competir en carreras sim a través de la plataforma de livestreaming Twitch, ya que Redline tiene su propio canal con más de 200.000 seguidores donde retransmite cada evento.

Luke Crane suele comentar durante el livestream y bromeó sobre la participación de Verstappen durante el fin de semana de Nurburgring/Imola.

"Somos el equipo Redline, Max corre para nosotros", dijo Crane. "Somos el equipo que le permite competir en la F1. Le permitimos seguir en Imola, porque somos ese tipo de equipo".

"No queremos impedir nunca que nuestros pilotos hagan sus aficiones. Somos muy comprensivos, nunca vamos a frenar a la gente."

¿Podría Max Verstappen pasarse a las carreras de resistencia en la vida real?

Los Verstappen han hablado de correr juntos en coches deportivos Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen dijo anteriormente que "definitivamente le gustaría" competir en las 24 Horas de Le Mans en la vida real, mientras persisten las dudas sobre su futuro en la F1 más allá de 2028, año en que expira su contrato con Red Bull.

Su búsqueda de Le Mans podría incluso llegar con su propio equipo, ya que el holandés y su familia están planeando un equipo GT3 de dos coches que podría competir en series como GT World Challenge a partir de 2025 a través de Verstappen.com Racing.

Pero le gustaría hacer las cosas de otra manera, dirigiendo una escuadra de pilotos de simulación que hayan sido entrenados para competir en carreras de GT3 en la vida real.

"Si hago algo, quiero hacerlo bien: también quiero ganar con esto", dijo Verstappen. "Y se trata de crear un trampolín desde las carreras de simulación hasta GT3, para que no tengas que pasar solo por el karting para entrar en el automovilismo, porque eso cuesta mucho dinero actualmente".

"Llevamos tiempo trabajando en ello. La fase de planificación ha terminado, ahora estamos en modo acción".

Verstappen ha revelado previamente que incluso ha estado hablando con el doble campeón del mundo de F1 y dos veces ganador de Le Mans, Fernando Alonso, sobre una salida en el Circuito de la Sarthe.

Pero, cuando Verstappen inevitablemente se mueva a otras categorías de carreras, aún está por ver, ya que dijo a Autosport en 2022 que "no tengo prisa. Muchas cosas están cambiando en las carreras de resistencia y es mejor esperar y ver cómo resulta todo".