Así luce el NASCAR Garage 56 con faros delanteros para Le Mans

El Chevy Camaro ZL1 compartió pista con el Corvette Z06 GT3.R 2024, que competirá en IMSA la próxima temporada, y aprovechó su rodaje vespertino para probar sus nuevos faros.

Además de tener los faros en la posición habitual, que son simples adhesivos normalmente en un coche de NASCAR, un segundo grupo de faros más bajo está encajado en el guardabarros delantero, justo encima del splitter. Antes de la prueba, el director del proyecto, Chad Knaus, dijo que era la "primera vez que ponían faros en un coche de NASCAR desde hace no sé cuántos años".

Según los informes, los tiempos de vuelta del coche de pruebas son comparables a los de los primeros clasificados de la clase GTD en la carrera inaugural del IMSA WeatherTech SportsCar Championship del pasado fin de semana.

"Es un objetivo en movimiento", dijo Knaus sobre dónde le gustaría que el ritmo del coche encajara en el orden competitivo de Le Mans. "No estamos muy versados en el lado BoP (Balance of Performance) de la vida, así que no tenemos un movimiento en eso, estamos en busca de obtener el máximo rendimiento del coche, por lo que realmente va a terminar (en el orden competitivo general) con donde el BoP termina".

"Si conseguimos estar apenas por debajo del GTE y ser un poco más rápidos que un GT3, ahí es donde queremos estar. Si podemos llegar ahí, genial. Pero tenemos mucho trabajo por hacer".

Tras su primera sesión de 20 vueltas con el coche, Button declaró a NASCAR.com: "Para mí, es acostumbrarse a la posición en el coche. Obviamente, hay balanceo de la carrocería, da la sensación de que sobrevira, pero no es sobreviraje; en realidad es sólo el coche en sí tomando un set".

"El coche va como en la Cup Series, muy bajo en la parte trasera, así que en los peraltes es como estar sentado en el suelo. Así que hay mucho que aprender, pero es un coche de carreras. Y puedo trabajar con un coche de carreras".

El equipo de colaboración formado por Hendrick Motorsports, NASCAR, Chevrolet y Goodyear analizará ahora los datos y los comentarios de Button, Jimmie Johnson y Mike Rockenfeller antes de su próxima prueba en Sebring a finales de mes, donde intentará una carrera de resistencia de 18-24 horas seguidas.

"Todavía estamos trabajando un poco en la puesta a punto, pero este test ha servido sobre todo para hacer kilómetros, reunir al grupo por primera vez, trabajar en las prácticas de cambio de piloto, probar neumáticos y cosas así", dijo Rockenfeller en Daytona. "Creo que es otro hito en cierto modo, pero luego definitivamente todavía necesitamos un poco de pruebas después de esto".